Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vodafone hat ein vernetztes Fahrradlicht, einen Tracker und ein Sicherheitsgerät angekündigt - es heißt Vodafone Curve Bike Light & GPS Tracker.

Dies ist das dritte Produkt der Curve-Serie von Vodafone - das ursprüngliche Curve ist ein GPS-Tracker, ein wenig wie ein Apple AirTag ; die Neo ist eine Smartwatch für Kinder - und richtet sich an Pendler-Radfahrer, die erhöhte Sicherheitsvorkehrungen wünschen.

Wenn Sie ein Gelegenheitsradler sind und beispielsweise kein schickes Setup von Garmin haben, könnte der Curve Bike Light & GPS Tracker eine anständige All-in-One-Lösung sein. Es verbindet ein Licht, einen Tracker und eine Sirene, die alle über eine zugehörige App (für iOS- und Android-Geräte) gesteuert werden können.

Das Produkt wird an einer Sattelstütze befestigt (es gibt fünf Optionen in Gummiringgröße für unterschiedliche Sattelbefestigungen), wird angeschraubt (mit einer Sicherheitsschraube - obwohl mit dem richtigen Schraubendreher nichts davon abhält, von jedem entfernt zu werden), dann wird die GPS-Einheit befestigt zuerst die Armatur, gefolgt von der wiederaufladbaren Lichtsektion - die mit einer Vierteldrehung das Licht aktiviert, ohne dass man an Knöpfen herumfummeln muss.

Dieser modulare Ansatz bedeutet, dass Sie den GPS-Tracker am Fahrrad lassen, die Sirene aktivieren, die Sie über die App alarmiert, wenn Ihr Fahrrad manipuliert wird. Die App kann Push-Benachrichtigungen empfangen oder Sie können SMS oder Anrufe einrichten, wenn Sie möchten.

Der Lichtaspekt des Curve hat drei Modi - konstant, Blitz, Puls - und hat zwei Seitenlichter, um die Abdeckung und Sichtbarkeit zu erhöhen. Interessanterweise hat es auch eine Bremslichtfunktion, bei der die Intensität beim Bremsen zunimmt (dh das Licht erkennt, dass Sie langsamer werden, vermutlich basierend auf GPS-Daten) - und wir können uns keine Konkurrenz vorstellen, auch nicht im High-End-Bereich , mit einer solchen Funktion.

Es gibt sogar eine Kollisionserkennung, die ein SOS an eine persönlich verwaltete Liste senden kann - wie Sie es beispielsweise in Garmin-Produkten finden - obwohl unklar ist, ob dies zusätzliche On-Board-Sensoren für die Genauigkeit verwendet (und für uns eine rote Flagge auslöst). da sogar das Einführungsvideo von Vodafone Haftungsausschlüsse zur Kollisions-/Aufprallgenauigkeit enthielt). Nicht, dass Sie diese Funktion aktivieren müssen.

Da es sich um ein Vodafone-Produkt handelt, benötigen Sie natürlich ein Konnektivitätsabonnement beim Anbieter – und das ab 3 £ pro Monat in Großbritannien, zusätzlich zu den 79 £ von Curve . Alles in allem kein schlechter Wert im Vergleich zur Konkurrenz, obwohl sich die monatlichen Kosten unweigerlich summieren werden.

Schreiben von Mike Lowe.