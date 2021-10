Xbox Mini Fridge Vorbestellungen ab 19. Oktober möglich

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox hat angekündigt, dass die Vorbestellungen für seinen Mini-Kühlschrank im Stil der Xbox Series X am Dienstag, den 19. Oktober 2021, beginnen werden.

Als Meme nach der ersten Vorstellung der Xbox Series X begann, erregte die Xbox Mini Fridge-Idee so viel Aufmerksamkeit, dass das Unternehmen beschloss, sie herzustellen. Es wird ab Dezember weltweit verfügbar sein - pünktlich zur Weihnachtszeit.

Es wird in den USA über Target zum Preis von 99,99 US-Dollar erhältlich sein. Kunden in Kanada können es auch bei Target.com kaufen.

Diejenigen in Großbritannien können es von Game für 89,99 £ erhalten, während Game Stop EU es für 99 € in Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Spanien, den Niederlanden und Polen verkauft.

Xbox wird die Verfügbarkeit im Laufe des Jahres 2022 erweitern.

Pünktlich zu den Feiertagen wird der Xbox „Mini Fridge“ am 19. Oktober in den Vorverkauf gehen und im Dezember 2021 bei mehreren Händlern weltweit eintreffen https://t.co/4ruckIMLKT — Larry Hryb (@majornelson) 15. Oktober 2021

Der Kühlschrank wurde in Zusammenarbeit mit Ukonic entwickelt und kann bis zu 12 Dosen "Ihres Lieblingsgetränks" aufnehmen. In der Tür befinden sich zwei Ablagen und an der Vorderseite ein USB-Anschluss zum Aufladen externer Geräte.

Es wird mit einem DC-Netzteil geliefert und ist, wie wir uns vorstellen, lüfterbasiert, so dass es sich hervorragend zum Kühlen von Getränken usw. eignet, aber nicht zum Aufbewahren von frischen Produkten (wie Fleisch und Milch).

Das ist im Wesentlichen selbstverständlich für einen Minikühlschrank. Aber nur wenige sehen so cool aus. Und ja, dieses Wortspiel war ganz beabsichtigt.