Was ist 5G, wie schnell ist es und wie kann ich es bekommen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Alle großen Netze haben 5G-Dienste in den USA und in Großbritannien angekündigt. Aber was bedeutet das für dich?

Neben dem weiteren Ausbau der 5G-Netze werden in den kommenden Monaten noch viel mehr 5G-Telefone auf den Markt kommen. Viele 5G-Geräte sind bereits angekündigt und erhältlich, darunter die Samsung Galaxy S20-Serie und die OnePlus 8- Serie. Wir werden auch bald 5G-iPhones bekommen.

5G-Netze werden weiterhin ausgebaut, allerdings aufgrund der Herausforderungen des Jahres 2020 langsamer als erwartet.

Kommen Sie mit, während wir die wichtigsten Akteure in 5G erklären, warum es wahrscheinlich auf Ihr nächstes Telefon kommt (definitiv das danach) und wie es auch das Breitband zu Hause revolutionieren kann.

5G ist die nächste Entwicklung in Mobilfunknetzen. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir 3G, dann 4G und jetzt 5G eingeführt.

5G basiert effektiv auf 4G, sodass die Technologie hinter 4G (LTE) nirgendwo hin führt. 3G wird schließlich ausgeschaltet und das Spektrum neu genutzt. 2G ist jedoch hier, um im Hintergrund zu bleiben.

Laut Ericsson, einem Unternehmen, das einen Teil der Infrastruktur bereitstellt, die all dies ermöglicht, werden bis 2024 über 1,5 Milliarden von uns mit 5G verbunden sein.

Natürlich gibt es eine Preisprämie für 5G-Telefone, auch wenn viele Netze diese für bestehende Kunden, die 5G-Telefone direkt kaufen, ohne zusätzliche Kosten anbieten.

Analyst Paolo Pescatore schlägt vor, dass Netzwerke den Benutzern die Vorteile von 5G sowie die gebündelten Extras oder Vorteile, die sie mit 5G-Deals erhalten können, klar erklären müssen. Er schlägt auch vor, dass die Preise fallen werden. "Die anfängliche Prämie wird schnell sinken, wie wir bei früheren Generationen gesehen haben."

Dominic Sunnebo, Director Consumer Insight bei Kantar, sagt, dass viele Verbraucher 5G bereits sehr gut kennen. Im Juni 2019 wurden 10.000 Menschen befragt, was darauf hindeutet, dass nur 9 Prozent der britischen Bevölkerung nichts davon wissen. Und aufgrund des jüngsten Huawei-Debakels in Großbritannien sowie fehlerhafter Theorien, die 5G mit anderen Dingen verbinden , gibt es im Jahr 2020 mit Sicherheit ein himmelhohes Bewusstsein.

Es gibt verschiedene Versionen von 5G - wir sollten nicht wirklich über diese in Bezug auf die tatsächliche Erfahrung mit der Verwendung unserer Telefone sprechen müssen, aber Tatsache ist, dass sie von Telefonnetzen / Netzbetreibern für verschiedene Zwecke verwendet werden und die Abdeckung beeinflussen. Und auch Carrier verwenden Namen für diese verschiedenen Typen.

Hier gehen wir also vom schnellsten zum langsamsten und auch von Radiowellen mit der kürzesten Frequenzwellenlänge zur größten.

Der Name Millimeterwelle (mmWave) bezieht sich auf seine Wellenlänge - es ist die kürzeste Wellenversion von 5G und bringt die größten Geschwindigkeiten. Das Problem ist, dass die Wellen nicht so weit gehen können; Sie haben Schwierigkeiten, Körper zu navigieren, geschweige denn Wände. Es wird in den USA verwendet, aber noch nicht in Großbritannien (einige erwarten, dass es dieses Jahr ankommt).

Es ist für zentrale Stadtgebiete gedacht, in denen eine hohe Kapazität / dichte Abdeckung erforderlich ist.

Verizon nennt die US-Netze Ultra Wideband, AT & T 5G + und T-Mobile nennt sie derzeit nur mmWave.

Mid-Band-Konten machen derzeit alle 5G-Dienste in Großbritannien aus. In den USA hat Sprint sein True Mobile 5G-Netzwerk in diesen Bändern eingeführt - dieses wurde nun in das 5G-Netzwerk von T-Mobile integriert, nachdem die beiden fusioniert sind.

