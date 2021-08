Razers RGB-Gesichtsmaske wird als Razer Zephyr Realität

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Januar 2021 gab Razer bekannt, dass es an der Entwicklung einer innovativen PSA-Maske arbeitet, die aktive Belüftung, automatische Sterilisation, einen integrierten Sprachverstärker und auch Razer Chroma umfasst.

Wie der Rest der Welt nahm Razer die Pandemie eindeutig ernst. Das Unternehmen arbeitete an der Entwicklung einer ernsthaften Gesichtstechnologie, die nicht nur den Benutzer und seine Umgebung schützt, sondern auch das Leben erträglicher macht.

Die Maske begann zunächst als Konzept. Eine, die ein N95-Atemschutzsystem in medizinischer Qualität in Kombination mit aktiven Beatmungsgeräten und einem Bakterienfiltersystem verwendet, um 95 Prozent der Gefahren in der Luft in Schach zu halten. Dieses Belüftungssystem verspricht eine aktive Luftkühlung, um Sie auch unter der Maske frisch und kühl zu halten.

Jetzt lässt Razer diese Maske Wirklichkeit werden oder bereitet sich zumindest darauf vor. Razer Zephyr, wie es jetzt bekannt ist, ist für einige wenige Beta-Tests verfügbar.

Project Hazel ist jetzt offiziell Razer Zephyr – die neueste Entwicklung unseres tragbaren Luftreinigers. Razer Zephyr wurde entwickelt, um sicher, sozial und nachhaltig zu sein und verfügt über 99% BFE, eine sichere Silikon-Gesichtsversiegelung und eine Anti-Beschlag-Beschichtung. Nehmen Sie an unserem Community-Betatest teil: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ — R Λ Z Ξ R (@Razer) 6. August 2021

Es besteht kein Zweifel, dass sich Zephyr von den meisten derzeit erhältlichen Masken unterscheidet und nicht nur, weil es Razer Chroma-fähiges RGB rockt.

Es basiert auf einem transparenten Design, das dazu beitragen soll, die Probleme zu beseitigen, die häufig mit Masken für soziale Interaktionen auftreten. Wenn Sie dies tragen, können Ihre Gesprächspartner Sie lächeln oder eine Grimasse ziehen und Gesichtshinweise leichter lesen. Sie müssen sich auch keine Sorgen um Beschlagen machen, da es mit einer Anti-Beschlag-Beschichtung ausgestattet ist.

Die VoiceAmp-Technologie von Razer ist ebenfalls enthalten, die ein eingebautes Mikrofon- und Lautsprechersystem verwendet, damit Sie beim Tragen der Maske verstanden werden. Mit strengen Tests hofft Razer auch, sicherzustellen, dass diese Maske für den Benutzer so angenehm wie möglich ist und gleichzeitig die Sicherheit des Benutzers gewährleistet ist.

Es befindet sich derzeit vielleicht nur in der Beta-Phase , aber es ist ziemlich großartig zu sehen, wie Razer dieses Projekt immer noch vorantreibt. Wir hoffen nur, dass die vollständige Einführung nicht zu weit entfernt ist.