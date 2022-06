Das Steam Deck Dock ist offiziell verschoben worden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Im Laufe des Jahres erhalten immer mehr Leute nach langem Warten ihre Steam Deck-Bestellungen.

Neben dem Steam Deck hat Valve auch an einer Dockingstation gearbeitet, die mit der Handheld-Konsole kombiniert werden kann. Diese Dockingstation dient nicht nur zum Aufladen des Steam Decks, sondern ermöglicht auch den Anschluss an andere Bildschirme, eine Ethernet-Verbindung und Peripheriegeräte.

Wenn du jedoch gehofft hast, eine Dockingstation für dein Steam Deck zu bekommen, könnte das neueste Update von Valve eine kleine Enttäuschung sein.

Valve hat angekündigt, dass sich die Veröffentlichung der offiziellen Steam Deck Docking Station aufgrund verschiedener Probleme leider verzögern muss. Zu diesen Problemen gehören die üblichen Teileengpässe und Fertigungsprobleme, die die Branche in den letzten Jahren aufgrund von COVID geplagt haben.

Das Unternehmen sagt, dass es daran arbeitet, die Situation zu verbessern und dass es zu einem späteren Zeitpunkt mehr dazu sagen wird, wann das Dock auf den Markt kommen wird, aber jetzt ist es im Grunde nur ein Wartespiel.

Die gute Nachricht ist, dass Valve versprochen hat, dass diese Verzögerungen nicht auch für das Steam Deck selbst gelten. Es gibt also keinen Grund zur Sorge, wenn ihr eure Konsole vorbestellt habt, aber noch nicht geliefert bekommen habt.

In der Zwischenzeit hat Valve dem Steam Deck ein paar nette neue Funktionen hinzugefügt, darunter anpassbare Bildwiederholraten, einen völlig neuen Sperrbildschirm für deine Sicherheit und vieles mehr. All das wird in diesem Video schön zusammengefasst:

