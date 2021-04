Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als ob das Samsung Galaxy SmartTag + in wenigen Wochen veröffentlicht werden könnte. Ein US-Einzelhändler akzeptiert sogar Vorbestellungen.

Samsung hat vor einigen Monaten seine Galaxy SmartTag-Artikel-Tracker angekündigt, mit dem Versprechen, dass das SmartTag + -Modell, dasanstelle von Bluetooth über eine Ultra-Breitband- Technologie (UWB) für eine genauere Verfolgung verfügt, noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Jetzt hat der Einzelhändler B & H Photo eine schwarze Version des Geräts zur Vorbestellung aufgelistet. In einem Hinweis wird das Datum der "erwarteten Verfügbarkeit" am 12. April angegeben.

Beachten Sie, dass Samsung noch kein Veröffentlichungsdatum für den Item-Tracker angekündigt hat. Daher ist es möglich, dass B & H dieses "erwartete" Datum ändert, wenn es nicht korrekt ist. Ein Samsung-Artikel-Tracker ist jedoch kürzlich über eine Einreichung der Federal Communications Commission aufgetaucht. Dies ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass ein Produkt möglicherweise bald auf den Markt kommt. Alles zusammen ergibt, dass das Galaxy SmartTag + fast da ist.

Das Galaxy SmartTag + kostet 40 US-Dollar, sobald es verfügbar ist. Es werden zwei Farben angeboten, Schwarz und Blau, obwohl B & H nur die schwarze auflistet. Dank der UWB-Technologie bietet der Tracker eine präzise Positionierung und Verfolgung, einschließlich einer AR-Karte, mit deren Hilfe Sie das Tag leichter finden können. Es wird gemunkelt, dass sowohl Apple als auch Tile seit weit über einem Jahr an ähnlichen Trackern mit UWB arbeiten.

Schreiben von Maggie Tillman.