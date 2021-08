Porsche arbeitet mit Storck zusammen, um die Fahrradmarke Cyklær zu gründen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während es viele Vorstöße von Autoherstellern in die Fahrradwelt gab, waren nur wenige mehr als ein umbenanntes Modell einer bekannten Fahrradmarke und ein erhöhter Preis. Und das sind die Guten. Es scheint, als würde Porsche diesem Trend entgegenwirken und mit Hilfe von Storck Bikes mit einem eigenständig entwickelten Modell in die Welt der urbanen Mobilität vorstoßen.

Dabei handelt es sich eigentlich um ein Projekt von Porsche Digital , einem Ableger der Automarke, der "neue digitale Geschäftsmodelle finden und skalieren sowie bestehende Produkte optimieren will". Ein solches Produkt ist das E-Bike, und das ist – da es gerade ein heißes Thema ist – keine Überraschung.

Storck Bikes hat eine lange Tradition in der Herstellung von Rennrädern, mit einigen anderen Unternehmungen in den Bereichen Gravel, Triathlon und sogar Mountainbikes. Die E-Bikes entstehen mit Porsche Digital unter dem Namen Cyklær Bikes. Diese enthalten Technologien von Fazua für den Motor und die Batterie, wodurch sie leicht genug für den städtischen Gebrauch bleiben. Der 250-W-Fazua Ride-Motor befindet sich in der Mitte des Tretlagers und unterscheidet ihn von anderen Motoren durch die Tatsache, dass er Teil des Akkus ist. Wenn Sie also den 250-Wh-Akku entfernen, entfernen Sie den Motor. Damit hast du eigentlich ein E-Bike und ein normales Fahrrad in einem.

Aber es gibt noch einen anderen Aspekt dieser Fahrräder, der das gesamte Erlebnis mehr digitalisieren soll als der Strom in der Batterie. Porsche hat sich auch mit Greyp Bikes zusammengetan , einer Schwestermarke von Rimac Cars. Vergessen Sie jetzt nicht, dass Porsche ein Minderheitsaktionär von Rimac ist (der jetzt auch Bugatti vom VW-Konzern gekauft hat). Es ist alles ziemlich miteinander verbunden. Trotzdem. Greyp Bikes hat eine Reihe von "Fully Connected"-Bikes zusammengestellt, die Kameras und einen Vollbildschirm mit allem drum und dran beinhalten. Selbstverständlich werden auch die Cyklær Bikes diese haben.

Mit Kameras vorne und hinten behalten sie bei, dass Sie einen virtuellen Rückspiegel haben, da Ihr Telefon mit SP Connect am Fahrrad verbunden ist und am Vorbau gehalten wird. Dies gibt Ihnen einen Überblick über das, was hinter Ihnen passiert. Es verfügt auch über eine Induktionsladung, um die Säfte Ihres Telefons aufzufüllen. Es gibt auch viele andere Integrationen. Die Cyklær-App bietet Navigation sowie GPS-Tracking, falls jemand Gefallen an Ihrer neuen Fahrt findet. Wenn es wie Greyp Bikes ist, wird es sogar den Dieb mitten im Diebstahl aufzeichnen.

Angeboten werden drei Modelle: E Gravel, E Gravel mit Streetwear (Gepäckträger und Schutzbleche) und E Urban (ebenfalls mit Streetwear). Die Preise beginnen bei 6999 €.