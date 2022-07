Das sind alle Kindle-Angebote für den Prime Day 2022

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Amazon Prime Day ist in vollem Gange und es gibt jede Menge Angebote für eine ganze Reihe von Amazon-Geräten, darunter auch Kindles.

Der Amazon Kindle ist sehr beliebt, ein angeschlossenes Lesegerät, das Ihnen eine wochenlange Akkulaufzeit, Zugang zu Millionen von Büchern, eine großartige Beleuchtung und in einigen Fällen auch Wasserdichtigkeit bietet.

Es gibt eine ganze Reihe von Geräten und die dazugehörigen Rabatte.

Derzeit sind die Preise nur im Vereinigten Königreich reduziert, aber wir erwarten, dass auch in den USA die gleichen Rabatte gelten werden.

Kindle - 50% sparen Der Kindle der Einstiegsklasse bietet ein 6-Zoll-Display, eine Frontbeleuchtung und das alles zu einem sehr günstigen Preis. Er kostet jetzt nur 34,99 €. zum angebot

Kindle Paperwhite - 45 € sparen Der Kindle Paperwhite steigert die Qualität mit einem 6,8-Zoll-Display, besserer Beleuchtung und Farbtemperatur - und ist wasserdicht. Er kostet jetzt nur 84,99 €. zum angebot

Kindle Paperwhite Signature Edition - 45 € sparen Der Paperwhite Signature Edition ist gegenüber dem normalen Paperwhite um eine sich automatisch anpassende Frontbeleuchtung und kabelloses Laden erweitert, so dass er etwas hochwertiger ist. Mit einem Rabatt von 25 % kostet er £134,99. zum angebot

Kindle Oasis - 70 € sparen Es gibt einen großen Preisnachlass auf das Top-Gerät von Kindle. Der Oasis ist wasserdicht, hat ein 7-Zoll-Display, die beste Beleuchtung und die beste Verarbeitung. Er kann für 159,99 € erworben werden. zum angebot

Der Kindle hat sich einen festen Platz in den Herzen der Buchliebhaber erobert, da er über den Kindle Store Zugang zu einer Vielzahl von Titeln bietet und den sofortigen Zugriff ermöglicht. Mit der geräteübergreifenden Synchronisierung, der Möglichkeit, die Schriftart und -größe zu ändern und sogar weißen Text auf schwarzem Hintergrund zu verwenden, bietet er viele Optionen.

Der größte Vorteil ist jedoch die wochenlange Akkulaufzeit und ein Leseerlebnis, das dem eines Tablets oder Telefons weit voraus ist - und deshalb sind Kindles so beliebt bei denjenigen, die in den Urlaub fahren. Sie können all Ihre Bücher mitnehmen, ohne dass sie zu schwer oder zu klein sind.

Es gibt vier verschiedene Modelle - und auch einige Kids Editions - Sie müssen also eine Entscheidung treffen, bei der wir Ihnen hier helfen können. Es gibt auch Zugang zu kostenlosen Büchern über Prime Reading (als Teil Ihres Prime-Abonnements) sowie die Möglichkeit, Kindle Unlimited zu abonnieren, das Ihnen Zugang zu viel mehr Büchern bietet.

Schreiben von Chris Hall.