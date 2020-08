Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - QR-Codes sind kleine quadratische Schwarz-Weiß-Matrix-Barcodes, die bestimmte Informationen enthalten, z. B. eine Website-Adresse, eine App, ein Passwort oder Bilder.

Wenn Sie mit Ihrem Telefon gescannt werden, führt Sie der QR-Code direkt zu einer bestimmten Webseite, einem bestimmten Menü, einem bestimmten Zahlungsbildschirm, einer bestimmten App oder bietet bestimmte Informationen an, die für den Code eindeutig sind. QR steht für Quick Response mit der Idee, dass beim Scannen des Codes die darin enthaltenen Informationen sofort verfügbar sind und das, wonach Sie suchen.

QR-Codes sind überall. Möglicherweise finden Sie einen QR-Code über einem Menü, der Sie zu einer Zahlungsseite oder einer separaten Weinkarte führt, oder Sie finden ihn auf einem Leihroller oder Fahrrad, der Sie zu der App führt, die Sie herunterladen müssen, um ihn zu mieten beispielsweise.

So scannen Sie einen QR-Code ohne App auf iPhone- und Android-Geräten .

Alles, was Sie tun müssen, um einen QR-Code mit dem iPhone zu scannen, ist die Kamera zu starten.

Sie benötigen keine separate QR-Code-Reader-App. Öffnen Sie einfach die native Kamera-App auf Ihrem iPhone und stellen Sie sicher, dass sich der QR-Code im Sucher der Kamera befindet. Daraufhin wird ein Popup angezeigt, auf das Sie tippen müssen, um zu der im Code gespeicherten Seite, App oder Information umgeleitet zu werden.

Es ist auch möglich, dem Control Center einen QR-Code-Leser hinzuzufügen. Wenn Sie also mit einem iPhone mit Gesichtserkennung von oben rechts nach unten wischen oder mit einem iPhone mit Touch ID von unten nach oben wischen, ist der QR-Code-Leser schnell zugreifen.

So fügen Sie den QR-Reader zu Ihrem Control Center hinzu: Öffnen Sie Einstellungen> Control Center> Steuerelemente anpassen> Tippen Sie auf das grüne "+" neben dem QR-Code-Reader. Sie können dann die drei Zeilen rechts verwenden, um den QR-Code-Leser höher in Ihrem Control Center zu bewegen.

Wenn Sie einen QR-Code-Leser scannen müssen, öffnen Sie den QR-Code-Leser im Control Center und richten Sie den QR-Code mit dem quadratischen Feld aus. Sie werden dann zu den im Code gespeicherten Informationen weitergeleitet.

So bearbeiten und passen Sie das Control Center auf dem iPhone an

Wenn Sie ein Android-Telefon haben, können Sie entweder die Google Lens-App zum Scannen eines QR-Codes verwenden, anstatt eine Drittanbieter-App herunterzuladen, oder Sie können Google Lens über die native Kamera-App auf vielen Android-Telefonen verwenden.

Bei Samsung-Handys ist wie in den iPhone-Angeboten ein QR-Code-Leser in die Kamera-App integriert, mit dem Sie einen QR-Code scannen können, indem Sie ihn einfach in den Sucher Ihrer Kamera legen. Ein Popup mit den im Code erkannten Informationen wird angezeigt.

Samsung verfügt außerdem über Bixby Vision, mit dem QR-Codes gelesen und andere Objekte wie Google Lens identifiziert werden können. Sie können Ihren Schnelleinstellungen auch einen QR-Reader hinzufügen, falls dieser noch nicht vorhanden ist.

So fügen Sie den Schnelleinstellungen Ihres Samsung-Telefons einen QR-Code-Reader hinzu: Öffnen Sie die Schnelleinstellungen oben auf dem Bildschirm.> Tippen Sie auf das Dreipunktmenüsymbol > Fertig. Sobald es dort ist, können Sie einfach darauf tippen, um die Funktion zu starten, wann immer Sie möchten.

Bei Google Pixel-Telefonen und einigen Android One-Telefonen können Sie Google Lens starten, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Sucher der nativen Kamera-App tippen und diese gedrückt halten, da Google Lens in die Kamera integriert ist. Anschließend können Sie den QR-Code mit Google Lens scannen.

Für OnePlus können Sie die native Kamera-App verwenden, müssen jedoch auf das Google Lens-Symbol in der Ecke tippen, um den QR-Code zu scannen.

Auch für Huawei-Telefone können Sie die native Kamera-App verwenden. Sie müssen jedoch zuerst auf das AI-Objektivsymbol in der oberen linken Ecke tippen und anschließend das Codescanner-Symbol auswählen. Anschließend können Sie das Symbol scannen QR-Code und Zugriff auf die Informationen.

Bei Sony-Handys ist Google Lens in die native Kamera integriert. Wie bei OnePlus-Geräten müssen Sie jedoch auf das Google Lens-Symbol tippen, um den QR-Code zu scannen.

Schreiben von Britta O'Boyle.