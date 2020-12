10 Tipps für die Aufnahme besserer Videos mit Ihrem Smartphone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Aufnehmen von Videos war noch nie so einfach und mühelos. Jeder hat eine leistungsstarke Videokamera in der Tasche: ein Smartphone . Und mit ein wenig Übung und Zugriff auf einige wichtige Tipps können sogar Sie - ja, Sie - mit Ihrem Smartphone großartige Aufnahmen, Vlogging oder sogar einen Indie-Film oder Dokumentarfilm aufnehmen.

Um Ihnen zu helfen, das, was Sie wollen, bestmöglich zu erfassen, hat Pocket-lint zehn Tipps zusammengefasst. Obwohl einige der Tipps offensichtlich erscheinen mögen, sollte das Befolgen aller Tipps jedes Mal zu einem erstaunlichen Video führen.

Nichts ruiniert großartiges Filmmaterial so sehr wie zwei schwarze vertikale Balken auf beiden Seiten Ihres Videos. Um diesen Amateurfehler zu vermeiden, sollten Sie bei der Aufnahme die Querformat- und nicht die Hochformatausrichtung verwenden - oder in ein Smartphone wie das Motorola Moto One Action investieren, das automatisch im Querformat aufzeichnet, selbst wenn Sie Ihr Telefon im Hochformat halten.

Durch die Landschaft wirkt Ihr Video nicht nur im Allgemeinen ästhetischer, sondern es macht auch mehr Spaß, es auf einem Breitbild- oder Fernsehbildschirm anzusehen. Außerdem erfassen Sie mehr im eigentlichen Video.

Denken Sie also daran: Halten Sie Ihr Telefon während der Aufnahme niemals vertikal, es sei denn, Sie mögen oder möchten diese vertikalen schwarzen Balken wirklich (oder wenn Sie nur für etwas wie Instagram Stories aufnehmen).

Nachdem Sie in der richtigen Ausrichtung aufgenommen haben (siehe oben), füllen Sie den Rahmen vollständig mit Ihrem Motiv. Sie können ihn oder sie auch etwas außermittig platzieren, um eine visuell interessantere Szene zu erstellen. Spielen Sie einfach herum und sehen Sie, was am besten aussieht.

Die meisten Telefonkamera-Apps bieten die Option, Gitterlinien zu aktivieren, wenn Sie in die Kameraeinstellungen gehen, in denen während der Aufnahme vertikale und horizontale Gitter auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das beliebteste Rahmenwerkzeug ist "Drittelregel". Wenn Sie also ein 3x3-Raster in Ihrer Kamera-App aktivieren, können Sie das Motiv mit einer der vertikalen "dritten" Linien ausrichten oder die horizontalen Linien verwenden, um die Horizontlinie zu erhalten die gewünschte Position.

Nichts ist schlimmer als der Digitalzoom - fragen Sie einfach einen professionellen Fotografen. Zum Glück befinden wir uns jetzt in einer Ära, in der viele der Top-Smartphones mit einem verlustfreien oder „optischen“ Zoom ausgestattet sind, mit dem Sie zoomen können, ohne (wenn überhaupt) viele Details zu verlieren.

Um während der Aufnahme zu zoomen, ohne die gestochen scharfe, lebendige Qualität zu verlieren, die Sie in Videos wünschen, benötigen Sie ein Gerät mit einem anständigen optischen Zoom - wie das Oppo Find X2 Pro . Wenn Sie ein Smartphone mit mehr als einer Kamera auf der Rückseite haben, ist häufig eines der zusätzlichen Objektive ein bestimmtes "Teleobjektiv".

Wenn Sie kein Smartphone mit optischem Zoom haben, müssen Sie näher an Ihr Motiv heranrücken oder ein Zubehör wie die aufsteckbaren Objektive von Moment verwenden. Im Allgemeinen sollten Sie immer so nah wie möglich heran kommen, insbesondere bei engen Gesichtsaufnahmen. Lassen Sie uns diese Sommersprossen und feinen Linien und Wangenfusseln sehen.

Wir haben alle diese Videos gesehen, in denen das Motiv gelbe Haut und rote teuflische Augen hat, kombiniert mit super dunklen Hintergründen. Der Täter? Ja, es ist der Fotograf ... aber es ist auch der Blitz.

Smartphones sind mit zu hellen LED-Leuchten ausgestattet, die die Farbtemperatur von Fotos leicht verzerren können. Außerdem wird das Video am Ende oft noch schlecht beleuchtet. Wenn Sie nachts ein Foto aufnehmen möchten, müssen Sie eine andere Lichtquelle finden. Wenn Ihr Telefon über einen Nachtmodus zum Aufnehmen verfügt, können Sie diesen auch verwenden. Für Videos gibt es jedoch nicht viele Telefone, die großartiges Filmmaterial bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen.

