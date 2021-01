Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die bekannte Gaming-Telefonmarke RedMagic hat offiziell eine Partnerschaft mit Tencent Games bekannt gegeben und ein Gaming-Forschungszentrum sowie zukünftige Special Edition-Geräte eingerichtet.

Die größere Neuigkeit ist jedoch die Bestätigung, dass ein RedMagic 6 - ab Frühjahr 2021 in China, gefolgt von globalen Märkten - als nächster Schritt in der Entwicklung von RedMagic eingeführt wird. Wir haben die vorherigen RedMagic 5 und 5S in den letzten Monaten gesehen.

Der Start von RedMagic 6 wird eine Tencent Edition-Version für eSport-Fans enthalten, obwohl noch nicht klar ist, welche zusätzlichen Anpassungen gegenüber RedMagic 6 vorgenommen werden.

Die Partnerschaft der beiden Unternehmen zielt jedoch darauf ab, "die Spielerfahrung und die Hardwaretechnologien zu integrieren und gründlich zu optimieren, um das Spielerlebnis mobiler Spieler erheblich zu verbessern und den Spielern zu helfen, miteinander zu konkurrieren, um ihren Höchststand an Fähigkeiten zu erreichen" zur Pressemitteilung von RedMagic.

Der RedMagic 6 wird eine von Tencent angepasste "SolarCore Game Acceleration Engine" enthalten, um höhere Bildwiederholraten, geringere Verzögerungen, schnellere Berührungsreaktionen und mehr zu optimieren.

Was erwarten wir vom RedMagic 6? Nun, der 5S hatte einen Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, daher vermuten wir, dass der einzige Weg nach oben ist. Es wurde bereits bestätigt, dass MediaTeks Dimensity 1200 - von dem wir feststellen, dass es nicht für die Verwendung in diesem Gerät bestätigt wurde - 168-Hz-Unterstützung unterstützt. Daher ist die mobile Hardware bereits in der Produktion, um solche Möglichkeiten zu bieten. Andere Grundnahrungsmittel, wie z. B. Dual-Gaming-Trigger, sind eine Selbstverständlichkeit, die wir erwarten würden.

Schreiben von Mike Lowe.