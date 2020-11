Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tesco Mobile hat sich dem Spaß am Black Friday angeschlossen und ist der letzte Anbieter, der viele seiner Pläne stark reduziert hat. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um sich für ein neues Telefon anzumelden.

Es gibt besonders gute Angebote für einige iPhones und Samsung Galaxy-Optionen, die wir unten hervorgehoben haben. Sie können sich jedoch den gesamten Black Friday-Verkauf des Anbieters ansehen, um sich selbst von der gesamten Produktpalette zu überzeugen.

An erster Stelle steht das 2020 iPhone SE , ein großartiges kleines Telefon, das als Budgetoption von Apple positioniert ist, aber dennoch hervorragende technische Daten und einen schönen Bildschirm bietet. Sie können es für nur £ 16,99 pro Monat bekommen , von £ 20,99, was einer Einsparung von £ 144 über die Vertragsdauer entspricht, was ziemlich massiv ist.

Wenn Sie etwas Größeres wünschen, ist das iPhone 11 auch im Angebot - sagen Sie es leise, aber wir bevorzugen möglicherweise seine weichen Kanten gegenüber dem iPhone 12, um den Komfort zu gewährleisten, während Sie es halten! Sie können es für 29,99 £ pro Monat kaufen, reduziert von 33,99 £ pro Monat - auch eine Ersparnis von 144 £.

Für diejenigen, die mehr von Samsungs Galaxy-Smartphones begeistert sind, gibt es das neue Galaxy S20 FE , ein beeindruckendes Design, das die Kosten für nur 22,99 GBP pro Monat bewundernswert niedrig hält und von 25,99 GBP auf 25,99 GBP gesenkt wird.

Um dieses Galaxy-Feeling mit einem noch günstigeren Preis zu erzielen, können Sie sich für das Galaxy A51 entscheiden , ein super solides Telefon, das schön und elegant zu bedienen ist, für unglaubliche 16,99 £ pro Monat (reduziert von 17,99 £).

Dies sind nur einige der Einsparungen, die auffallen, aber auf der Website von Tesco Mobile gibt es noch viel mehr zu entdecken - je nachdem, für was Sie sich entscheiden, sparen Sie wahrscheinlich etwas Geld.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Max Freeman-Mills.