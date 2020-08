Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es war einmal, BlackBerry war die absolute Nuss. Es bot etwas, das alle Konkurrenten nicht anfassen konnten - Zugriff auf E-Mails von unterwegs. Selbst wenn Sie selbst kein BlackBerry besaßen, können Sie auf Ihren unteren Dollar wetten, dass Sie jemanden kannten, der dies tat, oder dass Sie mindestens einen regelmäßig in den Händen eines anderen sehen würden.

Diese physische QWERTZ-Tastatur mit Tippen, Tippen und Tippen war in jedem Zugwagen und in jedem Flugzeug zu hören. Es ging jedoch nicht nur darum, unterwegs E-Mails zu versenden. Sie hatten auch den Instant Messenger-Dienst von BBM - BlackBerry. Jetzt dreht sich vielleicht alles um WhatsApp, aber BBM hatte vor Jahren die Quittungen von Eseln gelesen. Es war ein weiterer einzigartiger Grund, ein BlackBerry zu kaufen, das eine große Anzahl von Menschen ansprach, nicht nur diejenigen in Anzügen.

Leider sind diese Zeiten vorbei und während BlackBerry noch Benutzer hat, hat es sein Mojo verloren. Im Jahr 2016 gab BlackBerry bekannt, dass es keine eigenen Geräte mehr herstellen wird, da TCL die Lizenz abholt. Im Jahr 2020 endete die Lizenz von TCL und wurde unmittelbar danach von der unbekannten Einheit Onward Mobility abgeholt.

Im Jahr 2021 wird Onward Mobility mit dem Hersteller FIH Mobile zusammenarbeiten, um das erste 5G BlackBerry mit Android zu starten. Bis dahin genießen Sie einen Rückblick auf einige der Modelle, die es gab und gibt.

Hier ist eine nicht vollständige Liste der BlackBerry-Geräte von ihren Anfängen bis zu ihren letzten.

Dies war das erste Handheld-Gerät von BlackBerry und gehörte zusammen mit einigen anderen, darunter 857, 900, 950, 957 und 962, zur Kategorie der Zwei-Wege-Pager.

Das BlackBerry 850 wurde 1999 mit einer Bildschirmauflösung von 132 x 65 Pixel, einer Daumentastatur und einem Daumenrad zum Scrollen angekündigt.

Das Blackberry 5810 war eines der frühen Java-basierten Geräte und bot ein eingebautes Mobiltelefon, auch wenn ein Headset erforderlich war. Es wurde 2002 ins Leben gerufen und richtet sich eher an Unternehmen als an Verbraucher.

Der 5810 lief in einem 2G-Netzwerk und hatte ein monochromes Display mit 160 x 160 Pixel. Es gab auch die 5790 und 5820 in der 5000er Serie.

Das BlackBerry 6710 war eine der 6000er-Serien, die ebenfalls im Jahr 2002 angekündigt wurde. Es war eines der ersten, das ein integriertes Telefon anbot und über ein großes monochromes Display mit 160 x 160 Pixel verfügte.

Es gab auch die 6720 und 6750 in dieser Serie, die alle im Jahr 2002 eingeführt wurden.

Das BlackBerry 6210 kam 2003 zusammen mit dem 6220, 6230 und 6280 auf den Markt. Auch diese hatten ein integriertes Telefon, aber sie boten eher ein mittleres monochromes Display als ein großes, wie die 2002 vorgestellten Modelle.

Ihre Auflösungen lagen bei 160 x 100. Es gab auch ein 6510-Modell mit integriertem Telefon und integriertem Funkgerät. Die Navigation erfolgte über das seitliche Daumenrad, und diese BBs waren ein häufiger Anblick, da E-Mails wirklich auf die Straße gingen.

Das BlackBerry 7290 war eine der 7000er-Serien, von denen einige im Jahr 2003 veröffentlicht wurden, einige weitere im Jahr 2004. Sie waren die ersten Farbmodelle, die das Monochrom-Display auf einen mittleren Bildschirm mit einer Auflösung von 240 x 160 oder einen großen Bildschirm umstellten eine mit 240 x 240 Pixel.

Das BlackBerry 7290 war eines der ersten, das Bluetooth anbot und kam 2004 an. Das 7270 führte auch WLAN 802.11b ein. Die meisten Modelle der 7000er-Serie hatten 16 MB Speicherplatz - etwas anders als heute.

Die BlackBerry 7100- Serie bestand aus mehreren Modellen, die alle das boten, was BlackBerry als SureType-Tastatur bezeichnete. Anstelle der herkömmlichen QWERTZ-Tastatur hatten sie ein QWERTZ-ähnliches Layout, verwendeten jedoch zwei Buchstaben pro Taste, wodurch die Geräte viel schlanker wurden.

Die 7100-Serie hatte daher eine ähnliche Größe wie andere konkurrierende Geräte auf dem Markt, sodass sie die ersten Hauptmodelle von BlackBerry waren, die nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Verbraucher bestimmt waren. Sie hatten 240 x 260 Auflösung Displays.

Die 2005/2006 eingeführten Modelle der BlackBerry 8700- Serie bieten mehr Consumer-Funktionen, z. B. bessere Displays. Sie wurden mit großen 320 x 240 Pixel-Bildschirmen mit einer Farbtiefe von 65 KB geliefert.

Diese Modelle verfügten über das vollständige QWERTZ-Tastaturformat, wodurch sie im Vergleich zur 7100-Serie wieder breiter wurden.

Das BlackBerry Pearl war das erste BlackBerry, das das Schienenrad für die Navigation im Display verlor. Stattdessen befand sich in der Mitte der Tastatur mit fünf Tasten ein Mini-Trackball, der die Gerätenavigation revolutionieren sollte.

Das 8100 war das erste Pearl-Modell und wurde mit einer 1,3-Megapixel-Kamera sowie microSD-Unterstützung für bis zu 8 GB Erweiterung, Klingeltönen und einem Mediaplayer geliefert. Dieses Modell und die folgenden Pearl-Modelle verfügten alle über ein Display mit einer Auflösung von 240 x 260, aber sie erhöhten ihre Kamera auf 2 Megapixel.

Die BlackBerry-Kurve kam 2007 erstmals mit dem 8300 an (Bild). Es gab einige Variationen, von denen die meisten eine 2-Megapixel-Kamera, die Trackball-Oberfläche der Pearl und ein Display mit einer Auflösung von 320 x 240 hatten.

Ein paar haben die Dinge mit einem höher auflösenden Display und zusätzlichen Funktionen ein wenig verändert. Das Curve bot das breitere Format mit einer vollständigen QWERTZ-Tastatur und fand dank seines niedrigen Preises und der breiten Palette an Smartphone-Funktionen sofort Anklang bei den Verbrauchern.

Das BlackBerry 8220 Pearl Flip wurde 2008 mit einem Clamshell-Formfaktor angekündigt. Es hatte eine interne Anzeige von 240 x 320 und eine externe Anzeige von 128 x 160 Pixel.

Die gleiche Trackball-Schnittstelle wie die ursprüngliche Pearl-Serie war vorhanden, zusammen mit einer 2-Megapixel-Kamera, 128 MB internem Speicher und microSD-Unterstützung von bis zu 16 GB.

Die BlackBerry Bold- Reihe kam erstmals 2008 mit dem 9000-Modell (Bild) auf den Markt. Es hatte das breitere Format wie die Kurve mit der vollständigen QWERTZ-Tastatur sowie der Trackball-Oberfläche. The Bold hat die BB-Welt durcheinander gebracht und ein Premium-Gerät geschaffen, das jeder haben wollte. Das Original Bold bot einen Lederrücken für dieses schicke Gefühl und war wahrscheinlich das kultigste Mobilteil, das BlackBerry produzierte.

Das 9000-Modell war mit einem 480 x 320 Pixel großen Display sowie einer 2-Megapixel-Kamera, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a / g / b und einer microSD-Erweiterung auf bis zu 16 GB ausgestattet.