Mid-Band 5G kann eine 5G-Abdeckung über einen viel größeren Bereich als mmWave bieten.

Low-Band wird verwendet, um eine landesweite Abdeckung in die USA zu bringen. T-Mobile spricht über die Erweiterung seines 5G-Netzwerks (Nationwide 5G) auf 200 Millionen Benutzer. AT & T bezeichnet seinen Low-Band-Service einfach als "5G". Verizon nennt es 5G Low-Band.

Unterhalb von 6 GHz kann als Sub-6 bezeichnet werden, sodass einige Unternehmen im Wesentlichen auf zwei Arten von 5G-Signalen verweisen - mmWave und Sub-6.

Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, hat AT & T in den USA auch einen Dienst namens 5G E vermarktet. Dieser Dienst steht für 5G Evolution und ist nichts weiter als eine etwas schnellere Version von 4G mit einem gewissen Branding-Glanz - in der Tat ist er derselbe wie LTE Advanced.

Mit einem neuen Netzwerk kommen neue Funktionen, von breitbandähnlichen Geschwindigkeiten auf Ihrem Telefon bis hin zu reduzierter Latenz - was im Grunde keine Verzögerung bedeutet, wenn Sie ein Video streamen oder Online-Spiele spielen.

Für einige bedeutet dies, dass sie theoretisch ihr Heim-Breitband ganz aufgeben könnten. Stellen Sie sich Film-Streaming so nahtlos vor wie Musik-Streaming derzeit.

Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, wie schnell Sie hochladen können. Bei 4G ging es immer darum, Daten abzurufen - beispielsweise zum Streamen von Filmen oder Musik -, aber mit 5G kann das Netzwerk all diese Daten viel effizienter verarbeiten.

Dies können neue Augmented-Reality-Erlebnisse, Spiele in PC-Qualität auf Ihrem Handy ohne Verzögerung oder problemlose Mehrweg-Videoanrufe sein.

Die Dinge sollten auch im Zug und in großen Ballungsräumen besser werden, da das 5G-Netzwerk besser mit Ihrer Bewegung umgehen kann und wenn sich beispielsweise bei einem Fußballspiel viele Menschen mit dem Netzwerk verbinden.

Über die allgemeinen Verbraucherbedürfnisse hinaus wird ein 5G-Netzwerk auch die Kommunikation zwischen autonomen Autos aus der Ferne, einer verbundenen Verkehrsinfrastruktur und entfernten Fabriken ermöglichen, die ohne lokale Intervention arbeiten.

Abhängig von Ihrem Netzwerk sind jetzt eine Reihe von 5G-Telefonen verfügbar, darunter Angebote von Samsung, OnePlus, Oppo, Huawei und Nokia. Wir verfolgen die besten 5G-Telefone in einer separaten Funktion. Viele dieser neuen Handys laufen mit den Snapdragon 855- oder 865-Plattformen von Qualcomm (plus den X50-, X55- oder X60-Modems des Unternehmens), obwohl andere Hardwarehersteller wie MediaTek, Samsung und Huawei HiSilicon 5G-Plattformen auf den Markt gebracht haben.

5G wird auch zu Ihnen nach Hause kommen, falls Sie dies wünschen - 5G-Router sind eine Alternative zu Festnetz-Breitband, obwohl sie derzeit selten effizienter sind. AT & T verkauft den Nighthawk 5G Mobile Hotspot (499 US-Dollar) in den USA mit einem monatlichen Abonnement von 70 US-Dollar für 15 GB 5G-Daten pro Monat. Verizon bietet auch einen Home-Service an. Drei britische und Vodafone haben in Großbritannien 5G-Breitband eingeführt.

Plus 5G kommt auf Laptops. Qualcomm Snapdragon-basierte Windows-Geräte (Windows on ARM) gibt es schon seit einigen Jahren, aber jetzt kommen 5G-Versionen. Außerdem hat Intel eine Partnerschaft mit MediaTek angekündigt, bei der einige Intel Core-Laptops auch 5G-Modems erhalten.

Verizon, AT & T und T-Mobile bieten 5G-Dienste mit unterschiedlicher Abdeckung und Qualität an.

