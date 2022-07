Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ember beteiligt sich am Amazon Prime Day mit tollen Rabatten auf seine temperaturgesteuerten, intelligenten Tassen in Großbritannien an der Aktion.

Die Modelle Ember Mug 2 (295 ml) und Ember Mug 2 (414 ml) in den Farben Schwarz und Weiß sind bis zu 23 Prozent günstiger zu haben.

Bei beiden können Sie die ideale Temperatur für das Getränk Ihrer Wahl einstellen, sodass Ihr Kaffee, Tee oder Ihre heiße Schokolade bis zu 80/90 Minuten lang heiß bleibt.

Der Becher kann per App über ein mobiles Gerät gesteuert werden, kann aber auch ohne die App verwendet werden, wobei er sich die zuletzt eingestellte Temperatur merkt (Standardeinstellung: 57 Grad Celsius).

Im Lieferumfang ist auch ein Ladeuntersetzer enthalten.

Ember Becher 2 Schwarz 10oz - 20% sparen Die schwarze Version der kleineren Ember Mug der zweiten Generation wird mit einem Ladeuntersetzer geliefert und fasst 295 ml Flüssigkeit. Normalerweise £99.95, jetzt nur £79.95. zum angebot

Ember Becher Schwarz 14oz - 23% sparen Der größere Ember Mug 2 fasst 414 ml Kaffee, Tee oder jedes andere Heißgetränk, das Sie mögen. Dies ist die schwarze Version. Normalerweise £129.95, jetzt nur £99.95. zum angebot

Ember Becher 2 Weiß 14oz - sparen Sie £30 Sie können die weiße Version der 14oz (414ml) Ember Mug der zweiten Generation für den üblichen Preis des kleineren Modells bekommen. Normalerweise kostet er £129.95, aber jetzt nur £99.95. zum angebot

Sie können nicht nur die Temperatur für jedes Getränk einstellen, sondern auch die bevorzugten Temperaturen für alle Ihre Getränke in der App speichern. Das bedeutet, dass Sie mit einem Tastendruck automatisch die richtige Temperatur für verschiedene Getränke einstellen können.

Die Ember Becher verfügen außerdem über eine LED an der Unterseite, die anzeigt, wann die ideale Temperatur erreicht ist oder wann sie abkühlen.

Um die Batterie zu schonen, schaltet sich der Becher nur ein, wenn heiße Flüssigkeit in ihn gegossen wird. Wenn sie abgekühlt ist, schaltet sie sich automatisch in den Ruhemodus. Die Tasse entspricht der Schutzklasse IPX7 und kann zum Spülen bis zu einem Meter tief untergetaucht werden.

Schreiben von Rik Henderson.