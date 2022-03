Die Streaming-Ausrüstung von Razer wurde gerade noch besser

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Razer hat eine Reihe verschiedener Produkte vorgestellt, die sich an Streamer und Content-Ersteller richten. Zu den neuen Produkten gehören das Razer Seiren BT-Mikrofon, der Razer Audio Mixer und das Razer Key Light Chroma.

Jedes dieser Geräte wurde entwickelt, um die Produktionsqualität eines Streamers zu erhöhen und das, was er seinem Publikum liefert, zu verbessern. Diese Produkte sind auch für verschiedene Arten von Streamern und Content-Erstellern gedacht.

Das interessanteste dieser Geräte ist wohl der Razer Audio Mixer. Dabei handelt es sich um einen Broadcast- und Streaming-Mixer, der in der Lage ist, ein hochwertiges XLR-Mikrofon mit Strom zu versorgen und Audiosignale aus anderen Quellen einzumischen, um bei jedem Stream einen professionellen Klang zu erzielen.

Er ist sehr vergleichbar mit dem viel gelobten GoXLR Mini und gibt Streamern eine starke Kontrolle darüber, was ihr Publikum hört.

Natürlich funktioniert es mit Razer Synapse 3 und verfügt über anpassbares RGB, aber es hat noch viel mehr zu bieten. Dazu gehört der Zugriff auf eine Reihe von Audio-Einstellungs- und Optimierungsoptionen. Dazu gehören Noise Gate- und Kompressor-Einstellungen, benutzerdefinierte Mikrofon-Equalizer und die Möglichkeit zu wählen, welche Audiodaten in den Stream-Mix gemischt werden, der an OBS Studio oder andere Software ausgegeben wird.

Mit einem optischen Eingang, einem 3,5-mm-Line-Eingang und sogar einem Kopfhörer- und 3,5-mm-Mikrofonanschluss hat diese kleine Trickkiste eine Menge zu bieten.

Dieser Mixer ist ab sofort für £249.99 GBP, $249.99 USD und 259,99€ erhältlich.

Neben dem Audiomixer hat Razer auch das Razer Key Light Chroma vorgestellt, das, wie der Name schon vermuten lässt, eine mit Razer Chroma kompatible Tastenbeleuchtung ist.

Wenn Sie auf der Suche nach einer massiven, hellen und diffusen Beleuchtungslösung sind, um Ihr Streaming-Setup zu verbessern, dann könnte dies genau das Richtige sein. Es handelt sich um eine große Tastenbeleuchtung, die eine maximale Helligkeit von 2.800 Lumen erreicht und einen Temperaturbereich von 3.000 bis 7.000K hat.

Die Leuchte wird mit einer soliden Tischhalterung, einer verstellbaren Stange und einem Kugelkopfsystem geliefert, so dass sie problemlos perfekt für Ihr Setup positioniert werden kann.

Außerdem lässt sie sich sowohl über Razer Synapse auf Ihrem Computer als auch über die Razer Streaming-App auf Ihrem Smartphone steuern. Außerdem gibt es den zusätzlichen Bonus der RGB-Modi, wenn du deinen Raum in ein farbenfrohes Licht tauchen oder interessante Lichtakzente setzen möchtest.

Das Key Light Chroma ist ab sofort für £259.99 GBP, $299.99 USD oder 299,99€ UVP erhältlich.

Das Razer Seiren BT-Mikrofon richtet sich an eine andere Art von Streamer - nämlich an diejenigen, die ihre Inhalte lieber in Echtzeit erstellen. Es handelt sich um ein Bluetooth-Mikrofon, das mit allen gängigen mobilen Streaming-Apps funktioniert. Laut Razer sorgt es mit seinem omnidirektionalen Mikrofon für eine satte und warme Sprachaufnahme, während es gleichzeitig mit einer leistungsstarken Geräuschunterdrückung dafür sorgt, dass du gehört wirst.

Das Mikrofon hat ein einfaches Clip-on-Design und ist so konstruiert, dass es sowohl kabel- als auch mühelos funktioniert. Es wird mit einem Windsack geliefert und verspricht eine einfache Einrichtung über die mitgelieferte Razer Streaming Mobile App. Eine großartige Lösung für Streamer, die unterwegs sind.

Dieses Mikrofon ist ab sofort für £99.99 GBP, $99.99 USD oder 109,99€ UVP erhältlich.

Schreiben von Adrian Willings.