Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Bierhändler Beer Hawk bietet einige hervorragende Black Friday- Angebote für eine PerfectDraft-Maschine und ein passendes 6-Liter-Fass - ideal, um Ihre Party zu Weihnachten zu beginnen.

Der PerfectDraft wird von Philips hergestellt und kann in Kombination mit einem von über 40 verschiedenen Fässern aller Arten von Biermarken jedes Mal das perfekte Pint ausschenken. Darüber hinaus befinden sich in jedem Fass mehr als 10 Pints Lagerbier, IPA oder ein anderes Ihrer Lieblingsgetränke.

Die Maschine kühlt das Bier auf 3 Grad herunter und hält es bis zu 30 Tage frisch. Es kommt auch mit einer LED-Anzeige, die Ihnen die Temperatur anzeigt und wie viel Sie noch gießen müssen.

Es gibt eine Reihe von Angeboten auf der Website von Beer Hawk, die Sie unten überprüfen können.

PerfectDraft-Maschine und Gläser für unter £200 Wenn Sie später ein Fass hinzufügen möchten oder eines möchten, das nicht in einem Starterpaket enthalten ist, ist dieses Angebot das Richtige für Sie. Holen Sie sich die Maschine und zwei Gläser zum unglaublichen Preis von £ 249 £ 199. zum angebot

Bear Hawk also sells more than 40 different kegs for the PerfectDraft and is offering 15 per cent off if you buy three.

If you return a keg, you also get £5 in beer tokens to redeem on a further visit. Check out all the Beer Hawk keg deals here.

Bear Hawk also sells more than 40 different kegs for the PerfectDraft and is offering 15 per cent off if you buy three.

If you return a keg, you also get £5 in beer tokens to redeem on a further visit. Check out all the Beer Hawk keg deals here.