Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In den letzten Jahren haben wir von einer Reihe von Smartphones gehört, dass sie mutige Behauptungen über ihre Bildschirmaktualisierungsraten aufstellen. Unternehmen wie OnePlus, Samsung und Razer haben alle mit ihren superglatten Displays geprahlt. Es wird sogar gemunkelt, dass Apple es mit der ProMotion-Technologie auf das iPhone bringt, mit der es bereits auf dem iPad Pro ausgestattet ist.

Egal, ob Sie ein Android-Smartphone auf den Markt gebracht und eine „120 Hz“-Anzeigefunktion erwähnt haben – oder ob Sie herausfinden möchten, was Apple mit seinen Bildschirmen der Marke „ProMotion“ gemacht hat und nicht genau wissen, was es ist – wir helfen Ihnen Sie verstehen es in dieser Funktion.

Glücklicherweise ist diese Frage ziemlich einfach zu beantworten, da die Terminologie widerspiegelt, was tatsächlich auf dem Bildschirm passiert, den Sie betrachten. Damit ein Display die Illusion erzeugt, dass sich ein bewegtes Bild vor Ihnen befindet, muss es eine bestimmte Anzahl von Malen aktualisiert werden.

Wie bei jedem Video zeigt es Ihnen tatsächlich eine Folge von Standbildern, die jedoch sehr schnell nacheinander abgespielt werden. Eine Bildwiederholfrequenz ist einfach die Rate, mit der es aktualisiert wird, um Ihnen das nächste Standbild anzuzeigen.

Wenn es beispielsweise eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz hat, bedeutet dies, dass es 120 Mal pro Sekunde aktualisiert werden kann.

Das Potenzial besteht darin, dass eine hohe Bildwiederholfrequenz einen großen Einfluss auf das Gesamtgefühl und die wahrgenommene Leistung eines Telefons haben kann.

Wenn Sie beispielsweise das OnePlus 6T aus dem Jahr 2019 und das OnePlus 9 Pro aus dem Jahr 2021 vergleichen – von einem 60-Hz-Bildschirm auf 120 Hz und mit angepassten Animationen der Benutzeroberfläche –, gibt es einen großen Unterschied in der Erfahrung.

Und das ist hier ein wesentlicher Bestandteil: Die Inhalte müssen optimal auf die Ausgabe des Displays abgestimmt werden. Wenn Ihre Animationen in einem Spiel oder der allgemeinen Telefonoberfläche maximal 30 oder 60 Bilder pro Sekunde erreichen, scheint es keinen großen Unterschied zu geben.

Im Fall von OnePlus wurden die Benutzeroberfläche und die Version der Android-Software verbessert, um dem 120-Hz-Bildschirm zu entsprechen und es so sofort schneller und reaktionsschneller erscheinen zu lassen.

Das Gleiche könnten wir über die neuesten Handys von Samsung sagen. Die Geräte der Galaxy S21-Serie verfügen alle über 120-Hz-Displays und ihre Software wurde entsprechend optimiert.

Apple verwendet eine Technologie, die es "ProMotion" nennt, auf seiner iPad Pro-Reihe und soll sie als nächstes auf die iPhone 13-Serie bringen. Dadurch wird die Aktualisierungsrate basierend auf dem auf dem Bildschirm angezeigten Inhalt dynamisch angepasst.

Das bedeutet, dass es bis zu 120 Bilder pro Sekunde erreichen kann, um Dinge wie die Benutzeroberfläche und den Apple Pencil wirklich flüssig erscheinen zu lassen. Aber wenn Sie einen Film mit 24 Bildern pro Sekunde ansehen, wird die Bildrate entsprechend verringert, sodass keine Energie verschwendet wird.

Samsung hat auch eine ähnliche Funktion namens "Adaptive Frame-Rate", die die Bildschirmaktualisierungsrate basierend auf dem Inhalt reduziert und erhöht, bis auf 10 Bilder pro Sekunde, wenn Sie nur eine statische Seite lesen auf bis zu 120 Bilder pro Sekunde steigern, je nachdem, was der Inhalt benötigt.

Wie immer bei diesen Dingen ist es nicht so einfach. Damit sich ein Smartphone schnell und knackig anfühlt, ist mehr im Spiel als nur die Bildwiederholfrequenz.

Sie werden immer noch Verzögerungen und Stottern sehen, wenn Sie ein Online-Spiel spielen und Ihre Verbindung abbricht oder das Telefon zu heiß wird und die Leistung anpassen muss, um das Innere kühl zu halten.

Das bedeutet auch, dass ein leistungsstarker Prozessor und ein effizientes Wärmemanagement von großer Bedeutung sind. Kurzum: Das Display braucht auch diese interne Grafikverarbeitung, um erstklassig zu sein, sonst wird es ein abgehacktes Erlebnis.

Dann besteht immer die Möglichkeit, dass Sie von vornherein keinen großen Unterschied zwischen den Aktualisierungsraten sehen. Der Wechsel von 60 Hz auf 90 Hz oder 90 Hz auf 120 Hz ist für jeden mit bloßem Auge nicht leicht zu erkennen.

Wenn Sie von einem zwei oder drei Jahre alten Telefon auf eines mit einem 120-Hz-Bildschirm aufrüsten, werden Sie zweifellos feststellen, dass das Telefon schneller ist, aber selbst dann können Sie dies nicht nur an der Bildwiederholfrequenz festmachen. Es hat auch viel mit der leistungsstärkeren internen Hardware und Verbesserungen an neuerer Software zu tun. Es geht nicht nur um den Bildschirm.

Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt die schnellste Bildwiederholfrequenz eines Smartphones 144 Hz. Das gibt den Smartphone-Animationen bis zu 144fps.

Beispiele für Telefone mit 144-Hz-Bildschirmen sind das ROG Phone 3, Lenovo Legion Pro und Nubia Red Magic 5G.

Die kurze Antwort lautet: Ja.

Seitdem "Gaming Phones" zu einem eigenen Marktsegment geworden sind, haben Entwickler von Handyspielen begonnen, die Grafiken ihrer Titel zu verbessern, um diese schnelleren Bildwiederholraten optimal zu nutzen.

Beliebte Spiele wie Real Racing 3, Temple Run 2, Minecraft Earth, Altos Odyssey und Injustice 2 (unter vielen anderen) haben alle ihre Animationen verbessert, um das Maximum aus den Smartphone-Displays mit der höchsten Bildwiederholfrequenz herauszuholen.

Verwirrenderweise werden Sie manchmal in Marketingmaterialien, Anzeigen oder Telefondatenblättern so etwas wie eine 120-Hz- oder 240-Hz-Touchscreen-Reaktionsrate sehen. Obwohl die Maßeinheit dieselbe ist, wird nicht dasselbe gemessen.

Dies hat einfach damit zu tun, wie empfindlich und genau der berührungsempfindliche Teil des Touchscreens ist und bedeutet normalerweise nur, dass das Telefon schnell und genau auf alle Gesten oder Eingaben von Ihren Fingern oder einem Stift auf dem Display reagiert.

So ist beispielsweise ein 120-Hz-Display mit 240-Hz-Touch-Response durchaus möglich. Diese spezielle Kombination würde Ihnen einen super reaktionsschnellen und schnellen Bildschirm geben.