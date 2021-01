Astro Slide 5G ist das erste 5G-Telefon mit einer vollständigen QWERTZ-Tastatur

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Planet Computers Astro Slide 5G ist seit einiger Zeit auf der Crowdfunding-Website Indiegogo und nun offiziell. Er setzt die Versuche von Planet Computers fort, den physischen QWERTZ-Smartphone-Markt wiederzubeleben. Wenn Sie nicht wiederbeleben, bieten Sie auf jeden Fall ein Gerät für diejenigen an, die sich immer noch nach einer richtigen Tastatur sehnen.

Dank des integrierten MediaTek Dimensity 800-Prozessors ist es auch das erste QWERTY-Telefon mit integriertem 5G. Dies ist für einige frühe Unterstützer ein wenig schmerzhaft, obwohl ursprünglich gesagt wurde, dass es mit dem Dimensity 1000 kommen würde, einem leistungsstärkeren Flaggschiff-Chipsatz.

Diese Tastatur ist hier jedoch das größte Gesprächsthema. Es ist eine vollständige QWERTZ-Tastatur, die sich über die gesamte Basis erstreckt und sich unter dem Display befindet.

Wenn Sie es verwenden möchten, schieben Sie das Display im Querformat einfach nach oben. Das Display lässt sich dann zusammenklappen und wird von einem maßgeschneiderten Scharniersystem in einem Winkel gehalten. Im Wesentlichen wird daraus ein winziger Laptop oder ein Telefon im Communicator-Stil.

Es erinnert an jene frühen Android-Tage, in denen es viele Tastaturen gab, außer dass die Tasten keine winzigen runden Dinge sind. Diese sind den Tasten in voller Größe viel näher, mit dem Ziel, dass Sie damit tippen können, während sie auf einem Schreibtisch oder Tisch sitzen .

Diese Methode der hochklappbaren Anzeige bedeutet, dass Sie den Bildschirm tatsächlich wie ein normales Smartphone verwenden können, wenn es geschlossen ist. Frühere Modelle wie der Cosmo zeigten das Hauptdisplay nur im geöffneten Zustand und hatten ein winziges, praktisch unbrauchbares Sekundärdisplay auf der Vorderseite.

Die Tasten sind beleuchtet und werden nicht zusammengedrückt, wenn Sie das Display darüber schieben. Stattdessen sind sie vertieft, sodass Sie sie nach Abschluss der Verwendung einfach unter das ausklappbare Display schieben können.

Wie bei anderen Spezifikationen handelt es sich um eine ausgesprochen mittelgroße Angelegenheit. Dieser Dimensity 800-Prozessor ist ein Mittelklasse-Prozessor, aber auf der Vorderseite befindet sich ein 6,39-Zoll-AMOLED-Panel mit FullHD + (1080 x 2340).

Im Inneren befindet sich eine 3.500-mAh-Batterie, die möglicherweise nicht die endgültige Spezifikation ist. Das Unternehmen diskutiert darüber, ein kleines bisschen mehr Dicke hinzuzufügen und stattdessen eine Kapazität von 4.000 mAh einzuführen, damit es sich um ein ordentliches Telefon für den vollen Tag handelt.

Sie erhalten 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher, den Sie mit einer microSD-Karte erweitern können. Dies geht in ein neues Kartenfach, das gleichzeitig mit der Speicherkarte in zwei SIM-Karten passen kann.

Damit es bequem aufgeladen und angeschlossen werden kann, gibt es auf beiden Seiten des Telefons einen USB-C-Anschluss sowie eine kabellose Qi-Standardladung mit bis zu 10 W.

Zum Zeitpunkt des Starts - hoffentlich im Juni - wird Android 11 mit den firmeneigenen Verbesserungen ausgeliefert, um den Landschafts-Desktop-Bildschirm und die Tastatur optimal nutzen zu können. Wie die vorherigen Telefone wird es mit eigenen Notizen, E-Mail- und Organizer-Apps geliefert.

Es gibt noch keinen vollständig festgelegten Preis, aber das Unternehmen teilte uns mit, dass es ungefähr 699 US-Dollar kosten würde, wenn es offiziell gekauft werden kann, obwohl sich dies in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren ändern könnte.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Rik Henderson.