Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - MediaTek hat angekündigt, dass seine Dimensity 800-Plattform in den kommenden Monaten nach einem früheren Vorstoß in China in Kürze 5G-Telefone in Europa mit Strom versorgen wird. Die Plattform befindet sich unter dem Dimensity 1000 im Sortiment von MediaTek.

Das Unternehmen plant die Einführung von Mobiltelefonen mit dem neuen Chipsatz im Oktober, der Wi-Fi 5 anstelle der neueren Download-Geschwindigkeiten von Wi-Fi 6 und 2,34 Gbit / s über 5G-Netzwerke unter 6 GHz unterstützt.

Der europäische Chef von MediaTek, Pascal Lemasson, würde nicht davon überzeugt sein, wer neue Mobiltelefone mit dieser Technologie auf den Markt bringen wird. Da jedoch viele chinesische Top-Anbieter Telefone mit MediaTek-Hardware haben, sollten es einige etablierte Marken sein.

Letztes Jahr schlug MediaTek Qualcomm und Huawei, um die erste voll integrierte 5G-Plattform zu produzieren , und kündigte kürzlich die Dimensity 720 an, die Qualcomm Snapdragon 690 übernehmen soll.

Der Dimensity 800 ist ein Schritt weiter und wird es aber mit der Snapdragon 700-Serie von Qualcomm aufnehmen. Die Hardware integriert vier ARM Cortex-A76-Kerne mit 2,0 GHz in einer Octa-Core-CPU sowie eine ARM Mali-G57-GPU und die AI Processing Unit 3.0 (APU) von MediaTek, die der Dimensity 1000 ähnelt.

In einem Briefing zur Ankündigung der neuen Hardware wollte MediaTek betonen, dass der Chipsatz das Bedürfnis nach Leistung mit Energieeffizienz in Einklang bringt. Rob Moffat, Leiter der europäischen Geschäftsentwicklung bei MediaTek, sprach über die verwendeten Technologien:

"Wenn Sie auf 5G umsteigen, ist die Energieeffizienz sehr wichtig. Da wir über erstklassige Funktionen für Anwendungsprozessoren in Bezug auf Videoaufnahme, Anzeige und Spiel verfügen, ist die Energieeffizienz offensichtlich sehr wichtig. ARM hat eine Lösung und wir haben eine Lösung namens CorePilot.

"Wir haben diese Phase bei den 5G-Produkten weiter vorangetrieben. Wir haben eine Funktion namens UltraSave, mit der wir das Modem selbst optimieren. Dadurch wird das Modem in Echtzeit verwaltet. Wenn das Gerät über 5G angeschlossen ist, werden die Algorithmen dynamisch angepasst Die aktuelle Konfiguration und Betriebsfrequenz des Modems selbst ermöglicht es uns, Strom in Bezug auf die hohe Intensität der 5G-Konnektivität zu sparen. "

Moffat bestätigte auch, dass die Helio-Hardware von MediaTek weiterhin 4G sein wird, anstatt auf 5G umzusteigen.

Schreiben von Dan Grabham.