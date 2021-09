Weitere Details zum Steam-Deck wurden vor dem Start bestätigt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Valves Steam Deck wird in ein paar Monaten erscheinen und wir lernen immer mehr, je näher die Zeit rückt.

Das Unternehmen hat viel über die Konsole enthüllt, wobei verschiedene Medien Zeit zum Anfassen haben und mehr online enthüllt wird.

Jetzt wurden noch mehr Fragen auf der offiziellen FAQ-Seite beantwortet, die für die neue Handheld-Konsole veröffentlicht wurde.

Die Seite bietet einige interessante Informationen über die Funktionsweise des Steam Decks.

Ein solches Nugget ist die Tatsache, dass Besitzer ihrem Steam-Deck mehrere Steam-Konten hinzufügen können. Jedes Benutzerkonto hat auch seine eigenen separaten Speicherdaten und Einstellungen. So können Sie es mit anderen Familienmitgliedern für eine schöne Zeit teilen.

Ein weiteres interessantes Highlight ist, dass laut Valve das Steam Deck auch an einen PC angeschlossen und dann als Controller für diesen Spielautomaten verwendet werden kann. Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass PC-VR-Headsets sogar mit der Konsole verbunden werden können, diese jedoch nicht dafür optimiert ist.

Benutzer können Spiele auch direkt von einer microSD-Karte booten, was beim Speicherplatz helfen soll.

Die FAQ spricht auch ein wenig über Docking und externe Hardwareunterstützung. Es scheint, dass externe GPUs nicht unterstützt werden, was schade ist, und das Andocken an einen PC verbessert die Leistung nicht, da er für den tragbaren Modus am besten ausgelegt ist.

Es scheint auch, dass die Benutzeroberfläche für Steam Deck irgendwann den Big Picture-Modus von Steam ersetzen wird, sodass Sie sich sowohl auf als auch außerhalb der Konsole auf viel freuen können.

Steam Deck-Vorbestellungen sollen ab Dezember 2021 in die Vereinigten Staaten, Kanada, die Europäische Union und das Vereinigte Königreich versandt werden. Neue Bestellungen müssen bis 2022 warten.