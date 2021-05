Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Snap hat die vierte Generation seiner Brillen vorgestellt, die über lang gerüchteweise Augmented-Reality-Funktionen verfügen, die in den Rahmen integriert sind.

Die neuen Smartglasses sind die ersten, die ein fortschrittlicheres AR-Erlebnis bieten, und sie sind auch die erste Iteration, die nicht zum Kauf angeboten wird.

Evan Spiegel, CEO von Snap, stellte die Rahmen auf dem Partner Summit-Event des Unternehmens vor, das auch zwei Kameras, vier Mikrofone, Touchpad-Bedienelemente und zwei Stereolautsprecher umfasst.

Die Brille kann direkt mit der Bibliothek von Snapchat mit AR-Objektiven und der Lens Studio-Plattform verbunden werden und bietet den Trägern die Möglichkeit, "digitale Objekte in der physischen Welt realistisch zu erden", sagte Spiegel.

"Brillen verstehen, was sich in ihrem Sichtfeld befindet, und schlagen relevante Objektive vor, basierend auf Ihrer Umgebung. Sie können dann die Szene aufnehmen und an Ihre Freunde senden, um das vollständige Bild zu teilen", fuhr Spiegel fort.

Anstatt wie frühere Modelle für Snapchat-Benutzer verfügbar zu sein, wird Snap sie stattdessen über ein Online-Bewerbungsprogramm an eine nicht genannte Anzahl von AR-Effekt-Erstellern weitergeben. Die Idee ist also, dass die Spezifikationen der vierten Generation in den Händen der Benutzer liegen, die am besten in der Lage sind, die Vorteile der neuen AR-Technologie zu nutzen und wahrscheinlich für zukünftige Versionen Aufsehen zu erregen.

Immerhin befinden sich eingebaute AR-Brillen noch in einem sehr vorläufigen Stadium - die neuen Spezifikationen haben beispielsweise nur eine Akkulaufzeit von ungefähr 30 Minuten, was ein weiterer Grund ist, warum sie nicht für den Massenmarkt geeignet sind.

Spiegel schlug während der Ankündigung vor, dass AR-Brillen ungefähr ein Jahrzehnt brauchen werden, um die allgemeine Akzeptanz zu erreichen. Angesichts des anhaltenden Engagements, Benutzern kamerabezogene, tragbare Erlebnisse zu bieten - etwas, das mit dieser neuesten Generation ein faszinierenderes Gebiet betritt -, wird Snap voraussichtlich bei Facebook an der Spitze dieser Akzeptanz stehen.

Schreiben von Conor Allison.