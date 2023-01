Razers neuestes verrücktes Konzept ist eine Kopfstütze für Gaming-Stühle mit integriertem Nahfeld-Surround-Sound

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Razer ist wieder einmal mit einem verrückten und wunderbaren Konzept auf der CES vertreten.

Auf der Consumer Electronics Show 2022 zeigte Razer ein modulares Gaming-Tisch-Konzept namens Project Sophia. Davor hatten wir das verrückte Multi-Screen-Laptop-Konzept, jetzt arbeitet Razer daran, deinen Gaming-Stuhl zu revolutionieren.

Project Carol ist ein Konzept, bei dem es sich im Wesentlichen um ein schickes Kopfkissen für deinen Gaming-Sessel handelt, das sowohl Nahfeld-Surround-Sound als auch Haptik bietet. Die Idee ist, den Spielern eine neue Ebene des Eintauchens in das Spielgeschehen zu bieten - dank Audio und Haptik direkt am Sitz.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Razer versucht, den einfachen Gaming-Stuhl interessanter zu machen. Im Jahr 2021 stellte das Unternehmen Project Brooklyn vor, einen Stuhl mit einem eingebauten 60-Zoll-Bildschirm und haptischem und taktilem Feedback. Im Vergleich dazu scheint Project Carol ein viel plausibleres Produkt für die reale Welt zu sein.

Der Plan bei diesem neuesten Konzept ist es, eine clevere Nahfeld-Surround-Sound-Technologie zu verwenden, um klaren Sound mit 7.1-Surround-Sound-Highlights zu liefern. Razer sagt, dass dieses Kopfstützen-Setup einen näheren Surround-Sound mit einer umfassenderen Klanglandschaft bietet.

Ergänzt wird der Sound durch die HyperSense-Technologie von Razer, die den Spielsound auch in haptisches Feedback umwandelt. So kannst du nicht nur hören, was vor sich geht, sondern es auch fühlen. So tauchen Sie voll und ganz in die Action ein.

Project Carol ist so konzipiert, dass es mit allen Gaming-Stühlen, einschließlich der Razer-eigenen Iskur- und Enki-Gaming-Stühle, funktioniert . Es wird einfach mit verstellbaren, elastischen Bändern am Stuhl befestigt und dann über 2,4-GHz-Funk mit dem PC verbunden. Laut Razer kann die Kopfstütze bis zu acht Stunden lang genutzt werden, bevor sie aufgeladen werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website hier.

Schreiben von Adrian Willings.