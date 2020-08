11 Tipps und Tricks zum Fotografieren für bessere Smartphone-Fotos

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In den letzten Jahren ist der Markt für Kompaktkameras zusammengebrochen, die gemeinsame Nutzung von Fotos explodiert und Smartphones haben sich zu den wichtigsten Kameras entwickelt. Gleichzeitig hat sich die Kameraleistung zum wichtigsten Aspekt dieser Telefone entwickelt. Es geht nicht um Anrufklarheit, sondern um Fotoqualität.

Wir sagen nicht, dass es keinen Platz mehr für echte Kameras gibt - weit davon entfernt -, aber für den normalen Benutzer ist das Smartphone zur Kamera geworden. Egal, ob Sie das teuerste Flaggschiff-iPhone oder das billigste Android-Einstiegsmodell haben , wir haben einige Top-Tipps zusammengefasst, um sicherzustellen, dass Sie die Kamera Ihres Telefons optimal nutzen können.

Fotos sehen etwas milchig aus? Dies ist das größte Problem, das wir bei Smartphone-Kameras sehen. Da das Objektiv so klein ist, kann es sehr leicht schmutzig werden, während Sie Ihr Telefon für andere Zwecke verwenden. Sie verbringen den ganzen Tag damit, an Ihrem Telefon herumzutasten. Wischen Sie daher die verschmierten Flecken ab, bevor Sie mit dem Einrasten beginnen.

Dies ist besonders problematisch, wenn die Sonnencreme herauskommt - wischen Sie sie weg und Sie erhalten bessere Bilder. Dies ist auch bei der Frontkamera sehr wichtig. Sie möchten, dass diese Selfies herausragend sind. Nehmen Sie sich also Zeit, um den Schweiß, das Fett oder das Make-up von der Linse abzuwischen, damit Sie gestochen scharf aussehen.

Fokus macht ein Foto. Kameras sind in den letzten Jahren viel besser geworden, um sich auf das Thema zu konzentrieren, aber zeigen Sie nicht nur und drücken Sie den Knopf. Nehmen Sie sich Zeit, um sicherzustellen, dass das, was Sie fotografieren möchten, im Fokus steht.

Viele Smartphones bieten Touch-Fokussierung. Berühren Sie einfach, was Sie im Fokus auf dem Display haben möchten, und oft rastet es einfach ein. Wenn es nicht fokussiert, sind Sie möglicherweise zu nah dran, besonders wenn es etwas Kleines ist. Versuchen Sie, sich etwas zurückzuziehen.

In jüngerer Zeit bedeutet das Aufkommen von " Bokeh " - oder Porträtmodi auf der Kamera, dass es einfach ist, einen Tiefenschärfeeffekt zu erzeugen. Dadurch werden möglicherweise störende Details aus dem Hintergrund entfernt und das Motiv wird besser angezeigt. Fotos können jedoch auch ein wenig künstlich wirken. Bei vielen Handys können Sie die Stärke dieses Effekts variieren. Wenn Sie ihn häufig ein wenig herunterdrehen, erzielen Sie ein besseres Gesamtergebnis. Es lohnt sich jedoch, sich die Zeit zu nehmen, um zu beurteilen, ob ein Foto mit diesem Effekt besser aussieht oder nicht.

Überlegen Sie, was Sie sehen und was Ihr Bild zu zeigen versucht. Sie können die Form Ihres Fotos anschließend sehr einfach ändern. Wenn es jedoch voller ablenkender Hintergrundelemente ist oder nicht klar ist, wovon Sie ein Foto aufnehmen, wird es nie großartig aussehen. Halten Sie inne und denken Sie über das Foto nach, das Sie den Menschen tatsächlich zeigen möchten, und darüber, was sie fühlen sollen, wenn sie es betrachten.

Fotografen verwenden häufig die Drittelregel, um das Motiv in eine ideale Position zu bringen. Stellen Sie sich die Szene mit einem Tic-Tac-Toe-Gitter darüber vor. Die wichtigen Dinge sollten entlang dieser Linien oder am Schnittpunkt dieser Linien ausgerichtet werden, um die größte Wirkung zu erzielen. Es ist einfach und es funktioniert.

Es gibt andere einfache Tricks, wie die Verwendung von Kanten wie Zäunen oder Pfaden, um den Betrachter in das Bild zu ziehen und ein besseres Gefühl für Tiefe und Skalierbarkeit zu vermitteln - und auf den Horizont zu achten - ist Ihr Foto eben?