Wenn Sie zusätzliche Beleuchtung wünschen oder benötigen, können Sie diese zum Glück relativ günstig abholen. Durchsuchen Sie Amazon nach erschwinglichen Ringlichtern, wenn Sie ein gleichmäßig beleuchtetes Gesicht zum Filmen von Vlogs zur Kamera wünschen, oder holen Sie sich kleine batteriebetriebene LED-Panels. Sie geben Ihnen ein viel gleichmäßigeres und gleichmäßigeres Aussehen, als es der LED-Blitz Ihres Telefons jemals könnte.

Es gibt noch etwas, das Sie beachten sollten, wenn Sie über Blitzlicht und Beleuchtung im Allgemeinen nachdenken: Vermeiden Sie Einstellungen mit Hintergrundbeleuchtung.

Möglicherweise können Sie Personen und ihre Gesichter bei Hintergrundbeleuchtung sehen, aber Ihre Smartphone-Kamera kann und wird normalerweise kein Filmmaterial mit einem hellen Licht ausgeben, das eine dunkle Figur hervorhebt. Diese Figur hat auch keine sichtbaren Merkmale, was bedeutet, dass Sie nur das verpasst haben, was Sie erfassen wollten. Wenn Ihr Telefon nicht über wirklich fortschrittliche HDR-Funktionen verfügt, sollten Sie dies unbedingt im Auge behalten.

Versuchen Sie, ein grundlegendes Licht-Setup zu konfigurieren, um diese Situation zu vermeiden. Diejenigen von Ihnen, die im laufenden Betrieb aufnehmen, können auch eine Situation mit Hintergrundbeleuchtung verbessern, indem sie sich zur einen oder anderen Seite bewegen oder Ihr Motiv so bewegen, dass sie dem Licht zugewandt sind. Obwohl einige Standardkamera-Apps versuchen, die Auswirkungen der Hintergrundbeleuchtung zu verringern, sollten Sie auch versuchen, die Auswirkungen auf Ihr Ende zu verringern.

Zeitraffer- oder Zeitrafferfotografie ist eine Kinematografietechnik, bei der die Häufigkeit, mit der Filmbilder aufgenommen werden (die Bildrate), viel niedriger ist als die, die zum Anzeigen der Sequenz verwendet wird. Wenn Sie diese Sequenz mit normaler Geschwindigkeit wiedergeben, scheint sich die Zeit schneller zu bewegen und verfällt.

Einfach ausgedrückt: Zeitrafferfotografie ist Zeitmanipulation. Objekte und Ereignisse, die normalerweise Stunden, Tage, Monate oder Jahre dauern würden, können dank Zeitrafferfotografietechniken erfasst und später mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit angezeigt werden.

Bevor das Instagram-Team mit Hyperlapse debütierte, war das Erstellen eines Zeitraffervideos mit Ihrem Smartphone sowohl mühsam als auch, um ehrlich zu sein, schwierig. Seitdem haben einige Hersteller die Funktion direkt in die vorinstallierte Kamera-App integriert. Apple iPhones verfügen beispielsweise über eine Zeitrafferfunktion in der Kamera.

Einige Telefone haben es immer noch nicht und Hyperlapse wurde inzwischen eingestellt, aber es gibt Alternativen. Microsoft hat eine eigene Hyperlapse-App im Play Store, die einfach zu verwenden ist und Ihr Filmmaterial stabilisiert. Außerdem gibt es eine weitere App namens Framelapse Pro , die sehr gut bewertet wird.

Ein Fortschritt in der Smartphone-Branche in den letzten Jahren ist die elektronische und optische Bildstabilisierung. Im Wesentlichen reduziert es jeden Handschlag auf ein Minimum, wenn Sie mit dem Handheld fotografieren. Es funktioniert relativ gut, aber wenn Sie sich bewegen, um einem Motiv zu folgen oder es zum Schwenken oder Umkreisen einer Person oder eines Objekts zu verwenden, ist es am besten, ein physisches Gimbal zu erhalten, das mit Ihrem Telefon funktioniert, um es wirklich reibungslos zu machen.

Ein solches Gimbal ist das DJI OM 4. Wenn Ihr Telefon angeschlossen und die App geladen ist, können Sie die Leistung der Videofunktionen Ihres Telefons nutzen. Die vom Gimbal angebotene Stabilisierung verleiht Ihnen jedoch ein sauberes, filmisches Aussehen Kampf um das Schießen Handheld zu bekommen. Egal wie stabil Ihr Griff ist.

