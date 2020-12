Was ist RCS-Messaging? Der neue Android-SMS-Dienst erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während Google viele Versuche unternommen hat, einen zu starten, hat es Android immer an einem gefehlt: einem echten Messaging-Konkurrenten von Apples iMessage. Dies könnte sich ändern, wenn Google die RCS-Messaging-Plattform (Rich Communication Services) in großem Umfang einführt und dem Messaging auf Android eine Reihe neuer Funktionen hinzufügt.

Aber was genau ist RCS, welche Funktionen hat es und auf welchen Geräten ist es verfügbar? Lesen Sie weiter, um Antworten auf all diese und weitere Fragen zu erhalten.

Rich Communication Services ist ein Protokoll zwischen Mobilfunkbetreibern und Telefonen. Das übergeordnete Ziel von RCS ist es, SMS- und MMS-Nachrichten zu ersetzen, die Formate, mit denen wir alle seit Jahren vertraut sind.

RCS wurde 2007 gegründet und 2008 von der GSM Association (GSMA) übernommen, der Branchenorganisation, die Mobilfunkbetreiber weltweit vertritt. 2016 einigte sich die GSMA auf ein universelles Profil - eine Reihe von Standards, die alle Mobilfunkbetreiber einhalten Telefonhersteller und Softwareanbieter können RCS auf Geräten implementieren.

RCS-Nachrichten sind WhatsApp sehr ähnlich, wo Live-Chat stattfinden kann, einschließlich Multimedia-Unterstützung, wobei alles über das Datennetzwerk abgewickelt wird.

Es wird als Rivale des iMessage-Dienstes von Apple angesehen, obwohl es einige subtile Unterschiede zwischen der Funktionsweise dieser Dienste gibt.

RCS wird seit einigen Jahren weitgehend von Mobilfunknetzen, Software und Geräten unterstützt. Es wird von der Standard-Google Messages-App unterstützt, die auf Android verfügbar ist. Das Problem in der Vergangenheit war, dass Mobilfunknetzen die Verantwortung für den Support übertragen wurden und nur wenige darauf übergingen. Es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Gründen dafür - das Löschen von SMS- oder MMS-Tarifen und das Arbeiten an netzwerkübergreifenden Funktionen haben RCS wahrscheinlich als niedrige Priorität angesehen.

Im Juni 2019 übernahm Google jedoch die Zügel zurück . In diesem Fall wird RCS-Messaging auf Android-Geräten unterstützt und verwendet die Server von Google anstelle der Server des Mobilfunknetzes. Google hat jedoch erklärt, dass, wenn ein Netzwerk RCS unterstützt, seine eigenen Server für die Übertragung von Nachrichten verwendet werden können.

Das brachte das System auf den Markt und brachte Android-Nutzern eine neue Messaging-Plattform - aber Google zielte zunächst nur auf Frankreich und Großbritannien ab. In Großbritannien wurde der Dienst für einige Benutzer am 28. Juni 2019 in Betrieb genommen. In den USA gab es im Dezember 2019 eine breitere Einführung.

In den USA haben die großen US-Carrier - Verizon, AT & T, Sprint und T-Mobile - eine Carrier-übergreifende Lösung für RCS in einem Programm namens CCMI - Cross-Carrier Messaging Initiative vereinbart. Wir sind jetzt in der Lage, RCS weltweit verfügbar zu machen und interoperabel, mit Ausnahme von Russland und China.

Der größte Vorteil von RCS Messaging gegenüber SMS - und der Grund, warum es ursprünglich implementiert wurde - besteht darin, dass Benutzer umfangreiche, verifizierte Nachrichten senden können. Dies bedeutet, dass Nachrichten mehr Informationen enthalten können, sodass Benutzer beispielsweise Fotos, Videos und Audio-Nachrichten aneinander senden können.

Sie können Videoanrufe direkt in der Messaging-App miteinander ausführen, anstatt sich auf Software von Drittanbietern verlassen zu müssen. Gruppennachrichten sind möglich, und kleine Dinge wie Lesebestätigungen und Indikatoren, die anzeigen, dass andere Benutzer eine Nachricht eingeben, werden ebenfalls enthalten sein. RCS-Nachrichten beseitigen auch das derzeit in SMS-Nachrichten enthaltene Limit von 160 Zeichen.

Unternehmen können RCS Messaging verwenden, um beispielsweise Bordkarten für Fluggesellschaften, Benachrichtigungen zur Paketzustellung und Benachrichtigungen über Kreditkartenbetrug zu senden.

Dies sind Funktionen, die Apple iMessage, WhatsApp und Facebook Messenger seit einiger Zeit anbieten, aber Android-Telefone sind in einer Standard-Messaging-Anwendung nicht mehr enthalten. Für viele ist es entscheidend, eine App zu haben, die alles erledigt - und ob das neue CCMI in den USA nur die Nutzung der Google-App ermöglicht, bleibt abzuwarten.

RCS-Nachrichten basieren auf Daten, um zwischen Benutzern gesendet zu werden. Daher werden Nachrichten mit Client-Server-Verschlüsselung gesendet. Das Protokoll sollte auch verhindern, dass Spam-Nachrichten Ihr Gerät erreichen. Damit ein Unternehmen eine Nachricht über RCS senden kann, muss es einen Markenüberprüfungsprozess durchlaufen. Von Unternehmen empfangene RCS-Nachrichten haben den Firmennamen in den Absenderinformationen und nicht nur eine Mobiltelefonnummer. Sie sind also besser positioniert als SMS.