Sonnige Bedingungen sind ideal, um schöne Bilder mit sattem blauem Himmel und üppigem Grün aufzunehmen. Denken Sie jedoch daran, wo die Sonne ist, wenn Sie Ihr Telefon herausziehen. Wenn Sie zu nah an der Sonne fotografieren - dh darauf zeigen -, stellen Sie möglicherweise fest, dass ein riesiger Linseneffekt die Szene dominiert oder dass Motive durch geblasene Glanzlichter ohne Details in diesen Bereichen massakriert werden.

Versuchen Sie in diesem Fall, das Objektiv mit der Hand zu beschatten, und achten Sie darauf, dass es nicht aufgenommen wird. So erzielen Sie ein hervorragendes Ergebnis. Beobachten Sie beim Fotografieren von Menschen, wo diese Schatten fallen, und überlegen Sie, von welcher Seite aus Sie am besten fotografieren können. Sie möchten keine Silhouette vor einem schönen Hintergrund, weil Sie beispielsweise nicht daran gedacht haben, dass die Sonne hinter ihnen steht - aber für ein Porträt in die Sonne zu starren, ist auch für das Motiv blendend.

Die Sonne kann aber auch viele Möglichkeiten bieten und die Verwendung einer niedrigen Sonne, um Silhouetten und lange Schatten zu erzeugen, ist eine großartige Möglichkeit, etwas anderes zu bekommen. Im obigen Bild wird nicht nur in die Sonne geschossen, sondern es wird auch der Porträtmodus verwendet, um ungewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

Der Blitz auf Ihrem Telefon ist nicht besonders gut und in vielen Fällen erzielen Sie viel bessere Ergebnisse, ohne den Blitz auf der Rückseite zu verwenden. Mit zunehmender Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen kann das Ausschalten des Blitzes das Beste sein, was Sie tun. Dreharbeiten bei einem Konzert unter dunklen Bedingungen? Der Blitz wird die Bühne sowieso nicht erreichen, also schalten Sie ihn aus. In einem Zoo, der durch Glas schießt? Sie machen nicht nur ein schlechtes Foto, sondern machen den Tieren auch Angst. Erschrecken Sie die Tiere nicht.

Aber Blitze können nützlich sein. Der hintere Blitz kann am effektivsten sein, wenn Sie bei Tageslicht aufnehmen und das Motiv im Schatten liegt - er kann einige großartige Portraitergebnisse liefern. Der Frontblitz kann Ihnen oft dabei helfen, ein Selfie unter dunklen Bedingungen zu erstellen, bei denen Sie sonst überhaupt nichts bekommen würden. Während wir also sagen würden, dass Sie in 90 Prozent der Fälle ohne besser dran sind, denken Sie daran, dass es immer noch da ist.

Dies gilt für Smartphones genauso wie für jede Kamera. Wenn Sie es ruhig halten, erhalten Sie viel bessere Fotos. Schnapp dir nicht den Knopf, halte die Dinge ruhig und nimm dir Zeit. Während viele Telefone jetzt optische Bildstabilisierung und KI-Korrektur für Handshake bieten, ist es oft das Beste, stabil zu sein.

Dies kann nur darauf zurückzuführen sein, dass Sie das Telefon besser unterstützen - mit zwei Händen anstatt mit einer -. Möglicherweise müssen Sie das Foto verlangsamen, anstatt es zu beschleunigen, oder Sie müssen Ihr Telefon auf etwas Festem wie einem Tisch oder einem anderen Gerät unterstützen Mauer.

Das Tragen eines Stativs ist zwar ein Kinderspiel, aber die Handys werden immer intelligenter. Ein flexibles Stativ und eine Smartphone-Halterung eröffnen eine Welt voller Möglichkeiten - unmögliche Selfies, Mondaufnahmen, Nachtfotos zum Sterben - oder längere Belichtungen , die Wasser drehen in Rauch.

Der Nachtmodus ist die größte Veränderung in der Smartphone-Fotografie in den letzten 5 Jahren. Sie haben diese Option nur, wenn Sie ein aktuelles Telefon haben, aber die neuesten Google-Telefone, iPhones, Huawei, Samsung und andere haben alle eine Nachtoption. Wenn es Nacht ist, benutze es. Hier können Sie einen Vergleich einiger der neuesten Telefone sehen , die im Nachtmodus aufgenommen wurden.

Der Nachtmodus gibt dem Telefon eine wichtige Vorstellung davon, nach welchem Ergebnis Sie tatsächlich suchen, und setzt eine Menge Technologie ein, um ein Foto zu bereinigen, zu korrigieren und zu erstellen, das es wert ist, geteilt und geschätzt zu werden. In den meisten Nachtmodi können Sie Szenen mit dem Handheld aufnehmen, die noch vor wenigen Jahren auf einem Smartphone nicht möglich waren. Einige bieten mit mehr Unterstützung längere Belichtungszeiten für noch bessere Ergebnisse. Es muss auch nicht super künstlerisch sein - es könnten nur Freunde an einem Abend sein.

