Beste kommende Falttelefone 2021: Top flexible Telefone, auf die man sich freuen kann

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Faltbare Telefone kamen 2019 auf den Markt und machten die Telefonbranche viel interessanter, nachdem sie jahrelang mit Stagnation und gleich aussehenden Glasrechtcken konfrontiert war. Es war eine Chance, Designs zu zeigen, abenteuerlustiger zu sein und etwas anderes zu machen. Und das Beste daran: Kein Unternehmen hat ein Produkt wie das andere auf den Markt gebracht.

Von einem frühen Start mit Samsung und Huawei stoßen jetzt viele weitere Hersteller in den Kampf an und bringen viel mehr Vielfalt in dieses Marktsegment.

Auch wenn die Kosten für viele Menschen immer noch unerschwinglich sein mögen, sind dies die Geräte, auf die man sich in naher Zukunft freuen kann.

Google bekundete erstmals 2019 Interesse an einem faltbaren Pixel-Gerät. Im Jahr 2020 gab es ein Leck, das einen Passport-Codenamen enthüllte, der als faltbares Telefon identifiziert wurde und auf eine Enthüllung im vierten Quartal 2021 abzielte. Im Vorfeld des Pixel 6-Launch-Events tauchten weitere Gerüchte auf, die darauf hindeuteten, dass Google im Begriff war, sein eigenes biegsames Telefon auf den Markt zu bringen.

Android hat die Unterstützung für größere und faltbare Geräte erhöht, während Google Berichten zufolge ein flexibles 7,6-Zoll-AMOLED-Panel von Samsung Display bestellt hat. Es ist alles andere als sicher, aber es zeigt zumindest die Grundlagen dessen, was in Zukunft ein faltbares Pixel sein könnte.

Xiaomi ist praktisch von Anfang an Teil des flexiblen Telefongesprächs und hat mehr als einen Prototypen gezeigt. Von dreifach gefalteten Geräten bis hin zu Telefonen mit Bildschirmen, die sich um den gesamten Körper wickeln. Aber wenn es darum ging, ein Telefon auf den Markt zu bringen, ging es den bewährten Weg von Samsung.

Sein erstes Telefon - das Mi Mix Fold - hat innen einen Tablet-großen Bildschirm, der sich wie ein Buch zusammenklappen lässt, mit einem kleineren Bildschirm außen. Aber es wurde auch mit verschiedenen anderen Klapptelefonoptionen verbunden.

Eines dieser Gerüchte erwähnt ein Clamshell-Gerät, das darauf hindeutet, dass wir ein Klapptelefon des beliebten chinesischen Herstellers sehen könnten.

Es wird gemunkelt, dass Samsung Display das Panel dafür liefert, aber andere Details sind dünn gesät, aber Quellen in Korea schlagen weiterhin eine Markteinführung für ein Faltgerät von Xiaomi im Jahr 2021 vor.

Gerüchte über ein billigeres Klapptelefon kursieren schon seit einiger Zeit, bis Anfang 2020. Damals wurde ein Klapptelefon mit kleinerem externem Display und minderwertiger Hardware vorgeschlagen, um Klappgeräte zu einem günstigeren Preis zu bekommen Adoption zu helfen. Die Spur dieses Geräts ist jetzt etwas kalt geworden, aber nachdem wir das Z Flip 3 zu einem viel günstigeren Preis als frühere Bemühungen auf den Markt gebracht haben, brauchen wir es vielleicht nicht mehr?

Klapptelefon von Oppo

Oppo hat eine Reihe von faltbaren Telefonen gezeigt, darunter ein ausklappbares Gerät im Jahr 2019 , aber es wird jetzt angenommen, dass Oppo 2021 ein Klappgerät auf den Markt bringen wird. Über dieses Telefon wurde nicht viel gesagt, außer dass es so sein wird Verwenden Sie ein Samsung-Display, das 7,7 Zoll misst – was für diesen Gerätetyp groß ist. Hier ist nicht viel los, aber das Unternehmen will offensichtlich in dieses Marktsegment einsteigen.

