(Pocket-lint) - Die IFA Berlin ist einer der bedeutendsten Orte im Kalender für Produkteinführungen und hatte im Jahr 2020 eine große Veränderung, die zu einer Veranstaltung nur für Einladungen in kleinerem Rahmen wurde, unterstützt durch eine starke virtuelle Präsenz für viele, die zugeschaltet waren. IFA 2021 wurde offiziell abgesagt, aber eine Reihe von Marken bringen noch Geräte auf den Markt, als die IFA 2021 stattgefunden hätte.

Die IFA oder Internationale Funkausstellung ist Europas größte Tech-Show. Es findet in den ersten Septembertagen in Berlin statt und ist der Ort, an dem große Marken wie Samsung, LG, Sony und Philips oft die neuesten Verbrauchergeräte und -geräte präsentieren.

Die Show begann 1924 als Radiokongress. Im Gegensatz zu vielen dieser Shows ist die IFA für die Öffentlichkeit zugänglich, was bedeutet, dass jeder die neueste und beste Technologie bestaunen kann. 2021 ist mit einer vollständigen Rückkehr in die Hallen der Messe Berlin zu rechnen.

3.-7. September 2021 Abgesagt

Gemeinsam haben die Messe Berlin und die GFU bekannt gegeben, dass die IFA 2021 nicht als physische Veranstaltung stattfindet. Nach einer kleinen Veranstaltung im Jahr 2020 haben die Organisatoren entschieden, dass die Unsicherheit für die physische Veranstaltung im Jahr 2021 zu groß ist.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Die IFA Berlin ist für Marken und Händler die wohl wichtigste Veranstaltung des Jahres“, sagt Martin Ecknig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin.

„Die IFA Berlin verbindet unsere Branche wie keine andere Veranstaltung mit Fachbesuchern, Medien und echten Verbrauchern. Die Gesundheit und Sicherheit aller muss jedoch absolut im Vordergrund stehen. Die Bemühungen zur Eindämmung dieser Pandemie – von der Einführung von Impfprogrammen bis zur Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs - nicht in dem erhofften Tempo. Angesichts dieser Entwicklungen war diese schwierige und enttäuschende Entscheidung unvermeidlich."

Das bedeutet, dass Sie Ihre Kalender löschen können, aber auf 2022 umschalten, wobei das Ereignis für den 2. bis 6. September 2022 bestätigt wird.

Obwohl die IFA 2021 technisch nicht stattfindet, ist dies für viele Marken ein wichtiges Startfenster, um Produkte noch vor Weihnachten auf den Markt zu bringen. Einige Marken veranstalten immer noch Veranstaltungen, die sie als "IFA" bezeichnen, obwohl die Konferenz nicht stattfindet.

Um diese Ereignisse im Auge zu behalten und den Zeitplan bis 2022 aufrechtzuerhalten, finden Sie hier eine Zusammenfassung der erwarteten Produkteinführungen und der Produkte, die im IFA-Startfenster erschienen sind.

Asus veranstaltete am 2. September eine Veranstaltung mit dem Titel Create the Uncreated . Dies war eine Gelegenheit für Asus, eine Reihe neuer Geräte vorzustellen, darunter ein neues aktualisiertes ProArt Studiobook mit einem physischen Zifferblatt, mit dem Sie kreative Arbeit in Anwendungen wie Adobe für eine genauere Kontrolle manipulieren können. Mit leistungsstarken Hardware-Optionen richten sich die ProArt-Modelle an kreative Profis.

Für diejenigen, die diese Art von Leistung nicht benötigen, gibt es das Vivobook Pro, das mit der Option für OLED-Displays zu günstigeren Preisen eine leistungsstarke Option hinzufügt. Beide neuen Laptop-Reihen werden Ende 2021 bis Anfang 2022 auf den Markt kommen.

Bose hat den QC45 angekündigt . Nachdem er in den letzten Jahren mit dem Noise Cancelling Headphones 700 seine Richtung geändert hat, ist er jetzt mit seinem äußerst beliebten QuietComfort-Modell und einer neuen Version zurück - die im Wesentlichen genauso aussieht wie die vorherige Generation. Das neue Modell verspricht eine bessere Geräuschunterdrückung, bessere Sprachisolierung und Umgebungsgeräusche.

Jabra hat eine Aktualisierung seiner True-Wireless-Kopfhörer angekündigt, darunter ein neues Flaggschiff-Angebot, das Jabra Elite 7 Pro. Die neuen Kopfhörer sind kompakter und versprechen gleichzeitig eine bessere Sprachisolierung für kristallklare Anrufe. Für die Sportlicheren gibt es den Elite 7 Active mit einer ShakeGrip-Beschichtung, um sicherzustellen, dass sie sicher im Ohr bleiben, während das Budget-Angebot - der Elite 3 - Jabra in eine neue, erschwinglichere Kategorie von Kopfhörern betritt und dies beweisen könnte richtig beliebt sein.

JBL hat auf der IFA oft eine Reihe von Updates und im Jahr 2021 hat das Unternehmen, obwohl es keine IFA gab, eine Reihe von Produktupdates durchgeführt. Dazu gehört ein Trio echter kabelloser Kopfhörer für eine Reihe verschiedener Anwendungsfälle. Dazu kommt ein neues Gaming-Headset, das Quantum 350.

JBL hat mit dem JBL Flip 6 auch eine seiner beliebten Lautsprecherlinien aktualisiert. Der neue Lautsprecher hat eine neue interne Konfiguration, die ihn besser klingen lassen soll und gleichzeitig einen besseren Umweltschutz bietet.

8. September 2021, Lenovo Tech World

Lenovo hat oft viel zu bieten, von Moto-Telefonen bis hin zu Lenovo-Hardware - und die IFA ist normalerweise ein wichtiger Technologie-Treffpunkt. Lenovo veranstaltet am 8. September die Lenovo Tech World, bei der wir viel mehr über die Pläne des Unternehmens erwarten.

Signify hat eine neue LED-Lampe der A-Serie von Philips angekündigt, die bis zu 50 Jahre halten könnte. Es ist energieeffizienter und bietet eine längere Lebensdauer, sollte also besser für die Umwelt sein.

Wir erwarten auch, dass eine Erweiterung des Hue-Systems angekündigt wird.

Philips, oder besser gesagt TP Vision, hat auf der IFA oft eine Reihe von Produkten zu präsentieren. Stattdessen hat das Unternehmen die Einführung mehrerer neuer Produkte per Livestream übertragen, darunter neue Flaggschiff-OLED-Fernseher . Die Philips OLED+ 986 und 936 bieten vierseitiges Ambilight, HDR10+ Adaptive und eine benutzerdefinierte P5 AI-Bildverarbeitungs-Engine, die im 4K-Display antreibt. Der 986 hat eine Bowers & Wilkins-Soundbar als Teil des Pakets, während der 936 dies nicht tut.

Philips kündigte außerdem den Fidelio T1 TWS-Kopfhörer an , ein neues True-Wireless-Set, das eine verbesserte Klangleistung verspricht.