Der erste BlackBerry Storm kam Ende 2008 mit einem anklickbaren Touchscreen, aber ohne physische QWERTZ-Tastatur. Dies war das erste Mal, dass BlackBerry versuchte, sich auf volle Berührung zu bewegen, wobei das iPhone anfing, Wellen zu schlagen. Der Sturm ging keinen Sturm runter.

Das abgebildete Modell 9500 verfügte über eine 3,2-Megapixel-Kamera und ein Display mit einer Auflösung von 360 x 480. Es gab auch 1 GB internen Speicher. Im Jahr 2009 kam der Storm 2, 9550, mit 2 GB Speicher an und versuchte, die Mängel des Originals zu beheben.

BlackBerry hatte versucht, sein eigenes Ding mit Berührung zu machen, und hatte Mühe, mit den Konkurrenzangeboten mitzuhalten.

Die BlackBerry Tour kam im Juli 2009 auf den Markt. Sie bot ein Display mit einer Auflösung von 480 x 360 Pixel für eine Pixeldichte von 250 ppi und war mit einer 3,2-Megapixel-Kamera und einer microSD-Erweiterung auf 32 GB ausgestattet.

Es gab auch eine Trackball-Oberfläche wie die Kurve und die Fettschrift.

BlackBerry aktualisierte die Bold-Reihe Ende 2009 mit dem Modell 9700 und 2010 zweimal mit dem Modell 9650 und 9780. Der Trackball wurde durch ein Trackpad ersetzt, und die Bildschirmauflösung stieg auf 480 x 360 Pixel, um von 220 ppi auf 250 ppi zu wechseln.

Die Modelle 9700 und 9650 boten eine 3,2-Megapixel-Kamera, während die 9780 Ende 2010 über eine 5-Megapixel-Autofokuskamera verfügte.

Obwohl das optische Trackpad eine gute Verbesserung gegenüber dem fehleranfälligen Trackball darstellte, gab es eine wachsende Rivalität zwischen leistungsstarken Touch-Geräten und Beschwerden über den Mangel an Apps.

BlackBerry hat 2010 ein Update für Pearl veröffentlicht, mit dem das optische Trackpad des neueren Bold auf ein Gerät mit kleinerem Format übertragen wird.

Wie die ursprüngliche Perle verfügte auch die 9100 über zwei Buchstaben pro Taste, um eine schlankere Bauweise zu ermöglichen. Dieses Modell hatte eine 3,2-Megapixel-Kamera und eine microSD-Erweiterung des 2-GB-Speichers auf 32 GB.

Die erste BlackBerry Torch wurde 2010 mit dem Modell 9800 auf den Markt gebracht (Abbildung). Es verfügte über einen großen Touchscreen mit einer Auflösung von 480 x 640 für eine Pixeldichte von 250 ppi, der nach oben verschoben werden konnte, um eine vollständige QWERTZ-Tastatur anzuzeigen.

An Bord befanden sich eine 5-Megapixel-Kamera sowie ein optisches Trackpad. Die Taschenlampe wurde 2011 einige Male mit den Versionen 9810, 9850 und 9860 aktualisiert, es wurden jedoch nur Änderungen an der Größe und Auflösung des Displays vorgenommen.

Die Taschenlampe sollte mit dieser BlackBerry-Tastatur und einem großen Touch-Display mit Medienfunktionen alle Anforderungen erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt war das Touchscreen-Erlebnis an anderer Stelle jedoch weit überlegen.

So wie die Pearl aktualisiert wurde, hat BlackBerry 2010 auch das Curve-Modell aktualisiert und das optische Trackpad der Torch im 9300 sowie eine 2-Megapixel-Kamera mit Videoaufzeichnung eingeführt.

Das Curve war immer noch beliebt, weil es kompakt, leistungsfähig und ein großartiges Mobilteil für Messaging war. Da Daten immer noch teuer sind, war die Kurve eine großartige Möglichkeit zur Kommunikation.

Der BlackBerry Style wurde Ende 2010 mit einem Flip-Design eingeführt. Das interne Display hatte eine Auflösung von 360 x 400, während das externe Display eine Auflösung von 240 x 320 hatte.

