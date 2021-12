Hier ist ein Blick auf die Box-Art von Steam Deck

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Veröffentlichung von Valves Steam Deck mag noch in weiter Ferne liegen, aber wir erhalten immer mehr Informationen , je näher der Starttermin rückt. Die neuesten leckeren Nuggets kommen wieder direkt von Valve. Diesmal in Form eines Blicks auf die offizielle Verpackung, in der das Steam Deck ankommen könnte.

In einem Blogbeitrag hat Valve einen kleinen Vorgeschmack auf die endgültige Verpackung gegeben, die wir im Februar erwarten können. Äußerlich mag es zunächst furchtbar aufregend erscheinen, aber hier passiert noch viel mehr, einschließlich etwas von diesem klassischen Valve-Humor.

Das Artwork der externen Box enthält auch eine Mischung aus echten Warnmeldungen und Witzen. Diese Symbole warnen die Benutzer, "...die Versandverpackung nicht als Regenschirm zu verwenden, auf den Boden zu schlagen oder als Magnet zu verwenden."

Diese Art von Humor erinnert daran, als Valve das Video zum Abbau des Steam Decks veröffentlichte, warnte aber gleichzeitig die Benutzer davor.

Ja, Sie könnten die Steam Deck Box als Regenschirm verwenden, sollten es aber wahrscheinlich nicht.

Öffnen Sie die Schachtel und Sie erhalten einen interessanteren Blick auf das, was darin vor sich geht. Die interne Box-Grafik enthält Texte an allen Orten, an denen Sie mit Ihrem Steam Deck spielen können - in der U-Bahn, auf einem Riesenrad, im Zelt, auf der Toilette und in einer Testkammer. Einige davon sind amüsante Anspielungen auf vergangene Valve-Spiele für Hardcore-Fans.

Es gibt auch gute Neuigkeiten, da die Fotos des Lieferumfangs auch zeigen, dass das Steam Deck mit einem Netzteil geliefert wird, und Valve merkt an, dass diese auch für die Region des Benutzers geeignet sind. Bevorzugen Sie das Fehlen von Ladegeräten, die wir bei modernen Telefonen haben.

Dann sehen Sie die mitgelieferte dezente Tragetasche und das darin eingebettete Steam Deck. Jetzt müssen wir nur noch warten.