T-Mobile hatte aufgrund der langwierigen Fusion mit Sprint, die nun abgeschlossen ist, ebenfalls Probleme mit der Einführung von 5G. Es wurde ein mmWave-Dienst für Geschwindigkeit und ein Low-Band-Dienst für die Abdeckung gestartet, während sich der Netzbetreiber auf das Mid-Band-Spektrum von Sprint verlassen musste, um die Dinge einzuschalten.

Nach dem Zusammenschluss kündigte T-Mobile US eine enorme Steigerung seines 5G-Netzes um rund 30 Prozent an. Das Unternehmen hat jetzt ein eigenständiges 5G-Netzwerk (SA) eingerichtet, und fast 250 Millionen Menschen in mehr als 7.500 Städten in den USA verfügen jetzt über eine 5G-Abdeckung.

Das mmWave-Netzwerk von T-Mobile ist in New York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland und Atlanta aktiv.

Wie oben erwähnt, hat AT & T ein verwirrendes Branding um 5G - 5G + (oder 5G Plus) ist mmWave, 5G ist Low-Band und 5GE ist im Grunde LTE Advanced (ja, 4G). Chris Penrose, Senior Vice President von AT & T, beschrieb AT & T 5G als Schokoladenkeks. Der Hauptkeksteig repräsentiert 5G mit niedrigem Band, während die Schokoladenstückchen die 5G + Millimeterwellenstädte repräsentieren, die "im ganzen Land verteilt" sind.

AT & T hat angekündigt, dass 30 Städte im Jahr 2020 von 5G Plus abgedeckt werden. Im Gegensatz dazu ist 5GE in über 500 US-amerikanischen Städten erhältlich.

Über 30 US-Standorte verfügen über Verizon 5G Ultra Wideband. Derzeitige Abonnenten müssen 10 US-Dollar zusätzlich pro Monat zahlen, um das sogenannte 5G Ultra Wideband Network zu nutzen, obwohl die Gebühr derzeit für neue Abonnenten erhoben wird.

Laut Verizon können Benutzer typische Download-Geschwindigkeiten von 450 Mbit / s mit Spitzengeschwindigkeiten von fast 1 Gbit / s und einer Latenz von weniger als 30 Sekunden erwarten.

Verizon bietet bereits einen 5G-Breitbanddienst für zu Hause an. Verizon 5G Home-Benutzer haben Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit / s - "Schneiden Sie alles, was Sie an Kabeln hassen", sagt das Unternehmen in seinem Marketing. Zusätzlich hat das Netzwerk jetzt auch das Inseego MiFi gestartet - den ersten 5G-Hotspot, der verfügbar wird.

Der 5G Home-Service von Verizon ist in Los Angeles und Sacramento in Kalifornien sowie in Houston, Texas und Indianapolis verfügbar. Andere Bereiche kommen bald.

In Großbritannien haben Vodafone, EE, O2 und Three bestätigt, dass sie 2019 kommerziell erhältliche 5G-Dienste anbieten.

Das 5G-Netzwerk von BT wurde jetzt gestartet. BT und EE sind jetzt dasselbe Unternehmen, daher ist BT wirklich ein virtueller Netzwerkbetreiber, der das EE-Netzwerk nutzt. Und es ist überall verfügbar, wo EE 5G ist - derzeit insgesamt 80 Standorte.

Wie Vodafone bietet auch BT einen konvergierten Breitband- und 5G-Mobilfunkplan namens BT Halo an .

Der erste Rollout von EE begann mit jeder britischen Landeshauptstadt. London, Edinburgh, Cardiff und Belfast sowie Birmingham und Manchester. Der Rollout wurde jetzt auf 80 Standorte erweitert .

Das Netzwerk geht davon aus, dass Kunden in stark frequentierten Bereichen Geschwindigkeitssteigerungen von bis zu 100-150 Mbit / s über 4 G erhalten, wobei einige eine Leistung von bis zu 1 Gbit / s erzielen - 5 G-Leistung wird sich im Laufe der Zeit verbessern.

Verträge mit einem Telefon beginnen bei 54 GBP pro Monat und reine SIM-Tarife kosten ab 32 GBP pro Monat. Nach unseren Schätzungen kostet 5G Sie etwa 12 GBP pro Monat.

Sie erhalten auch einige austauschbare Vorteile, z. B. Dienste wie Netflix und BT Sport von Ihrem Datenlimit oder einem Roaming-Pass auszunehmen. Weitere Details hier .

In Bezug auf 5G-Breitband bietet EE den 5G Mobile Smart Hub von HTC an (zuvor wurde der 5G CPE Pro-Router von Huawei angeboten, dies scheint jedoch eingestellt worden zu sein). Mit einem Vorabpreis von 100 £ können Sie einen von zwei Plänen unterschreiben - 50 GB für 50 £ pro Monat oder 100 GB für 75 £.

O2 ging aus der Ofcom-Frequenzauktion mit einem guten Anteil an 5G-Frequenzen hervor und sein 5G-Netzwerk ist an 60 Orten live. Neben der Einführung von 5G in zentralen Bereichen wird das Netzwerk 5G auch zu Verkehrsknotenpunkten sowie zu Unterhaltungsmöglichkeiten wie The O2 in Greenwich und Twickenham Stadium bringen (O2 sponsert England Rugby).

Wie oben erwähnt, haben O2 und Vodafone ein gemeinsames Netzwerk-Sharing-Unternehmen, was bedeutet, dass etwa drei Viertel ihrer britischen Maststandorte von beiden Netzwerken genutzt werden. Für das andere Quartal werden an rund 2.700 Standorten in 23 der größten Gebiete Großbritanniens Geräte aus beiden Netzen vorhanden sein.

Sky bietet jetzt 5G-Dienste an - es ist ein virtueller Betreiber, der das Netzwerk von O2 nutzt. Bis Januar 2020 hatten 20 Städte Zugang und bis zum "Sommer 2020" wurden 50 Standorte versprochen.

Sky Mobile-Kunden, die mit Sky VIP zusammen sind, können 5G kostenlos erhalten, ohne dass zusätzlich zu den bestehenden Tarifen von Sky Mobile etwas zu zahlen ist. Diese beginnen bei 6 GBP pro Monat für einen 3-GB-Datentarif. Wenn Sie mehr Daten für 5G-Browsing und Streaming benötigen, kostet der 9-GB-Plan 12 GBP pro Monat.

Die vorhandenen Swap- und Watch-Funktionen von Sky Mobile sind auch mit 5G verfügbar. Mit Swap können Sie jederzeit ein Upgrade auf ein neues Mobilteil durchführen. Watch ermöglicht das unbegrenzte Streamen von TV und Filmen über Sky-Apps, ohne Ihre Datenmenge zu nutzen.

Der 5G-Dienst von Three wurde im vergangenen Sommer in London gestartet, war jedoch nur ein Breitband-Heimdienst. Nach einer Verzögerung aufgrund von Problemen bei der Einführung des Cloud-basierten Nokia-Kernnetzwerks wird jetzt ein 5G-Mobilfunknetz eingeführt. Neben London ist es an 65 anderen Standorten erhältlich.

Laut Three investiert das Unternehmen mehr als 2 Milliarden Pfund in den 5G-Rollout und hat das meiste 5G-Spektrum in Großbritannien (100 MHz) gekauft. Es wird behauptet, dass dies das schnellste britische Netzwerk liefern wird, und wir haben an einem seiner Premium-Standorte (Cardiff) Spitzengeschwindigkeiten von rund 700 Mbit / s erreicht, was sehr beeindruckend ist.

Derzeit können drei 4G-Kunden ohne zusätzliche Kosten auf 5G zugreifen (obwohl Sie natürlich ein neues Mobilteil benötigen) und es bietet unbegrenzte Tarife - Sie können unbegrenzte 5G-Daten für 20 GBP pro Monat auf SIM erhalten -nur.

Vodafone 5G ist auch "genauso teuer wie 4G". Das 5G-Netzwerk von Vodafone ist jetzt an Standorten in rund 45 britischen Städten verfügbar.

Um 5G so schnell wie möglich bereitzustellen, hat sich Vodafone erneut mit O2 zusammengetan, um ein gemeinsames 5G-Netzwerk aufzubauen. Dies wird hauptsächlich außerhalb der größeren Städte geschehen, in denen die Netzwerke sagen, dass sie weiterhin autonom arbeiten werden - in einfachen Worten bedeutet dies, dass sie weiterhin die alleinige Verantwortung für rund ein Viertel ihrer Maststandorte tragen.

Das Paar führt bereits einige Netzwerkfreigaben durch und betreibt außerdem ein Joint Venture, das Netzwerkstandorte verwaltet (jedoch nicht die Geräte selbst).

Schreiben von Dan Grabham.