Dies ist Razers Bonkers Concept Gaming Chair mit einem ausklappbaren 60-Zoll-Display

(Pocket-lint) - Razer gibt mit Project Brooklyn, einem Konzeptstuhl, der das Eintauchen der nächsten Generation verspricht, Vollgas in den Raum der Gaming-Stühle.

Zu diesem Eintauchen gehören die HyperSense-Technologie von Razer für haptisches und taktiles Feedback, die Razer Chroma-Beleuchtung und ein verrücktes faltbares 60-Zoll-OLED-Display, das sich von hinten zusammenklappen lässt.

Das Projekt Brooklyn wurde mit einem Kohlefaserrahmen gebaut, um die Basis und die gesamte darin enthaltene Technologie zu unterstützen. Laut Razer umfasst das Konzept, wenn es Wirklichkeit wird, auch Verbindungen für Ihren PC, Cloud-Spiele, Kabel für haptisches Feedback und Razer Chroma-Beleuchtung.

Diese Razer Chroma-Beleuchtung verläuft an den Seiten des Stuhls und der Basis und bietet synchronisierte Beleuchtung für Ihre Spiele oder Razer-Peripheriegeräte. Es gibt auch einen ausklappbaren Tisch, der aus der Armlehne herausgeklappt und zur Aufbewahrung von Snacks oder für Maus und Tastatur verwendet werden kann.

Der Bildschirm ist zweifellos der attraktivste Aspekt des Designs. Wir haben in der Vergangenheit viele Bonkers-Gaming-Stühle gesehen, darunter den verrückten Acer Predator Thronos . Das Konzept von Razer ist jedoch weniger auffällig, da es meistens einem Standardstuhl ähnelt, bis Sie den massiven Bildschirm ausklappen. Stellen Sie sich das als einen dedizierten, immersiven Spielbereich vor, in dem Sie in Ihren Spielen verschwinden und die Welt um Sie herum vergessen können.

Dies ist an dieser Stelle nur ein Konzept, zeigt aber, in welche Richtung Razer mit zukünftigen Spielausrüstungen gehen könnte, und es ist sicherlich interessant.

