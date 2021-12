Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peloton ist wahrscheinlich am besten für sein Original Peloton Bike bekannt , ein Heimtrainer mit einem großen Bildschirm auf den vorderen und hinteren Lautsprechern, mit dem Sie in einer der Tausenden von Kursen trainieren können, die durch die Peloton All-Access-Mitgliedschaft verfügbar sind.

Mittlerweile bietet das amerikanische Unternehmen jedoch nicht nur ein Fahrrad an. Es gibt mehrere Fitnessgeräte für zu Hause sowie eine separate App, die Sie auf Ihrem Handy oder Tablet verwenden können. Wer mehr über Peloton erfahren möchte, sollte nicht weiter suchen. Wir haben die Beinarbeit für Sie erledigt (Wortspiel beabsichtigt).

Hier finden Sie alles, was Sie über Peloton wissen müssen.

Bike, Bike+, Tread, Tread+ Ausrüstung

Peloton Guide kommt bald

All-Access-Mitgliedschaft

Peloton Digital-App

Peloton-Zubehör

Peloton stellt Fitnessgeräte für zu Hause her, hat eine Trainings-App und produziert Trainingsvideos, die Kunden über Peloton-Produkte live streamen können.

Es stehen zwei Heimtrainer zur Verfügung – Bike und Bike+ – und es gibt auch zwei Laufband-Optionen (obwohl beide nicht in allen Regionen verfügbar sind) – Peloton Tread und Peloton Tread+. Es gibt auch den Peloton Guide, der 2022 auf den Markt kommt, eine mit dem Fernseher verbundene Kamera.

Peloton bietet auch Fahrradzubehör an, das Peloton-Schuhe, Gewichte, Kopfhörer, einen Pulsmesser und eine Fahrradmatte umfasst. Es gibt auch Widerstandsbänder und Peloton-Kleidung, wenn Sie wirklich Lust haben.

Neben den Fitnessgeräten und Zubehör für zu Hause bietet Peloton auch eine mobile App an, für die Sie sich anmelden können, auch wenn Sie die Fitnessgeräte von Peloton nicht besitzen. Mehr über die App erfahren Sie weiter unten.

21,5 oder 23,8 Zoll HD-Touchscreen

Live- und On-Demand-Workouts

All-Access-Mitgliedschaft erforderlich

Die Indoor-Heimtrainer von Peloton sind stationäre Fitnessgeräte für zu Hause, an denen ein großer Touchscreen angebracht ist. Sie führen eine benutzerdefinierte Version von Android aus, die Sie jedoch nicht erkennen würden, da Sie auf den Bildschirmen nur Live- oder On-Demand-Radkurse anzeigen können.

Über die Peloton All-Access-Mitgliedschaft stehen Tausende von Videositzungen zur Verfügung – mehr dazu weiter unten – einschließlich kurzer Clips für Personen mit eingeschränkteren Zeitplänen.

Es stehen mehrere Fitnesstrainer für Kurse, aufgezeichnete Kurse und Musik zur Auswahl - Peloton bietet eine robuste Musikbibliothek. Es ist auch vollgepackt mit vielen anderen sozialen Funktionen, wie der Möglichkeit, virtuell mit Freunden zu fahren, High Five mit anderen Mitgliedern sowie Bestenlisten mit Leistungsabzeichen.

Die Fahrräder benötigen Stollen, die separat erhältlich sind. Und ihr Lenker bewegt sich nur auf und ab, nicht vor und zurück – obwohl sich der Sattel vor und zurück bewegt. Der Bildschirm des Original-Bikes ist vor dem Lenker befestigt und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel das Ansehen von YouTube-Videos oder den Zugriff auf Android-Apps. Der Bildschirm des Bike+ dreht sich, aber Sie können immer noch nicht auf Android-Apps zugreifen.

Bike+ hat einen größeren rotierenden Bildschirm

Bike+ hat mehr Lautsprecher

Bike+ hat eine automatische Widerstandsänderung

Wie bereits erwähnt, hat Peloton zwei Heimtrainer im Sortiment: das Peloton Bike und das Bike+.

Beide Fahrräder haben die gleiche Grundfläche von 1200 x 600 mm, beide sind mit Peloton-App-Zugriff ausgestattet und beide verfügen über individuelle Profile für den Zugriff im Haushalt. Beide haben auch Lieferung und Montage in ihren Preisen enthalten und sie haben beide Zugang zu Tausenden von Peloton-Klassen.