Ehren

Nachdem sich Honor von Huawei getrennt hat, hat es möglicherweise mehr Freiheit, zu tun, was es will. Das könnte ein Klapptelefon sein.

In den letzten Jahren gab es Hinweise darauf, dass Honor an etwas arbeitet. Aber was das genau ist, ist nicht sicher. Gerüchte besagen, dass es ein internes 8-Zoll-Display und einen sekundären 6,5-Zoll-Bildschirm hat. Das würde darauf hindeuten, dass so etwas wie Huaweis Mate X2 in Arbeit ist. Es wurde jedoch kaum etwas anderes gesagt, daher bleibt abzuwarten, ob der Plan für die Einführung bestehen bleibt.

Oppo X-Konzept

Obwohl es sich nicht um ein faltbares Telefon handelt, hat Oppo das Oppo X vorgestellt, ein Telefon mit einem aufrollbaren Display, damit es erweitert werden kann. Dies wurde erstmals auf dem Inno Day im November 2020 präsentiert, bevor es 2021 auf dem MWC Shanghai erneut hervorgehoben wird. Es ermöglicht die Erweiterung eines 6,7-Zoll-Geräts auf 7,4 Zoll.

LG Rollbare Displays

Obwohl LG seine Mobilfunksparte geschlossen hat, können wir immer noch erwarten, dass das Unternehmen durch die Herstellung von Displays in das Spiel der faltbaren Geräte involviert ist.

Ein Gerät, das seine Technologie zeigte, war das Konzept von LG Rollable , das auf der CES 2021 vorgestellt wurde . Es nutzt die flexible Display-Technologie, die LG seit einiger Zeit in seinen Fernsehern vorführt. Hier wird aus einem 6,8-Zoll-Display ein 7,14-Zoll-Display.

Es ist auch geplant, eine Display-Technologie namens "Folding Window" auf den Markt zu bringen, die härter und haltbarer ist als bestehende faltbare Bildschirme und nicht die gleiche offensichtliche Falte aufweist. Wir werden es wahrscheinlich nicht auf einem LG-Handy sehen, aber es könnte durchaus auf Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

TCL-Klapptelefon

TCL hat eine Reihe von Konzepten gezeigt, wobei das Dragonhinge 2019 viel Aufmerksamkeit erregte, als es zum ersten Mal enthüllt wurde. Es sollte eine Absichtserklärung sein und viele erwarteten, dass TCL mit einer Art Klapptelefon folgen würde, aber 2 Jahre später warten wir immer noch.

Es kam der Einführung eines Klapptelefons mit dem Codenamen "Chicago" im Jahr 2021 nahe, kündigte jedoch an, dass dies nicht sein sollte. Samsungs wettbewerbsfähiger Ansatz bei der Preisgestaltung des Z Flip 3 hat wahrscheinlich den Schritt erzwungen. Das Projekt wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, aber der Hersteller behauptet immer noch, dass er plant, ein Telefon im Bereich der faltbaren Geräte auf den Markt zu bringen.

TCL aufrollbares Telefon

Ein Jahr nach der Vorstellung des Dragonhinge demonstrierte TCL das Konzept eines aufrollbaren Telefons . Es wurde 2020 vorgestellt und schlug das gleiche vor, wie wir es von LG und Oppo sehen. Auch hier ist wenig aus dem Konzept geworden und obwohl es hübsch aussieht, scheint es nicht viel Bewegung zu geben, die diese Geräte vorantreibt.

Apple-Konzept

Apple würde sich natürlich nichts an einem faltbaren Telefon entgehen lassen und es nicht auf den Markt bringen, bis die Hardware erprobt und getestet ist. Wir erwarten also, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis etwas passiert. Im Jahr 2019, während der Blütezeit der Prototypen von Falttelefonen, berichtete Bloomberg jedoch, dass Apple daran interessiert sei, was Faltgeräte bieten könnten. Im Jahr 2020 hörten wir Lieferkettenberichte, die auf ein faltbares iPhone von 2022 hindeuteten, obwohl wir immer noch der Meinung sind, dass dies für Apple ein wenig zu früh ist, um einen so großen Schritt zu machen.