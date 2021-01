Laut Razer ist dies die intelligenteste Maske der Welt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Razer arbeitet an der Entwicklung einer innovativen PSA-Maske, die aktive Beatmung, automatische Sterilisation, einen eingebauten Sprachverstärker und Razer Chroma umfasst.

Wie der Rest der Welt nimmt Razer die Pandemie ernst und hat daran gearbeitet, eine ernsthafte Gesichtstechnologie zu entwickeln, die nicht nur den Benutzer und seine Umgebung schützt, sondern auch das Leben erträglicher macht.

Project Hazel, wie es genannt wird, ist eine Konzeptmaske, die ein medizinisches Atemschutzsystem N95 in Kombination mit aktiven Beatmungsgeräten und einem Bakterienfiltersystem verwendet, um 95 Prozent der Gefahren in der Luft in Schach zu halten. Dieses Belüftungssystem verspricht eine aktive Luftkühlung, damit Sie auch unter der Maske frisch und kühl bleiben.

Das intelligente Design umfasst auch eine kabellose Ladetasche mit integriertem Ultraviolett-Sterilisationssystem. Die Idee ist, wenn Sie nach Hause kommen, können Sie die Maske abnehmen und aufsetzen, falls sie sich nicht nur auflädt und für das nächste Mal bereit ist, sondern auch die auf der Maske vorhandenen Keime vor Ihrem nächsten Gebrauch beseitigt.

Project Hazel ist auch in anderer Hinsicht klug. Es basiert auf einem transparenten Design, das dazu beitragen soll, die Probleme mit sozialen Interaktionsmasken zu beseitigen, die häufig auftreten. Wenn Sie dies tragen, können die Leute, mit denen Sie sprechen, Sie leichter lächeln oder verziehen sehen und Gesichtszüge leichter lesen.

Die VoiceAmp-Technologie von Razer ist ebenfalls enthalten. Sie verwendet ein eingebautes Mikrofon- und Lautsprechersystem, damit Sie beim Tragen der Maske besser verstanden werden. Mit strengen Tests möchte Razer auch sicherstellen, dass diese Maske für den Benutzer so angenehm wie möglich ist und gleichzeitig die Sicherheit des Benutzers gewährleistet ist.

Wie Sie es von einem Razer-Produkt erwarten würden, ist Project Hazel auch RGB-freundlich. Einstellbare Razer Chroma-Lichtringe um die Ventilatoren ermöglichen es Benutzern, ihren eigenen persönlichen Stil hinzuzufügen.

Natürlich ist dies derzeit nur ein Konzept, aber eines, von dem wir in Zukunft sicherlich mehr sehen möchten.

Schreiben von Adrian Willings.