Snapchat war eine der ersten Apps, die die Art und Weise, wie wir Videos aufnehmen, grundlegend verändert hat. Mit dieser Funktion können Sie schnell ein Video (oder einen Schnappschuss) von sich selbst bei der Arbeit an einen Freund senden. Dieser kann es dann öffnen, einen Screenshot erstellen, wenn er möchte, und mit einer eigenen Videoantwort antworten.

Sie können Schnappschüsse noch lustiger machen, indem Sie Augmented Reality-basierte Spezialeffekte und Sounds mit einer Funktion namens Objektive hinzufügen. Wie Linsen, die hauptsächlich in Echtzeit auf Ihr Gesicht aufgetragen werden, gibt es auch 3D-Weltlinsen, die die Umgebung um Sie herum in einzigartiger Weise beeinflussen.

Diese Animation wird der Welt um uns herum überlagert und kann erfasst und dann über unsere Geschichte in einem Chat oder bei Followern mit unseren Freunden geteilt werden. Sowohl Objektive als auch Weltobjektive werden häufig von Snapchat gewechselt, obwohl immer wieder beliebte verwendet werden. Schließlich gibt es Filter, mit denen Sie Ihren Snap aufpeppen können.

Sie können Ihrem Video Farbfilter, die aktuelle Uhrzeit, das lokale Wetter, Geschwindigkeitsüberlagerungen oder Geofilter hinzufügen. Sobald Sie mit einer dieser Snapchat-Funktionen fertig sind, können Sie Ihren Snap jederzeit lokal auf Ihrem Gerät speichern und ihn dann über andere soziale Netzwerke oder SMS für andere freigeben. Aber wenn Snapchat nicht dein Ding ist, versuche es mit Instagram . Instagram bietet auch verschiedene Filter und Objektive für Videos.

Seien wir ehrlich: Smartphone-Kameras sind einfach nicht so gut wie die Kraftpakete von Canon, Nikon oder Sony, vor allem, weil Smartphone-Kameras und ihre Standardkamera-Apps keine feineren Steuerelemente und andere Dinge haben, obwohl sie viel besser werden.

Wenn Sie daher die Videoaufzeichnungsfähigkeiten Ihres Smartphones auf die nächste Stufe heben möchten, ohne eine teure DSLR kaufen zu müssen , sollten Sie Zubehör kaufen, das das wahre Potenzial Ihrer Kamera aufzeigt. Sie können alles von Stativmontagesystemen bis hin zu kreativen Objektiv-Add-Ons erhalten.

Und schließlich ist manchmal eine kleine Bearbeitung erforderlich, damit Ihr Filmmaterial von "meh" zu "wow" wechselt. Und heutzutage können Sie auch auf Ihrem Smartphone einige intensive Bearbeitungen vornehmen, sodass Sie nicht mehr in ausgefallene Desktop-Software investieren müssen.

Auf iOS- und Android-Mobilgeräten ist alles einfach, vom einfachen Zuschneiden bis zum Hinzufügen von Übergängen, Titeln und Effekten. Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrem nächsten Video um eine Montage oder ein Schulprojekt handelt, können mobile Apps den Videobearbeitungsprozess optimieren.

Apples eigener iMovie für iPhone und iPad enthält beispielsweise Titel und Übergänge und unterstützt sogar die Erstellung von Kinotrailern für unterwegs. Weitere Funktionen sind Bild-in-Bild-, geteilter Bildschirm- und Zeitlupeneffekte. Tatsächlich ist es iMovie auf dem Mac sehr ähnlich. Für das iPad Pro möchten Sie vielleicht LumaFusion ausprobieren, obwohl das ziemlich teuer ist.

Pinnacle Studio ist neben Videon und Magisto ein weiteres gutes Beispiel. Aber das ist noch nicht alles: Die Premiere Rush-App von Adobe für iPhone und iPad ist ein leistungsstarkes Videobearbeitungswerkzeug mit vielen Funktionen von Premiere Pro, das jedoch reduziert ist und von jedem verwendet werden kann.

Ähnlich wie bei anderen mobilen Apps bietet es eine schnelle Videobearbeitung, bei der Sie Filmmaterial und Fotos einfach in der gewünschten Reihenfolge ziehen und ablegen und verkleinern können. Es ist jedoch auch mit Premier Pro kompatibel, sodass Sie das Endergebnis auf den Desktop exportieren können Software und verfeinern mit größerer Kontrolle.

Schreiben von Maggie Tillman und Elyse Betters. Bearbeiten von Britta O'Boyle.