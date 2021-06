Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Fernsehmoderator und Naturforscher Steve Backshall hat kürzlich mit dem WWF und Sky Ocean Rescue am Ocean Hero-Projekt gearbeitet, um das Bewusstsein für den Klimawandel und die Verschmutzung der britischen Meere zu schärfen.

Er übergab eine Petition, die von mehr als 250.000 Briten unterzeichnet wurde, an die DEFRA-Ministerin der britischen Regierung, Rebecca Pow, um sie zu drängen, sich für Programme zur Wiederherstellung der Ozeane zu engagieren. Dann traf ihn Pocket-lint, um für den Pocket-lint Podcast über den Klimawandel zu sprechen. Wir wollten wissen, was er darüber denkt, ob Technologie ein wichtiger Faktor bei ihrer Umkehr sein könnte.

Es kann, sagte er uns, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen. Unsere eigenen kleinen Opfer und Lebensstilentscheidungen könnten mehr helfen: "In der Wissenschaftsgemeinschaft sind wir sehr von allem, was eine großartige technologische Lösung zu sein scheint, die den Klimawandel sofort lösen könnte", erklärte er. „Weil es diese einfache Lösung nicht gibt – es gibt keine Wunderwaffe.

„Dies zu behaupten, ist sehr gefährlich. Ich glaube, dass Präsident Biden kürzlich unter Beschuss geraten ist, weil er genau das vorgeschlagen hat, weil er vorgeschlagen hat, dass es in Zukunft eine technologische Lösung geben könnte, die alles einfach machen wird. Nun, das gibt es nicht. Es wird ein schwierig zu lösendes Problem sein. Das heißt jedoch nicht, dass die Technologie keine große Rolle spielt."

Anstelle einer One-Stop-Lösung spielt Technologie derzeit eine größere Rolle bei der Identifizierung von Problemstellen, die wir mit natürlichen Methoden angehen können: "In gewisser Weise ist es Technologie, die es uns ermöglicht, festzustellen, wie unsere natürlichen Ressourcen einen großen Teil der Lösung", fügte Backshall hinzu.

"Wie der Schutz von Dingen, die wir seit Jahrtausenden haben, in gewisser Weise wichtiger ist, als revolutionäre neue technische Wege zur Lösung des Problems zu finden.

"Die Wissenschaft hat es uns ermöglicht, den Klimawandel zu quantifizieren, um festzustellen, was passiert."

Ganz ehrlich, Backshall ist ein bekennender Technikfreak - er bevorzugt traditionelle Methoden beim Aufspüren und Verfolgen von Tierbewegungen und dergleichen. Er erzählte uns jedoch auch, wie sich die Produktion von Naturdokumentationen dank technologischer Innovation stark verbessert hat. Auf einer bevorstehenden Expedition wird er einfache Ferngläser und Tracking-Techniken verwenden, um die Population der vom Aussterben bedrohten Schneeleoparden zu kartieren. Seine Kollegen werden jedoch mehr technikbegeistert sein: "Meine Seite der Dinge, ich werde nach Kot und Kratzern suchen und mit meinem Fernglas die Hügel nach Anzeichen von Schneeleoparden absuchen, so wie ich es für gemacht habe den letzten 20 Jahren", verriet er. „Meine Kollegen werden Drohnen mit Wärmebildkameras fliegen und Starlight-Kameras und Wärmebildkameras mit 1.000-mm-Objektiven verwenden.

"Sie werden DNA-Barcoding verwenden, um einzelne Tiere von ihrem Kot zu sequenzieren. Und von den 60 oder 70 entfernten Kamerafallen, die wir in den Bergen platzieren werden, werden sie einzelne Tiere anhand ihrer Fleckenmuster identifizieren, die für sie so individuell wie Fingerabdrücke für uns.

"In diesem Fall wird die Technologie also alles sein. Es wird der Unterschied sein, ob ich Dinge so mache, wie es die Naturforscher seit 200 Jahren getan haben, und Dinge auf viel effektivere, moderne technologische Weise tun."

Schreiben von Rik Henderson.