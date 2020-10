Amazon Prime Day-Telefonangebote: Samsung, OnePlus und mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day 2020 findet vom 13. bis 14. Oktober statt und ist exklusiv für Prime-Mitglieder und bietet eine Reihe von Angeboten. Amazon hat die Preise für eine Reihe von Mobiltelefonen von Top-Herstellern gesenkt. Wenn Sie auf einem neuen SIM-freien Telefon sparen möchten, ist Prime Day möglicherweise der richtige Zeitpunkt für Sie.

Wir werden die besten Angebote für den Prime Day in den USA und den Prime Day in Großbritannien in unseren speziellen Artikeln zusammenfassen, aber hier interessieren wir uns nur für Telefone.

Hier sind einige der neuesten Angebote:

• Samsung Galaxy S10, sparen Sie 600 Euro, jetzt 499 Euro (bisher 1099 Euro): Die 5G-Version mit 256 GB Speicher - ein großes Telefon mit großem Rabatt.

• Samsung Galaxy Note 10 Lite, sparen Sie £ 160, jetzt £ 369 (bisher £ 529) : Das Galaxy Note 10 Lite ist ein günstigerer Weg, um zum Note-Erlebnis zu gelangen.

• Samsung Galaxy S10, sparen Sie 100,60 £, jetzt 469 £ (bisher 569 £) : Das Flaggschiff-Telefon von 2019 bietet viel Leistung und ein großartiges Display in einem kompakten Paket.

• Samsung Galaxy S20, sparen Sie £ 150, jetzt £ 649 (bisher £ 799) : Das neueste Flaggschiff von Samsung bietet eine großartige Kamera, viel Leistung und ein beeindruckendes Design.

• Samsung Galaxy A51 5G, sparen Sie £ 65, jetzt £ 364 (bisher £ 429) : Aus der Mittelklasse von Samsung stammt ein leistungsfähiges Mobilteil mit Konnektivität der nächsten Generation.

• OnePlus 8, sparen Sie 226 £, jetzt 473 £ (bisher 699 £) : Das 2020-Modell von OnePlus in einem kompakteren Rahmen mit 5G und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz.

• OnePlus 8 Pro, sparen Sie £ 150, jetzt £ 749 (bisher £ 899) : Das fortschrittlichere Modell verfügt über ein größeres Display bei gleicher 5G-Leistung und ein 120-Hz-Display.

• OnePlus 7T, sparen Sie £ 154, jetzt £ 395 (bisher £ 549): Es ist ein Jahr älter, aber es ist immer noch ein großartiges Telefon, das viel Strom und ein flüssiges Display bietet.

• Xiaomi Mi 10, sparen Sie £ 140, jetzt £ 559 (bisher £ 699) : Das Xiaomi Mi 10 ist leistungsstark und erschwinglich mit einer großartigen Kamera.

• Xiaomi Mi 10 Lite, sparen Sie £ 90, jetzt £ 259 (bisher £ 349) : Das Mi 10 Lite ist ein wirklich erschwingliches 5G-Telefon, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

• Redmi Note 9 Pro, sparen Sie £ 54, jetzt £ 215 (bisher £ 269) : Das Redmi Note 9 Pro bietet ein großartiges Mittelklasse-Gerät mit gutem Display und einer hochwertigen Verarbeitung.

• Oppo Find X2 Pro, sparen Sie £ 220, jetzt £ 879 (bisher £ 1099) : Das Find X2 Pro ist eines der besten Handys des Jahres und ein Qualitätsgerät.

• Oppo Find X2 Lite, sparen Sie 100 €, jetzt 299 € (bisher 399 €): Es handelt sich immer noch um ein 5G-Mobilteil, das sich jedoch in den leistungsfähigen mittleren Bereich bewegt.

• Sony Xperia 1 II, sparen Sie £ 574,76, jetzt £ 1099 (bisher £ 1673,76) : Sonys Flaggschiff-Mobilteil mit 4K-Display. Sehen Sie dieses Angebot hier.

• Sony Xperia 5, sparen Sie 199,01 £, jetzt 499,99 £ (bisher 699 £) : Sonys kompaktes Flaggschiff aus dem Jahr 2019, das Leistung in einem kleineren Paket bietet. Sehen Sie diesen Deal hier.

• Samsung Galaxy S10, sparen Sie 175 US-Dollar, jetzt 574,99 Euro (bisher 749,99 US-Dollar): Samsungs Flagshp 2019-Handy mit 6,1-Zoll-Display.

• Samsung Galaxy Note 20 Ultra, sparen Sie 250 US-Dollar, jetzt 1199,99 US-Dollar (bisher 1449,99 US-Dollar) : Das Galaxy Note 20 Ultra ist der Höhepunkt des Note-Erlebnisses.

• Samsung Galaxy S20 + 5G, sparen Sie 300 US-Dollar, jetzt 899,99 US-Dollar (bisher 1199,99 US-Dollar) : Das neueste Flaggschiff von Samsung bietet eine großartige Kamera, viel Leistung und ein beeindruckendes Design.

• Samsung Galaxy A71 5G, sparen Sie 180 US-Dollar, jetzt 419,99 US-Dollar (bisher 599,99 US-Dollar) : Aus der Mittelklasse von Samsung stammt ein leistungsfähiges Mobilteil mit Konnektivität der nächsten Generation .

• Google PIxel 4, sparen Sie 350 US-Dollar, jetzt 449 US-Dollar (bisher 799 US-Dollar) : Das kompakte Pixel 4 bietet Ihnen Flaggschiff-Leistung und das beste Android-Erlebnis.

• Google PIxel 4 XL, sparen Sie 350 US-Dollar, jetzt 549 US-Dollar (bisher 899 US-Dollar) : Das Pixel 4 XL bietet ein größeres Bildschirmerlebnis und eine großartige Kamera.

Schreiben von Chris Hall.