Im geöffneten Zustand hatten Benutzer Zugriff auf eine vollständige QWERTZ-Tastatur sowie ein optisches Trackpad. Es gab auch eine 5-Megapixel-Kamera an Bord.

Das BlackBerry Bold Touch kam im Sommer 2011 auf den Markt. Es bot das optische Trackpad, eine vollständige QWERTZ-Tastatur und eine Touchscreen-Oberfläche.

Es gab NFC an Bord sowie eine 5-Megapixel-Kamera und zu dieser Zeit war es das dünnste verfügbare BlackBerry.

Der Bold Touch weckte erneut einige Leidenschaften und bot eine großartige Tastatur, aber ein Touch-Erlebnis, das zu diesem Zeitpunkt auf einem Display zu sehen war, das für die Bedürfnisse der Verbraucher einfach zu klein schien.

Das BlackBerry Z10 war das erste Modell mit dem neuen Betriebssystem BB10, das Anfang 2013 auf den Markt kam. Es verfügte über ein 4,2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1280 x 768 Pixel.

Eine 8-Megapixel-Rückfahrkamera sowie eine 2-Megapixel-Frontkamera waren an Bord und boten eine Akkulaufzeit von 10 Stunden Gesprächszeit. Es gab einen 1,5-GHz-Dual-Core-Prozessor, der von 2 GB RAM unterstützt wurde, sowie 16 GB Speicher und microSD für die Erweiterung auf 32 GB.

Das Z10 war ein interessanter Start, obwohl es offensichtlich war, dass BlackBerry nun versuchte, ein Betriebssystem mit vollem Touch-Komfort zu starten, und sich einem harten Kampf gegenübersah. Als der Z10 auf den Markt kam, fühlte er sich bereits veraltet an.

Das BlackBerry Q10 war das zweite BB10-Gerät, das im April 2013 auf den Markt kam. Es bot ein 3,1-Zoll-Display mit einer Auflösung von 720 x 720 Pixel sowie die volle QWERTZ-Tastaturfunktionalität.

Eine 8-Megapixel-Rückfahrkamera sowie eine 2-Megapixel-Frontkamera waren an Bord und verfügten über einen 1,5-GHz-Dual-Core-Prozessor mit 2 GB RAM und 16 GB Speicher.

BlackBerrys scharfes Auge für Materialien zeigte sich erneut. Ein schönes Glasfasergewebe auf der Rückseite des Q10 vermittelt ein schönes Gefühl. Es war klein und lustig, aber letztendlich war die Verbraucherwelt weitergegangen.

Das BlackBerry Q5 folgte der Veröffentlichung von Q10, die im Juni 2013 auf den Markt kam. Die vollständige QWERTZ-Tastatur war an Bord, zusammen mit einer 5-Megapixel-Rückkamera und einer 2-Megapixel-Frontkamera.

Es gibt einen 3,1-Zoll-Prozessor mit einer Auflösung von 720 x 720 Pixel, einen 1,2-GHz-Dual-Core-Prozessor sowie 2 GB RAM und 8 GB internen Speicher.

Das BlackBerry Z30 wurde im Oktober 2013 mit BB10 und einem 5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 720 x 1280 Pixel veröffentlicht.

Es hatte einen 2880-mAh-Akku, einen 1,7-GHz-Dual-Core-Prozessor und 2 GB RAM mit 16 GB Speicher. Das Z30 war nur für Touchscreens ohne physische QWERTZ-Tastatur erhältlich.

Das BlackBerry Z30 war das größte Spiel für ein Gerät eines direkten Konkurrenten, das mit Android konkurrieren konnte. In dieser Umgebung zeichnete sich jedoch das Fehlen nativer Apps aus.

Der BlackBerry Passport kam im September 2014 mit einer Vielzahl von Reaktionen an. Es war ein Marmite-Gerät mit einem quadratischen 4,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1440 x 1440 Pixel.

An Bord befand sich eine 13-Megapixel-Rückkamera sowie eine 2-Megapixel-Frontkamera mit einem 3450-mAh-Akku, einem Snapdragon 801-Prozessor und 3 GB RAM. Es wurde auch wieder eine physische QWERTZ-Tastatur angeboten.

Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass BlackBerry Geräte für seine Fans entwarf, und das Spielfeld wandte sich wieder dem geschäftlichen Komfort zu, wobei BlackBerry auf den Stärken seiner Tastatur- und Unternehmenslösungen spielte.

Das BlackBerry Classic folgte im Dezember 2014 dem Passport und brachte ein ähnliches Design wie das Bold zurück, das jeder kannte und liebte. Der Classic hatte ein 3,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 720 x 720 Pixel und bot eine 8-Megapixel-Kamera mit einer 2-Megapixel-Frontkamera.

Es waren 2 GB RAM sowie ein 1,5-GHz-Prozessor an Bord, aber das Wichtigste an diesem Gerät, abgesehen von der physischen QWERTZ-Tastatur, war, dass Benutzer sowohl Android-Apps als auch BlackBerry-Apps herunterladen konnten.

Vier Monate nach der Ankunft des BlackBerry Classic kam der vollständige BlackBerry Leap mit Touchscreen, der sich von der physischen QWERTZ-Tastatur entfernte. Der Sprung war das Produkt einer neuen Produktionsvereinbarung mit Foxconn, in der ein billigeres Touch-Gerät hergestellt wurde.

Der Leap hatte ein 5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel, eine 8-Megapixel-Rückkamera, eine 2-Megapixel-Frontkamera und einen 1,5-GHz-Prozessor mit 2 GB RAM. Es kam in schwarz und weiß und es war das letzte BB10-Gerät überhaupt.

Priv war der Moment, in dem sich für BlackBerry alles änderte. Es war das erste von BlackBerry gebaute Android-Gerät und markierte den Anfang vom Ende für seine eigene mobile Plattform.

Es enthielt die vollständige QWERTZ-Tastatur, die unter einem hochklappbaren Display versteckt war, sowie eine 18-Megapixel-Kamera, ein Quad-HD-Display und den Qualcomm Snapdragon 808-Prozessor.

Als Android-Gerät war das Priv voller Innovationen. Das Format war vielleicht etwas groß und bot diese Schiebetätigkeit, aber das Priv ist ein gutes Mobilteil.

Nachdem BlackBerry entschieden hatte, dass es sich nicht leisten konnte, seine Hardware-Sparte am Laufen zu halten, übergab es seine Lizenz an TCL, dasselbe Unternehmen, das vernünftigerweise erfolgreich die Marke Alcatel wiederbelebt hatte. Das KeyOne, sein erstes Telefon, war ein Knockout für traditionelle BlackBerry-Fans.

Es lief immer noch mit Android, verfügte jedoch - anders als das Priv - über eine nicht verschiebbare Tastatur direkt unter dem Display. Die Kombination aus abgerundetem Metall und griffiger Soft-Touch-Textur auf der Rückseite machte die Verwendung zu einer Freude, und der unkonventionelle 3: 2 4,5-Zoll-Bildschirm war überraschend scharf und sauber.

Mit einem 3.500-mAh-Akku und einem Snapdragon 625-Prozessor kann der Ladevorgang fast zwei Tage dauern und die meisten Aufgaben mit geringem Aufwand oder Verzögerung erledigt werden.

Der Nachfolger des KeyOne ist das neueste Flaggschiff von BlackBerry und das letzte von TCL. Ziel war es, das Angebot zu verkleinern, um es hochwertiger, langlebiger und leichter zu machen. Die Tastatur wurde ebenfalls merklich größer gemacht, um das Tippen noch einfacher zu machen.

Das 3: 2-Display mit einer Auflösung von 1080 x 1620 wurde beibehalten, die Prozessorleistung wurde jedoch auf den Snapdragon 660-Chip mit 6 GB RAM und einem langlebigen 3.500-mAh-Akku erhöht.

Neu war auch das doppelte 12-Megapixel-Kamerasystem auf der Rückseite sowie das gummierte, griffige Finish. Seine quadratischen Kanten machten es nicht ganz so angenehm zu halten wie das abgerundete KeyOne, aber die richtigen Verbesserungen wurden an anderer Stelle vorgenommen.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Cam Bunton.