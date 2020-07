Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nubia folgt dem Red Magic 5G mit einem inkrementellen Upgrade. Der neue Red Magic 5S wird zuerst nach China reisen, wird aber im September weltweit veröffentlicht.

Es ist ein Gaming-Telefon mit einem 144-Hz-6,6-Zoll-Display mit "Touch Choreographer" und 320-Hz-Schultertasten. Es enthält außerdem einen Snapdragon 865-Prozessor, 8 GB bis 16 GB RAM, 128 GB bis 256 GB Speicher, drei Rückfahrkameras (64-Megapixel 1: 1,8 primär, 8-Megapixel 1: 2 ultraweit und 2-Megapixel-Makro), ein 8- Megapixel 1: 2-Frontkamera, ein 4500-mAh-Akku mit 55 W Schnellladung und Unterstützung für 5G, Bluetooth 5.1, NFC und bis zu Wi-Fi 6.

Das Unternehmen erwähnte keine Bildschirmauflösung für das Telefon oder ob das Snapdragon 865 die Plus-Version ist, sagte jedoch, dass das Kühlsystem verbessert wurde (4,3 Prozent bessere Belüftung) und die Abtastrate für Schulter-Trigger-Berührungen von 300 Hz auf 320 Hz stieg . Das Red Magic 5S hat auch ein neues spezielles Zubehör namens Ice Dock. Es kostet 179 CNY und ist so konzipiert, dass Ihr Telefon kühler bleibt als das aktive Kühlsystem im Inneren.

Denken Sie daran, dass der Red Magic 5G Anfang dieses Jahres mit einem Großteil der gleichen Hardware gelandet ist. Soweit wir wissen, sind sich beide Telefone sehr ähnlich.

Der Red Magic 5S wird beim Start in den Farben Sonic Silver und Pulse (rot und blau) erhältlich sein. Es hat einen Start bei 3799 CNY ($ 542 oder $ 419). Vorbestellungen beginnen am 28. Juli. Nubia sagte, dass das Telefon am 1. August 2020 erstmals in China veröffentlicht wird. Eine weltweite Veröffentlichung wird im nächsten Monat folgen.

Nubia plant, in den kommenden Tagen weitere Details, einschließlich eines Werbegeschenks, auf der Red Magic-Website bekannt zu geben .

Schreiben von Maggie Tillman.