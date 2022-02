Berichten zufolge erwägen Amazon und Nike den Kauf von Peloton

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut The Wall Street Journal hat Amazon Berater zu einem möglichen Kauf von Peloton konsultiert.

Auch Nike erwägt den Kauf laut einem Bericht der Financial Times .

Keines der beiden Unternehmen hat sich bisher mit Peloton getroffen, und die Zeit wird zeigen, ob eines der Unternehmen am Ende ein Angebot machen wird.

Es gab auch Gerüchte, dass Apple die Fitnessmarke im Auge behalten würde, obwohl dies größtenteils Spekulation zu sein scheint.

Peloton verzeichnete während der frühen Pandemie große Erfolge, während Fitnessstudios aufgrund von Sperrungen geschlossen wurden, boomte der Heimfitnessmarkt .

Im Januar 2021 erreichte Peloton einen Marktwert von 50 Milliarden US-Dollar, jetzt ist die Marke jedoch nur noch 8 Milliarden US-Dollar wert.

CNBC berichtete , dass Peloton die Produktion seiner Bike -and-Tread-Produkte im vergangenen Monat eingestellt hatte, und führte die geringere Nachfrage als Ursache an.

Es spielen viele Faktoren eine Rolle, die die Nachfrage beeinflussen, darunter mehr Wettbewerber, die auf die Bühne kommen, sowie die Wiedereröffnung von Fitnessstudios in vielen Regionen.

John Foley, CEO von Peloton, bestritt, die Produktion eingestellt zu haben, aber in einem Brief an die Mitarbeiter erklärte er, dass es „das Produktionsniveau für nachhaltiges Wachstum zurücksetzt“.

Obwohl nicht klar ist, wie Nike oder Amazon die Integration der Marke Peloton planen würden, gibt es ein einfaches Argument für Amazon.

Die Übernahme würde sicherlich dazu beitragen, alle Lieferketten- oder Lieferzeitprobleme zu lindern, mit denen Peloton konfrontiert ist.

Ein Peloton-Abonnement, das in Amazon Prime gebündelt ist, wäre ein äußerst attraktives Angebot für Verbraucher und ist etwas, das wir bei früheren Amazon-Akquisitionen gesehen haben.

Peloton hat noch nicht angedeutet, dass es nach einem Käufer sucht, aber wir werden die Entwicklung der Dinge im Auge behalten.

Schreiben von Luke Baker.