Samsung Galaxy SmartTag + mit AR-Standortbestimmung ist ab dem 16. April verfügbar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat die Verfügbarkeit des Galaxy SmartTag + bestätigt, der erweiterten Version seines Standortverfolgungsgeräts. Es wird ab dem 16. April in Großbritannien erhältlich sein.

Das Galaxy SmartTag + wurde Anfang 2021 zusammen mit den Galaxy S21-Modellen angekündigt. Bei der ersten Markteinführung war jedoch nur das reguläre SmartTag verfügbar, das wir zu diesem Zeitpunkt getestet haben.

Das Plus-Modell ergänzt die Bluetooth-Standortverfolgung der regulären Version durch die Integration von UWB - Ultra-Breitband.

UWB hat in letzter Zeit den Weg in eine Reihe von Geräten gefunden, die eine viel präzisere Ortung auf kurze Distanz ermöglichen. Wenn Sie sich Ihrem Gerät nähern, können Sie eine AR-Ansicht (Augmented Reality) aufrufen, die Sie in Ihr Gerät führt.

Derzeit sind die Bluetooth-basierten Modelle darauf angewiesen, die Verbindung zu erkennen, um den allgemeinen Standort bereitzustellen. Anschließend müssen Sie den Ton verwenden, um sie zu lokalisieren, und einen Ton abspielen, der Ihnen beim Auffinden hilft.

Die Verwendung von UWB für einen Tracker wird Samsung als erstes Unternehmen auf den Markt bringen, das diese Technologie einsetzt. Es wird jedoch erwartet, dass Tile im Jahr 2021 Tracker mit ähnlicher Technologie auf den Markt bringen wird, und es könnte auch für Apples gemunkelte AirTags verwendet werden , falls sie jemals auf den Markt kommen .

Das Hindernis für die Verwendung solcher Technologien war bisher das Fehlen von Telefonen, die dies unterstützen. Samsung hat UWB für das Galaxy S21 Ultra und das Galaxy S21 + hinzugefügt und dank Apples U-Chips auch für das iPhone und die Apple Watch, was den Markt für zukünftige Anwendungsfälle öffnet.

Einer der Nachteile des Samsung GalaxyTag +, den wir in unserem Test des regulären GalaxyTag festgestellt haben, ist, dass es nur mit Samsung-Geräten funktioniert. Sie können es nicht mit anderen Smartphones verwenden, da es Ihr Samsung-Konto verwendet.

Obwohl das GalaxyTag in die SmartThings-App integriert ist, funktioniert es nur mit Samsung-Handys, die SmartThings Find verwenden.

Für diejenigen im Samsung-Ökosystem ist dies kein Problem: Aufgrund der erweiterten Funktionalität dieses Trackers ist er möglicherweise eine beliebtere Option als der normale SmartTag.

Das Samsung Galaxy SmartTag + kostet £ 39,99 und ist ab dem 16. April erhältlich.

Schreiben von Chris Hall.