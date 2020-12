Vodafone bringt die Nreal Light AR Brille nach Europa

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - AR-Brillen sind immer noch eine gemischte Tasche, aber Vodafone bringt seinen Kunden in Europa die lange diskutierte Nreal Light- Brille. Beginnend mit Deutschland und Spanien im Frühjahr werden sie auch nach Großbritannien kommen.

Es handelt sich um kabelgebundene Brillen (für ein Android-Telefon), die jedoch regelmäßig für Mixed Reality und Augmented Reality unterwegs getragen werden können. Das Interesse von Vodafone besteht natürlich darin, AR on the go über sein noch im Aufbau befindliches 5G-Netzwerk zu ermöglichen.

Die 106g-Brille verwendet darunter die Qualcomm Snapdragon-Technologie sowie zwei räumliche Computerkameras, zwei Mikrofone und zwei Kameras. Qualcomm sprach vor einem Jahr über die Brille als Helden, der ihre Technologie einsetzte.

AR auf Nreal Light bedeutet, dass Sie Apps vor Ihren Augen sehen können, während Sie wie gewohnt mit Ihrer Umgebung interagieren können. Mixed-Reality-Apps mischen Ihre Realität mit Apps, sodass Sie mit virtuellen 3D-Objekten interagieren können. Es gibt verschiedene Anwendungsfälle für die Brille, einschließlich Video-, Spiele- und sogar Produktivitäts-Apps.

Vodafone arbeitet mit Nreal aus China an verschiedenen AR- und MR-Apps und spricht von Sport-Apps, die übermäßig Statistiken und Grafiken enthalten, Multiplayer-Spielen, die reale und virtuelle Umgebungen miteinander verbinden, sowie von intensiveren Telefonkonferenzen für Unternehmen.

Ab sofort ist auch ein Entwickler-Kit verfügbar, sodass jeder MR- und AR-Apps für Nreal Light entwickeln kann.

Schreiben von Dan Grabham.