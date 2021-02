Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - MediaTek hat sein neues 5G-Modem für Smartphones vorgestellt: das M80.

Ok, ok, es ist schwer, sich über ein Modem zu freuen, oder? Falsch. Deshalb ist der M80 - der zusammen mit zukünftigen Dimensity-Chipsätzen erscheinen wird - ein wichtiger Schritt bei der Demokratisierung von 5G.

Der M80 unterstützt sowohl Sub-6GHz als auch mmWave. Letzteres - die höherfrequenten Bänder zwischen 24 GHz und 100 GHz - wird in Zukunft noch wichtiger sein.

Warum? Denn insbesondere in den USA haben viele Anbieter für Frequenzspektrumlizenzen geboten. Die FCC hat bereits mehrere Milliarden Dollar durch Auktionen an Unternehmen wie Verizon, AT & T, T-Mobile und andere vergeben.

Kurz gesagt: Mobilfunkanbieter können diese breiteren Frequenzbänder nutzen, um Ihre Daten mit superschnellen Raten zu übertragen und mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Wenn ein Unternehmen wie MediaTek die Hardware herstellt, mit der zukünftige Geräte ein derart breiteres Spektrum an Frequenzspektren nutzen können, öffnet sich der Markt. Derzeit bietet das X60-Modem von Qualcomm auch die Möglichkeit, Sub-6GHz und mmWave anzubieten.

Die große Frage ist, ob MediaTek das M80 in eine Reihe von Geräten integrieren kann, nicht nur in Telefone auf Flaggschiff-Ebene. Wir werden sehen, wann die ersten Geräte mit M80-Ausstattung - die derzeit bestätigt werden müssen - später im Jahr 2021 auf den Markt kommen.

Schreiben von Mike Lowe.