Die beiden Fahrräder verfügen außerdem über verstellbare Sitze, Lenker und Bildschirme und haben beide die gleichen Benutzeranforderungen.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass das ursprüngliche Peloton Bike über einen höhenverstellbaren 21,5-Zoll-HD-Touchscreen verfügt, während das Bike+ über einen drehbaren 23,8-Zoll-HD-Touchscreen mit 360-Grad-Bewegung verfügt. Der drehbare Bildschirm bedeutet, dass Sie das Display drehen können, wenn Sie Krafttraining statt Fahrradtraining machen.

Das Bike+ kommt auch mit Vierkanal-Audio mit zwei 3-Watt-Hochtönern und zwei 10-Watt-Tieftönern, während das Bike nur zwei 10-Watt-Lautsprecher bietet. Darüber hinaus verfügt das Bike+ über eine Apple GymKit-Integration – die unserer Erfahrung nach hervorragend ist – und einen Widerstandsknopf mit Auto Follow, was bedeutet, dass das Fahrrad den Widerstand automatisch an die Empfehlung des Instruktors anpasst, während das Original-Bike dies manuell erfordert.

In Sachen Ausstattung hat das Bike+ einen etwas schnelleren Prozessor als das Bike, doppelt so viel Arbeitsspeicher und eine etwas höher auflösende Frontkamera. Es hat auch Bluetooth 5.0 anstelle von Bluetooth 4.0 und es hat einen USB-C-Anschluss zum Aufladen von Geräten anstelle eines USB-Mikroports.

23,8-Zoll- oder 32-Zoll-HD-Bildschirm

0-20 mph Geschwindigkeit

All-Access-Mitgliedschaft erforderlich

Der Peloton Tread verfügt über einen traditionellen Laufgurt mit 1500 mm Lauffläche, während der Peloton Tread+ über einen stoßdämpfenden Lamellengurt und eine Lauffläche von 1700 mm verfügt.

Das Tread verfügt wie das Bike+ über einen 23,8 Zoll HD-Touchscreen, während das Tread+ über einen größeren 32 Zoll HD-Touchscreen verfügt. Lieferung und Montage sind im Preis inbegriffen. Sowohl das Peloton Tread als auch das Tread+ bieten Geschwindigkeiten zwischen 0 und 20 Meilen pro Stunde in Schritten von 0,1 Meilen pro Stunde.

Es gibt einstellbare Drehregler, eine Sprungtaste zum Erhöhen der Geschwindigkeit und Steigung um 1,5 km/h und 1 Prozent, individuelle Profile für den Zugriff auf den Haushalt und sie werden mit Peloton-App-Zugriff wie Bike und Bike+ geliefert. Außerdem finden Sie Lautsprecher, einen Anschluss zum Aufladen von Geräten, eine Frontkamera, eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und Bluetooth.

Die Kurse - die Teil der All-Access-Mitgliedschaft sind - umfassen unter anderem Speed, Fun Runs, HIIT und Bootcamp. Es gibt Live- und On-Demand-Kurse und es stehen eine Vielzahl von Orten und Szenarien zur Auswahl, um die Dinge anders zu halten. Es gibt auch eine Live-Bestenliste, die Sie motiviert, zusammen mit Metriken wie Distanz, Geschwindigkeit, Höhe und Kalorien.

Es gibt einige Unterschiede zwischen dem Peloton Tread und dem Tread+. Der Tread ist die billigere der beiden Optionen und in Großbritannien und den USA erhältlich, während der Tread+ nur in den USA erhältlich ist, jedoch aufgrund einiger Sicherheitsbedenken derzeit nicht.

Beide haben den gleichen Prozessor, Arbeitsspeicher und internen Speicher und beide bieten die gleichen Funktionen, einschließlich Zugriff auf die Live-Klassen und On-Demand-Klassen, In-Workout-Metriken, individuelle Profile für den Zugriff im Haushalt, Trainingsprogramme und Herausforderungen sowie den Trainingsverlauf.

Der Tread ist neuer als der Tread+, verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen von Geräten, Bluetooth 5.0, eine 8-Megapixel-Frontkamera, integrierte vier digitale Mikrofonarrays und nach vorne gerichtete Stereolautsprecher mit nach hinten gerichteten Tieftönern. Es hat einen kleineren Bildschirm im Vergleich zum Tread+ und es hat keinen Free Mode, um den Lattenrost alleine zu schieben. Wie oben erwähnt, hat es auch einen anderen Gürtel als das Tread+ und ist etwas kleiner.