Nach der Entdeckung von Code für die End-to-End-Verschlüsselung in einer unveröffentlichten Version von Google Messages war klar, dass Google diesen Schritt plant, und er ging im November 2020 in die Beta-Phase. Im Wesentlichen befinden wir uns in der Endphase und In Kürze sollte jeder Zugriff auf die End-to-End-Verschlüsselung in Google Messages haben, wenn er RCS verwendet. Dies ist ein großer Fortschritt für die Privatsphäre der Nutzer.

Viele Unternehmen, darunter Betreiber, Hersteller und Softwareanbieter, haben ihre Unterstützung für RCS Messaging zugesagt, aber der mit Abstand größte Unterstützer ist Google.

Der Technologieriese hat in den letzten Jahren versucht, die Akzeptanz von RCS-Messaging zu erhöhen, da er es auf allen Android-Handys implementieren möchte. Google führt die neuen Funktionen von RCS als "Chat" ein und ist neben SMS und MMS Teil der vorhandenen Android Messages-App.

Während die App auf Android-Handys mittlerweile weit verbreitet ist - Sie können sie von Google Play herunterladen -, hängt die Akzeptanz und der Erfolg von RCS-Nachrichten von den Mobilfunkbetreibern ab. Momentan gibt es Variationen des RCS-Protokolls, sodass Telefone, die RCS in einigen Netzwerken verwenden, an anderer Stelle nicht unterstützt werden. Es sind diese Interoperabilitätsprobleme, die mit dem Universal Profile der GSM Association beseitigt werden sollen, und etwas, das Google angegangen ist.

Wenn Sie eine RCS-Nachricht an jemanden senden, dessen Telefon oder Mobilfunknetz dies nicht unterstützt, wird sie als normale Textnachricht gesendet. Es wird jedoch viel daran gearbeitet, dies zu beheben. Beispielsweise haben Google und Samsung zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die jeweiligen RCS-Apps über Android Messages und Samsung Messages zusammenarbeiten.

Derzeit gibt es 60 Unterstützer von RCS Messaging, aufgeteilt in 47 Mobilfunkbetreiber, 11 OEMs und 2 Betriebssystemanbieter. Eine große Lücke ist Apple, und ob Apple mit RCS zusammenarbeiten wird, ist unbekannt. Derzeit wird die Kommunikation zwischen iPhone und Andorid-Geräten wieder auf SMS zurückgesetzt, wenn Sie keine separate App wie WhatsApp verwenden. Angesichts des zunehmenden Zusammenhalts und der zunehmenden Privatsphäre in der übrigen Smartphone-Welt könnte Apple feststellen, dass es sich um eine Minderheit handelt, und die Argumente für die Nichtunterstützung von RCS könnten verblassen.

Erweiterter Info-Service

América Móvil

AT & T Mobilität

Axiata

Beeline

Bell Mobilität

Bharti Airtel

China Mobilgerät

chinesische Telecom

China Unicom

Claro Americas # Brasilien

Claro Kolumbien

Deutsche Telekom

Etisalat

Globe Telecom

Indosat Oooredoo

Jio

KPN

M1 Limited

MegaFon

Millicom

MTN Group

MTS

Optus

Orange SA

Telekommunikation Argentinien

Telecom Argentina # Persönlich

abspielen

Rogers Communications

Singtel

Intelligente Kommunikation

Sprint Corporation

StarHub

Telcel

Tele2

Telefónica

Telenor

Telia Copany

Telkomsel

Telstra

Telus

TIM

T-Mobile US

Turkcell

Verizon Communications

Veon

Vodafone

Alcatel

Asus

General Mobile

Huawei

HTC

Intex Technologies

Lava International

LG Electronics

Motorola

Samsung

ZTE

Google

Microsoft

Zunächst sollten Sie die Google Messages-App verwenden und sicherstellen, dass es sich um die Standard-Messaging-App handelt (während andere Apps dies unterstützen, bedeutet der Ansatz von Google, dass Sie eine eigene App verwenden müssen).

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Menü in der oberen rechten Ecke.

Einstellungen auswählen

Wählen Sie Chat-Funktionen

In den Chat-Funktionen erfahren Sie, ob Sie Unterstützung haben oder nicht und ob diese aktiviert ist

RCS ist etwas, für das Sie sich entscheiden müssen. Wenn es über Google oder Ihren Anbieter verfügbar wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung, in der Sie aufgefordert werden, sich anzumelden. Sie müssen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google zustimmen. In jüngerer Zeit werden Personen, die sich bei einem neuen Telefon anmelden oder die Nachrichten-App öffnen, gefragt, ob sie erweiterte Nachrichten mit Chat-Funktionen wünschen.

Alle Kosten sind Teil Ihres Datenplans.

Apple fehlt merklich in der Liste der OEMs, die RCS unterstützen. Der Cupertino-Technologieriese hat nicht gesagt, ob er das Protokoll irgendwann unterstützen wird oder nicht, aber im Moment ist er nicht bereit, es zu übernehmen.

Wenn Apple RCS nicht einführt, verlassen sich viele Smartphone-Benutzer wahrscheinlich immer noch auf Apps wie WhatsApp und Facebook Messenger, um Freunde und Familie zwischen Android und iOS zu benachrichtigen, damit sie Fotos, Videos und andere umfangreiche Informationen senden können.

Wie sich dies auf den Erfolg von RCS auswirken wird, bleibt abzuwarten. Obwohl Apple seinen Benutzern bereits iMessage anbietet, wird es möglicherweise nie notwendig sein, Rich Messaging zu erweitern, um mit Benutzern anderer Plattformen zu interagieren.

Schreiben von Chris Hall.