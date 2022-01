Der Enki Pro HyperSense Gaming-Stuhl von Razer verfügt über eine integrierte Haptik

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Razer hat während der CES 2022 eine Reihe von Dingen enthüllt, darunter Updates seiner Razer Blade-Reihe und einen modularen Schreibtisch in Form von Project Sophia .

Jetzt präsentiert das Unternehmen mit dem Enki Pro HyperSense auch seinen neuesten Gaming-Stuhl. Ein fortschrittlicher Gaming-Stuhl, der einige High-Fidelity-Haptiken bietet, die so konzipiert sind, dass sie beim Spielen ein lebensechtes Feedback liefern. Das ist richtig, jetzt können Sie das Feedback in Ihrem Gesäß spüren.

Razer hat mit D-BOX zusammengearbeitet, um einen Gaming-Stuhl wie kein anderer zu entwickeln. Eines, das Ihnen nicht nur authentisches Feedback beim Spielen Ihrer Lieblingsspiele gibt, sondern auch mit integrierter Chroma-RGB-Beleuchtung in der Kopfstütze glänzt.

Mit dem, was es "der bisher fortschrittlichste Gaming-Stuhl" nennt, verspricht das Unternehmen, Ihr Spiel-, Film- und Musikerlebnis mit modernster Haptik zu verändern.

Das Razer Enki Pro HyperSense soll bis zu 2.200 Spiele nativ unterstützen, darunter F1 2021, Forza Horizon 5 und Assassin's Creed Valhalla. So können Sie jede Ecke der Strecke spüren und auch in das Spielerlebnis eintauchen. Auch wenn Spiele nicht nativ unterstützt werden, spüren Sie das Feedback dank Direct Input Haptics. So erzeugen auch Controller-, Tastatur- und Mauseingaben Feedback.

Dieser Stuhl bietet auch 65.000 haptische Variationen mit unterschiedlichem Feedback und Echtzeit-Synchronisation, um sicherzustellen, dass Sie wirklich spüren, was passiert, wenn es passiert.

Das Razer Enki Pro HyperSense verspricht eine neue Dimension deines Gameplays. Und stellt ein interessantes Upgrade der bereits beliebten Gaming-Stuhl-Reihe des Unternehmens dar.