Das Tread+ verfügt über einen größeren Bildschirm, Free Mode und eine größere Lauffläche sowie einen stoßdämpfenden Gürtel, bietet aber einen Standard-USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten, Bluetooth 4.0 und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Es hat auch eine Soundbar anstelle von Front- und Rear-Lautsprechern.

Andere Unterschiede zwischen dem Tread und Tread+ sind, dass das Tread einen 3 PS Gleichstrommotor und eine Bildschirmeinstellung zwischen 0 und 50 Grad hat, während das Tread+ einen 2 PS Gleichstrommotor und eine Bildschirmeinstellung zwischen 0 und 30 Grad hat. Das Tread hat auch eine Steigung von 0 bis 12,5 Prozent, während das Tread+ 0 bis 15 Prozent bietet.

Das Tread ist kleiner und leichter, misst 1727 x 838 x 1575 mm und wiegt 131,5 kg. Es hat eine Einstiegshöhe von 203 mm. Das Tread+ misst mittlerweile 1842 x 927 x 1829 mm und wiegt 206 kg. Es hat eine Einstiegshöhe von 292 mm.

12.99 £/12.99 $ pro Monat

Über 10 Trainingsarten

Benötigt keine Peloton-Produkte

Peloton Digital ist eine App für mobile Geräte und einige Streaming-Media-Geräte. Es funktioniert mit Apple TV, Fire TV, Roku, Android TV, Chromecast und Apple Airplay .

Es erfordert keine Peloton-Produkte und Sie können es einen Monat lang ausprobieren, bevor Sie ein monatliches Abonnement bezahlen müssen. Nach der 30-tägigen Testphase kostet die Peloton Digital App in Großbritannien 12,99 £/Monat oder in den USA 12,99 $/Monat. Wenn Sie das Peloton Bike, Bike+ oder Tread besitzen, ist die Peloton Digital App in der Peloton All-Access-Mitgliedschaft enthalten, die für die Peloton-Produkte erforderlich ist.

Die Peloton Digital App bietet über 10 Trainingsarten, darunter Kraft, Dehnung, Bootcamp, Radfahren, Laufen im Freien, Yoga und Meditation. Sie können zusammen mit anderen trainieren, Ihren Fortschritt mit Metriken verfolgen, sich selbst herausfordern und Erfolge erzielen.

Die Peloton Digital App steht im Apple App Store, Google Play Store, Amazon App Store und Roku zum Download bereit.

Für die Peloton-Produkte sind mehrere Pakete erhältlich, von denen einige Zubehör wie Schuhe und Gewichte für Bike und Bike+ enthalten. Denken Sie daran, dass Sie die Peloton All-Access-Mitgliedschaft zusätzlich zu den Produkten selbst benötigen.

Die Peloton All-Access-Mitgliedschaft kostet 39 £/Monat in Großbritannien und 39 $/Monat in den USA. Es beinhaltet auch den Zugriff auf die Peloton Digital App.

Das Peloton Bike beginnt bei £1750/$1895 für das Bike Basics-Paket. Dies beinhaltet das Peloton Bike, die Lieferung nach Hause und eine 12-monatige Garantie.

Das Bike Essentials-Paket kostet £1895/$2045. Darin enthalten sind das Peloton Bike, Lieferung, Garantie, ein Paar Kopfhörer, ein Paar Schuhe und ein Satz Gewichte.

Das Bike Works-Paket kostet £1995/$2145. Damit wird das Essentials-Paket um einen Pulsmesser und eine Fahrradmatte erweitert.

Das Bike Family-Paket kostet 2195 £/2345 $. Dies ist das Top-Paket mit dem Peloton Bike, Lieferung, Garantie, zwei Paar Schuhen, einem Set Bike Weights, zwei Paar Kopfhörern, zwei Pulsmessern, einer Bike Mat und zwei Trinkflaschen.

Das Peloton Bike+ Basics-Paket kostet £2295/$2495. Dies beinhaltet das Peloton Bike+, die Lieferung nach Hause und die Garantie.

Das Peloton Bike+ Essentials-Paket kostet £2495/$2695. Dies beinhaltet das Peloton Bike+, Lieferung nach Hause, Garantie, ein Paar Schuhe, einen Satz Fahrradgewichte und eine wendbare Trainingsmatte.

