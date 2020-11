Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Schwarze Freitag wäre nicht ganz derselbe ohne Premium-Elektronik für die Körperpflege, deren übermäßige Preise auf ein halbwegs vernünftiges Niveau gesenkt würden - und Philips bester Elektrorasierer hat sich dem Haufen angeschlossen.

Während Angebote in diesem Bereich tendenziell etwas abscheulich sind, ist dies eine hervorragende Ersparnis - die Philips Series 9000 ist bei Amazon für nur 139,99 £ erhältlich , verglichen mit dem vorherigen Preis von - warten Sie - 449 £.

Das spart Ihnen insgesamt 310 Euro, und wir sind uns nicht sicher, ob Sie im Verkaufszeitraum viel besser abschneiden werden.

Was macht dieses spezielle Modell so übermäßig teuer, dass es sich nur in der mittleren Preisklasse für Black Friday befindet?

Nun, während Sie vielleicht einen so teuren Rasierer erwarten, mit dem Sie einfach durch verschiedene Gesichtshaar-Looks blättern, im Bett frühstücken und vielleicht Ihre Steuererklärungen abgeben können, ist es einfach nur ein meisterhafter Rasierer.

Je nachdem, wie ernst Sie Ihr Gesicht nehmen, könnte es das Richtige für Sie sein. Mit der Serie 9000 erhalten Sie ContourDetect in acht Richtungen, sodass die Köpfe den Konturen folgen und näher schneiden können. Drei Einstellungen stehen Ihnen zum Durchlaufen zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten sind auch ein Bartschneidaufsatz und eine Reisetasche.

Sie müssen jedoch extrem schnell handeln, wenn Sie dieses umwerfende Rasiererlebnis für sich selbst wünschen. Amazon führt diesen Deal derzeit bis Mitternacht GMT durch, und wir sind uns nicht sicher, ob er einen größeren Rabatt als den aktuellen erhalten kann.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Conor Allison.