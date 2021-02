Es gibt jetzt einen Mercedes-AMG Petronas F1 Elektroroller von Xiaomi

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xiaomi hat eine Sonderedition seines Mi Electric Scooter Pro 2 angekündigt, die sich vom Mercedes-AMG Petronas F1-Team inspirieren lässt.

Der Mi Electric Scooter Pro 2 - ursprünglich im Juli 2020 angekündigt - wurde mit einem Design-Lick versehen, der blaugrüne Highlights und Abziehbilder des Petronas F1-Teams enthält. Das sieht das Mercedes-AMG-Branding in Richtung Hinterrad.

Der Scooter Pro 2 erhält bei dieser F1-Überarbeitung keinen Leistungsschub, da er seine Höchstgeschwindigkeit von 25 km / h und seine Reichweite von 45 km (28 Meilen) beibehält.

Dieser Roller bietet jedoch ABS-Bremsen mit einer hinteren Scheibe, um Sie unter Kontrolle zum Stillstand zu bringen. Es hat Luftreifen für Komfort, während das praktische Faltsystem bedeutet, dass Sie es leicht aufbewahren können, wenn Sie es nicht benutzen.

Am Lenker befindet sich ein eingebautes Display, mit dem Sie sehen können, was los ist, und das eine Steigung von bis zu 20 Prozent bewältigt.

Während Sie den Mi Electric Scooter Pro 2 in vielen Regionen kaufen können, ist die Verwendung in einigen Regionen wie Großbritannien nicht legal. Sie können es nicht auf Straßen fahren und Sie können es nicht auf Bürgersteigen fahren - die einzigen derzeit in Großbritannien zugelassenen Elektroroller sind Teil von Mietversuchen .

Dies ist in anderen Regionen, in denen dieser Roller erhältlich sein wird, nicht der Fall. Stellen Sie jedoch wie immer sicher, dass Sie die örtlichen Beschränkungen einhalten.

Der Preis muss noch bestätigt werden, aber die reguläre Version kostet in Großbritannien etwa 485 GBP.

Squirrel_widget_3160540

Schreiben von Chris Hall.