Das Peloton Bike+ Works-Paket kostet £2595/$2795. Dadurch wird das Essentials-Paket um eine Fahrradmatte und einen Satz Widerstandsbänder erweitert.

Das Peloton Bike+ Family-Paket kostet £2745/$2945. Dazu gehören das Pelton Bike+, Lieferung, Garantie, zwei Paar Schuhe, ein Satz Fahrradgewichte, eine umkehrbare Trainingsmatte, eine Fahrradmatte, ein Satz widerstandsfähige Bänder, Yogablöcke, Yogagurt und zwei Trinkflaschen.

Die Peloton Tread Basics kostet £2295/$2495. Dies beinhaltet das Peloton Tread, Lieferung und Garantie.

Das Peloton Tread Essentials-Paket kostet £2570/$2765. Dies beinhaltet das Peloton Tread, Lieferung, Garantie, einen Satz Widerstandsbänder, zwei Sätze Gewichte, eine Special Edition-Trainingsmatte und einen Herzfrequenzmesser.

Das Peloton Tread Works-Paket kostet 2670 £ / 2865 $. Dadurch wird das Essentials-Paket um ein Paar kabellose Ohrhörer und eine Glaswasserflasche erweitert.

Das Peloton Tread Family-Paket kostet 2870 £ / 3065 $. Es fügt dem Works-Paket einen weiteren Satz Gewichte, einen weiteren Herzfrequenzmesser, ein weiteres Paar drahtlose Ohrhörer und eine weitere Glaswasserflasche hinzu.

Denken Sie daran, dass das Tread derzeit nicht zum Kauf verfügbar ist. Wir haben die Preise hier als Referenz belassen.

Das Peloton Tread+ Basics kostet 4295 US-Dollar. Dies beinhaltet das Peloton Tread+, Lieferung und Garantie.

Das Peloton Tread+ Essentials-Paket kostet $4565. Dies beinhaltet das Peloton Tread+, Lieferung, Garantie, einen Satz Widerstandsbänder, zwei Sätze Gewichte, eine umkehrbare Trainingsmatte und einen Herzfrequenzmesser.

Das Peloton Tread+ Works-Paket kostet $4665. Dadurch wird das Essentials-Paket um ein Paar kabellose Ohrhörer und eine Glaswasserflasche erweitert.

Das Peloton Tread+ Family-Paket kostet 4865 US-Dollar. Es fügt dem Works-Paket einen weiteren Satz Gewichte, einen weiteren Herzfrequenzmesser, ein weiteres Paar drahtlose Ohrhörer und eine weitere Glaswasserflasche hinzu.

Denken Sie daran, dass das Tread+ derzeit nicht zum Kauf verfügbar ist. Wir haben die Preise hier als Referenz belassen.

Bloomberg behauptete, Peloton arbeite an einem billigeren Laufband für 2020 und einem Rudergerät. Natürlich ist 2020 vorbei und es ist noch kein Rudergerät aufgetaucht, aber das heißt nicht, dass es nicht so sein wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn wir noch etwas zu einem Peloton-Ruderer hören.

In der Zwischenzeit macht Echelon einen intelligenten Ruderer namens Echelon Row .

Wie wir kurz erwähnt haben, gibt es auch ein Produkt namens Peloton Guide, das Anfang 2022 auf den Markt kommen wird.

Sie können die Peloton Digital App mit jedem Indoor-Heimtrainer oder Laufband verwenden. Es kommt mit einer einmonatigen Testversion, wie oben erwähnt.

Wenn Sie jedoch den Abonnementservice von Peloton über die App abonnieren und kein Peloton Bike, Bike+ oder Peloton Tread besitzen, dann denken Sie daran, dass Sie keinen Zugriff auf die Bestenliste und Bildschirmstatistiken wie Trittfrequenz, Widerstand und andere Metriken, die von Peloton-Geräten gemessen werden.

Sie können auch Zubehör verwenden, um ein Peloton-ähnliches Erlebnis zu erzielen. Kaufen Sie sich einen Mediengerätehalter (wie diese Tablethalterung) oder einen Trittfrequenzsensor (wie den von Wahoo ) oder sogar ein Paar Fahrradschuhe. Was Alternativen zu den Fahrrädern selbst betrifft, sind hier einige gut bewertete Optionen: