Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Verkehrsministerium (DfT) veröffentlichte die Einzelheiten darüber, wie Großbritannien im Juli E-Scooter testen wird, damit E-Scooter unter bestimmten Bedingungen für die nächsten 12 Monate verwendet werden können. Die Prozesse haben offiziell am Samstag, dem 4. Juli 2020 in Großbritannien begonnen, aber es liegt an den einzelnen Räten, dies zu erreichen.

Während der ursprüngliche Plan London nicht beinhaltete, hat Transport for London nun die Betreiber eingeladen, an einem Wettbewerb teilzunehmen, bei dem ab Frühjahr 2021 drei Dienste in London getestet werden sollen.

Aber was bedeutet das für den Zustand der Elektroroller in Großbritannien? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Mit den Versuchen mit Elektrorollern in Großbritannien werden viele Bedingungen verbunden sein. Erstens erlauben die Versuche nur Leihroller. Das DfT sagt, dies soll verhindern, dass eine Flut von minderwertigen und gefährlichen Elektrorollern auf den Straßen auftaucht, weshalb in Privatbesitz befindliche Motorroller im Rahmen dieser Versuche nicht zugelassen werden. Sie sind weiterhin an die nachstehend aufgeführten und im geltenden Recht verankerten Bedingungen gebunden.

Als nächstes muss der Fahrer einige Bedingungen einhalten:

Elektroroller sind nur auf Straßen oder Radwegen erlaubt und von Gehwegen verboten.

Der Fahrer muss über 16 Jahre alt sein.

Der Fahrer muss über einen vollständigen oder vorläufigen britischen Führerschein verfügen.

Roller müssen auf 15,5 Meilen pro Stunde begrenzt sein.

Elektroroller sind auf Autobahnen verboten.

Sie können nicht unter dem Einfluss von Getränken oder Drogen fahren.

Das Tragen eines Helms ist nicht obligatorisch, wird jedoch dringend empfohlen.

Vermieter müssen sich auch während der Versuche an die Bedingungen halten. Da E-Scooter als Straßenfahrzeuge eingestuft werden, müssen sie vom Anbieter versichert werden. Die maximal zulässige Leistung beträgt 500 W und das maximal zulässige Gewicht beträgt 55 kg.

Die Bedingungen besagen auch, dass ein Roller nur eine Person tragen kann und dass der Antriebsmechanismus beim Loslassen standardmäßig in die Aus-Position gebracht werden muss.

Wenn Sie auf offener Straße fahren, unterliegen Sie den gesetzlichen Bestimmungen für die Nutzung von Fahrzeugen auf Straßen. Das heißt, wenn Sie die Einschränkungen nicht einhalten, können Sie mit einer Geldstrafe rechnen oder Punkte für Ihre Lizenz erhalten.

Darüber hinaus müssen die lokalen Behörden viele Dinge tun, damit Versuche mit Elektrorollern stattfinden können, aber es wird erwartet, dass die meisten zwischen Juli und August 2020 stattfinden werden.

Nachdem die britische Regierung die Details des Prozesses dargelegt hat, erwarten wir eine breite Palette von Unternehmen, die Mietdienstleistungen in britischen Städten anbieten. Es muss noch bestätigt werden, wer welche Dienste wo anbieten wird. Wir erwarten jedoch, dass Voi, Spin, Bolt, Bird, Lime und Wind alle Dienste in Großbritannien anbieten.

Viele dieser Dienste haben bestätigt, dass sie bereit sind, Elektroroller so schnell wie möglich auf die Straßen Großbritanniens zu bringen. In den meisten Fällen müssen Sie sich über eine App beim Service anmelden und diese App dann verwenden, um Ihre Miete zu tätigen. Die Abbuchung erfolgt über die App.

Es wird jedoch Sache der einzelnen Räte sein, mit diesen Organisationen Vereinbarungen zu treffen, um die Prozesse durchzuführen. Bisher enthält die Liste der Räte, die Gerichtsverfahren durchführen, Folgendes:

Tees Valley Combined Authority (Darlington Borough Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Redcar und Cleveland Borough Council und Stockton-on-Tees Borough Council)

Milton Keynes

Northamptonshire (Kettering und Northampton)

West Midlands (Birmingham, Coventry, Wolverhampton, Walsall, Sandwell, Solihull und Kenilworth)

Norwich

Staffordshire (Stafford und Newcastle-Under-Lyme)

Gloucestershire (Gloucester und Cheltenham)

Liverpool

Redditch

Nottingham

Derby

Cambridge

York

Sumpf

Salford

Südsomerset (Yeovil)

Buckinghamshire (Aylesbury und High Wycombe)

Somerset West (Taunton)

West of England Kombinierte Behörde (Bristol und Bath)

Kent (Canterbury)

London (ab 2021)

Das Highways Act von 1835 beschränkt die Verwendung von PLEV (Personal Light Electric Vehicles) auf privates Land in Großbritannien - und dieses Gesetz bleibt in Kraft, was es illegal macht, in Großbritannien öffentlich einen Elektroroller in Privatbesitz zu fahren. Wenn Sie selbst eines gekauft haben, können Sie es nur verwenden, wenn Sie sich auf privatem Land befinden.

Elektroroller werden als Wagen eingestuft, und das 165 Jahre alte britische Gesetz verbietet Wagen von öffentlichen Fußwegen. Es gilt aus folgenden Gründen als illegal:

"Wenn eine Person absichtlich auf einem Fußweg oder Damm an einer Straße reitet, die für die Nutzung oder Unterbringung von Fußpassagieren vorgesehen oder vorgesehen ist, oder wenn sie absichtlich ein Pferd, einen Esel, ein Schaf, ein Maultier, ein Schwein oder ein Vieh führt oder fährt oder die Beförderung einer Beschreibung oder eines Lastwagens oder Schlittens auf einem solchen Fußweg oder Damm oder ein Pferd, einen Esel, ein Maultier, ein Schwein oder ein Vieh auf einer Autobahn festbinden, um das angebundene Tier darauf zu leiden oder zuzulassen . "

Sie können auch nicht auf der Straße fahren, da zweirädrige Elektroroller von der Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), der Stelle, die britische Führerscheine und Unterlagen für Straßenfahrzeuge ausstellt, nicht als fahrbereit eingestuft werden.

Wenn Sie einen Roller in Privatbesitz verwenden, können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Geldbußen

Punkte auf Ihrer Lizenz

Der Roller könnte beschlagnahmt werden.

Fast sicher. Elektroroller sind seit einiger Zeit auf dem Radar der britischen Regierung. Die Eröffnung eines Versuchs mit Mietprogrammen wird den Weg für das Folgende ebnen. Dies wird der britischen Regierung Zeit geben, die Gesetzgebung zu ändern und die tatsächlichen Auswirkungen der Zulassung von Rollern in Städten zu untersuchen. In Kombination mit größeren Investitionen in Radwegenetzwerke wird dies wahrscheinlich als Strategie angesehen, um mehr Menschen in Bewegung zu bringen.

Viele der Bedingungen, die für elektrische Treträder gelten, gelten auch für E-Scooter. Wann genau es zu einer Entspannung kommen könnte, um Elektroroller in Privatbesitz auf den Straßen Großbritanniens zuzulassen, bleibt abzuwarten, aber wir vermuten, dass dies erst nach Abschluss der vollständigen Testphase für die Vermietung der Fall sein wird.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Chris Hall.