Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie kürzlich einen Elektroroller auf den Straßen in Ihrer Nähe gesehen haben, besteht eine gute Chance, dass er von Xiaomi hergestellt wurde - seine Motorroller waren bisher sehr beliebt.

Das hat einen guten Grund - sie gehören zu den besten da draußen. Im Moment gibt es auch einen kräftigen und seltenen Rabatt auf eines der neuesten und beeindruckendsten Modelle, das Mi 1S.

Sie können es bei Halfords in Großbritannien für 399 £ kaufen , wobei 100 £ vom regulären Preis von 499 £ abgezogen werden. Das sind klobige 20% Rabatt auf den Preis eines Scooters, der seit einem Jahr nicht mehr unterwegs ist.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 24 km / h und einer Reichweite von rund 29 km / h können Sie problemlos herumzoomen, was es zu einer der zuverlässigsten Rolleroptionen auf dem Markt macht.

Es hat auch das gleiche Design, das Xiaomi seit ein paar Jahren verfeinert, mit doppelter Bremsung und einem Antiblockiersystem, um sicherzustellen, dass Sie sich beim Scooten sicher fühlen.

Es gibt auch drei Fahrmodi, so dass Sie wählen können, wie schnell Sie sich fühlen möchten, falls Sie eine entspanntere Fahrt suchen, was unserer Meinung nach viele Benutzer begrüßen werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.