Im iPhone wird der Nachtmodus unter den richtigen Bedingungen automatisch eingeschaltet. Bei einigen anderen Telefonen müssen Sie ihn möglicherweise auswählen.

Dies ist ein Kinderspiel, aber Smartphones haben begonnen, mehr Objektive hinzuzufügen, was mehr Möglichkeiten bedeutet. Sie können jetzt bessere Zoomfotos aufnehmen, aber viele bieten jetzt auch Weitwinkel an. Das bedeutet, dass Sie viel mehr in Ihr Foto einbringen und neue Kompositionen erstellen können. Einige Telefone bieten eine zweite Kamera für "Daten" an, aber fallen Sie nicht darauf herein - wir hätten lieber ein Weitwinkelobjektiv, um stattdessen großartige Fotos aufzunehmen.

Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um zu erfahren, was Ihr Telefon tatsächlich kann, und gehen Sie dann raus und tun Sie es. Das Wichtigste bei jeder Kamera ist natürlich, mehr Fotos aufzunehmen, auch wenn dadurch viele gelöscht werden müssen. Die besten Ergebnisse mit Ihrem Telefon erzielen Sie, wenn Sie wissen, welche Ergebnisse Sie mit den von ihm angebotenen Kameras erzielen werden - und natürlich etwas zum Fotografieren haben.

Alle oben genannten Fotos stammen direkt aus dem Telefon und werden überhaupt nicht bearbeitet. Alle Smartphones verwenden jedoch viel Software oder künstliche Intelligenz, um Bilder zu bereinigen und Ihnen angenehmere Ergebnisse zu liefern. Apple, Samsung, Huawei und Google verbessern Ihre Bilder für Sie. Google geht vielleicht noch ein bisschen weiter, da Google Fotos im Hintergrund noch dramatischere Ergebnisse erzielen kann.

Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Apps, mit denen Sie bearbeiten können. Von Standard-Apps wie Google Fotos oder Apple Fotos können Sie schnell und einfach einige Änderungen an einem Foto vornehmen, um mehr Drama zu erzielen. Dies kann dazu führen, dass der Kontrast erhöht, Glanzlichter heruntergezogen oder die Sättigung erhöht wird, um mehr Schlagkraft zu erzielen. Apps wie Snapseed oder Photoshop Express können mit nur wenigen Fingertipps wunderbare Dinge auf Ihrem Telefon erledigen. Weitere großartige Apps für das iPhone finden Sie hier oder für Android hier .

Benutze nicht die Instagram-Kamera. Wenn Sie ein großartiges Foto aufnehmen und mit Ihren Followern teilen möchten, verwenden Sie Ihre normale Telefonkamera, um das Foto aufzunehmen, und fügen Sie es dann Instagram oder der Plattform hinzu, an die Sie es senden. Warum? Weil diese Apps nicht alle Fähigkeiten nutzen, die Ihr Telefon bietet. Wenn Sie die In-App-Kamera durchgehen, erhalten Sie häufig das schlechteste Bild, das Ihr Telefon aufnehmen kann, und es fehlen Dinge wie KI, Auswahl der Objektive und Nachtmodus.

Um Fotos wie ein Profi aufzunehmen, müssen Sie dieses Foto mit der normalen Kamera aufnehmen, Änderungen vornehmen und es dann über die Plattform Ihrer Wahl freigeben.

Ok, es ist also kein Foto - aber es ist eine heiße Kartoffel. Vertikale Fotos funktionieren - sogar die Großmeister haben Porträts im Porträt gemalt - aber wir müssen über Videos sprechen. Vertikales Video funktioniert nur, wenn die Person, die dieses Video anzeigt, auf einem Telefon anzeigt, wie in Instagram Stories. Es funktioniert nicht im Fernsehen, Ihr Fernseher ist nicht vertikal, es ist horizontal. Während Sie über alle großartigen Möglichkeiten nachdenken, Fotos besser zu machen, sollten Sie sich auch Gedanken über Videos machen. Wenn Sie ein Video von etwas Erstaunlichem aufnehmen, das Sie vielleicht eines Tages auf der großen Leinwand teilen möchten, drehen Sie Ihr Telefon bitte in die Horizontale, damit wir nicht auf die unscharfen Kanten schauen müssen.

Oder rahmen Sie Ihr Video so ein, dass es sowohl im veritcal- als auch im horizontalen und im quadratischen Format funktioniert, damit Sie in Zukunft die besten Optionen haben.

Schreiben von Chris Hall.