Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - MediaTek hat die Dimensity 700 angekündigt, die Ende 2020 in den Bereich der 5G-Chipsätze aufgenommen wurde, um die 5G-Konnektivität auf den Massenmarkt zu bringen.

Mit dem bereits auf dem Markt befindlichen Top-End-Modell Dimensity 1000 - und der bereits existierenden Step-Down-Serie Dimensity 800 - fragen Sie sich möglicherweise, warum Dimensity 700 wichtig ist.

Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der Details des erschwinglichen 5G-Chipsatzes und warum dies wichtig ist.

7-nm-System-on-Chip (SoC)

2133 MHz LPDDR4X-Speicher

Octa-Core-CPU (2x große Kerne: Arm Cortex-A76 bis 2,2 GHz)

5G-Trägeraggregation (2CC)

Voice over New Radio (VoNR)

Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Jetzt ist 5G nicht neu. Aber das Netzwerk mit geringer Latenz und Superschnelligkeit ist da, wächst und ist die Zukunft der mobilen Konnektivität. Die anfängliche Hürde für 5G waren reine Kosten, weshalb günstigere Chipsätze wie der Dimensity 700 - wiederum günstigere Mobiltelefone - ein Schlüsselfaktor sind, um 5G zu einem Massenmarktangebot zu machen.

Das Dimensity 700 von MediaTek wurde für 5G als System-on-Chip (SoC) mit integriertem Modem entwickelt und optimiert. Es unterstützt 5G Carrier Aggregation (2CC), 5G Dual SIM Dual Standby (DSDS) und Voice over New Radio (VoNR).

Einiges davon mag im Moment wie Jargon klingen, aber sie sind wichtige Faktoren. Trägeraggregation bedeutet, dass mehrere Frequenzbänder gleichzeitig verwendet werden, um die Datenrate zu erhöhen. VoNR ist nur mit 5G möglich, da es die SA-Architektur solcher Netzwerke nutzt, um eine deutlich geringere Latenz und eine höhere Ton- und Bildqualität zu erzielen und so bessere Video- und Telefonanrufe zu erzielen.

Unterstützt: 90Hz Displayaktualisierung Mehrere Sprachassistenten 64-Megapixel-Kameraauflösung MediaTek 5G UltraSave Energiespartechnologie



Nur weil dies nicht der High-End-Chipsatz von MediaTek auf dem Markt ist - der für die Dimensity 1000 (zum Zeitpunkt des Schreibens) gilt -, bedeutet dies nicht, dass die Funktionen eingeschränkt werden.

Der Schlüssel zur Funktionsunterstützung liegt in der Fähigkeit, Bildschirmaktualisierungsraten von 90 Hz zu verarbeiten und dem Handy flüssigere visuelle Erlebnisse zu bieten. Sicher, 120 Hz und darüber hinaus gibt es bereits an anderer Stelle, aber diese sind energieintensiver, laufen in einigen Fällen nicht mit voller Auflösung und sind eher die Reserve von Spieltelefonen. Die Aktivierung von 90 Hz - eine Steigerung der Bildrate um 50 Prozent gegenüber den 60 Hz eines Standardbildschirms - und die Unterstützung der FullHD + -Auflösung ist ein guter Ausgangspunkt.

Es gibt auch Unterstützung für 64-Megapixel-Kameras. Dies ist wichtig, da immer mehr Hersteller einen 64-Megapixel-Hauptsensor verwenden und dann die 4-in-1-Pixelverarbeitung verwenden, um ein 16-Megapixel-Ergebnis mit höherer Qualität auszugeben. Die Verarbeitungsleistung, um dies zu ermöglichen, ist eine Sache, aber MediaTek unterstützt auch den Nachtmodus - für den eine Verarbeitung erforderlich ist, um Aufnahmen bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen rechnerisch anzupassen.

Neben der Unterstützung mehrerer Sprachassistenten gibt es auch die 5G UltraSave-Technologie von MediaTek, um Energie zu sparen. Wie wir bei frühen 5G-Geräten festgestellt haben, können solche Geschwindigkeiten die Batterie erheblich belasten. Daher ist die Energieverwaltung und die Aktivierung von 5G nur bei Bedarf entscheidend, um eine lange Gerätenutzung sicherzustellen. Viele Umfragen im Laufe der Jahre haben ergeben, dass die Akkulaufzeit für Smartphone-Nutzer schließlich die größte Schwachstelle darstellt.

Da die Plattform gerade erst angekündigt wurde, wird es einige Zeit dauern, bis die ersten Geräte auf den Markt kommen. Zum Zeitpunkt des Schreibens - während des jährlichen Virtual Executive Summit von MediaTek - sind noch keine Hersteller zu sehen.

Tatsächlich ist es jedoch mehr als wahrscheinlich, dass Sie nicht wissen, dass es sich um Ihr zukünftiges Telefon handelt. Angesichts der Funktionen, die es aktiviert, und des Preises, auf den es abzielt, handelt es sich bei diesem SoC um eine leise Aktivierung.

Schreiben von Mike Lowe.