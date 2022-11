So überprüfen Sie die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors und passen sie an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie versuchen, das Beste aus Ihrem Gaming-PC herauszuholen, dann müssen Sie auch sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Monitor herausholen.

Wenn du deinen Monitor schon eine Weile hast, kennst du seine technischen Daten vielleicht nicht genau, oder du fragst dich, wie hoch seine Bildwiederholfrequenz ist oder wie du sie herausfinden kannst.

Vielleicht sind Sie sich nicht einmal sicher, warum die Bildwiederholfrequenz wichtig ist, und spielen einfach mit den Standardeinstellungen weiter, ohne darüber nachzudenken. Wir sind hier, um Ihnen mit allen Informationen zu helfen, die Sie wissen müssen.

Was ist die Bildwiederholfrequenz eines Monitors?

Grundsätzlich geht es bei der Bildwiederholfrequenz darum, wie schnell Ihr Monitor ein neues Bild anzeigen kann. Wenn Sie spielen, werden die Bilder des Spiels von Ihrem Gaming-PC (oder Ihrer Konsole) an Ihren Monitor gesendet. Wenn sich die Szene ändert, muss sich auch das Bild auf dem Bildschirm ändern.

Eine höhere Bildwiederholfrequenz bedeutet, dass sich der Bildschirm schnell ändern und die nächste Szene anzeigen kann. Das ist wichtig, wenn du schnelle, moderne Spiele spielst, bei denen jede Verlangsamung deines Systems oder Latenz dazu führen kann, dass du ein Spiel verlierst oder einen Schuss verpasst, den du eigentlich hättest gewinnen müssen.

Einfache Monitore haben in der Regel eine Bildwiederholfrequenz von etwa 60 Hz. Teurere Monitore bieten Optionen mit 120 Hz, 240 Hz oder sogar 360 Hz. Allerdings bedeutet der Kauf eines solchen Monitors nicht, dass er standardmäßig mit dieser Bildwiederholfrequenz läuft. Sie müssen zunächst einige Einstellungen in Windows ändern.

Warum ist die Bildwiederholfrequenz wichtig?

Sie wissen wahrscheinlich schon, dass es beim Gaming gilt: Je höher die FPS, desto besser.

Wenn dein Gaming-PC Spiele mit hohen FPS (Bildern pro Sekunde) ausführen kann, hast du wahrscheinlich ein flüssigeres Erlebnis. Wenn Sie jedoch ein Spiel mit hohen FPS spielen und nur einen Monitor mit niedriger Bildwiederholfrequenz verwenden, haben Sie das Nachsehen, da Sie im Grunde einen Engpass schaffen.

Wenn Sie viel Geld für einen High-End-PC mit einer anständigen modernen Grafikkarte ausgegeben haben, die Hunderte von Bildern pro Sekunde liefert, Sie sich aber auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz beschränken, werden Sie die Vorteile nicht spüren.

Wie Sie die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors überprüfen

Die gute Nachricht: Es ist ziemlich einfach, die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors zu überprüfen.

Manchmal gibt es Hardware-Einstellungen an Ihrem Monitor, auf die Sie über die Menüs zugreifen müssen, aber in den meisten Fällen können Sie die Bildwiederholfrequenz direkt in Windows herausfinden.

Zunächst müssen Sie die Windows-Anzeigeeinstellungen öffnen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop und dann auf "Anzeigeeinstellungen".

Scrollen Sie nach unten, bis Sie "Erweiterte Anzeigeeinstellungen" sehen.

Scrollen Sie dann nach unten bis zur Bildwiederholfrequenz

Hier wird die Bildwiederholfrequenz angezeigt, auf die Ihr Monitor und Ihr Computer derzeit eingestellt sind. Normalerweise ist die Standardeinstellung 60 Hz, auch wenn Ihr Monitor technisch gesehen eine höhere Bildwiederholfrequenz hat.

Wenn Sie hier ein Dropdown-Menü sehen, klicken Sie darauf und sehen Sie nach, ob es andere Optionen für die Bildwiederholfrequenz gibt. Wenn Ihr Monitor mehr leisten kann, sollten Sie auch hier eine höhere Rate auswählen können. Sie können zum Beispiel zwischen 120 Hz und 240 Hz wählen.

Beachten Sie, dass einige Monitore bestimmte Kabel benötigen, um mit der maximalen Bildwiederholfrequenz arbeiten zu können. Je nach den technischen Daten Ihres Monitors benötigen Sie entweder ein DisplayPort-Kabel oder ein HDMI-Kabel, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Kabel mit höheren Spezifikationen wie HDMI 2.1 (zum Beispiel) können in einigen Fällen höhere Bildwiederholraten unterstützen. Dies hängt jedoch von Ihrem PC und den Monitorspezifikationen ab.

Wenn Sie mit der oben beschriebenen Methode nicht auf die Anzeigeeinstellungen zugreifen können, gibt es noch andere Möglichkeiten.

Sie können die Einstellungen für die Bildwiederholfrequenz über die Systemsteuerung von Nvidia aufrufen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop und dann auf die Nvidia-Systemsteuerung

Unter "Anzeige" finden Sie die Option "Auflösung ändern".

Klicken Sie dort auf das Dropdown-Menü für die Aktualisierungsrate und wählen Sie die höchstmögliche Einstellung.

Beachten Sie, dass Sie in Windows 11 möglicherweise auf "Weitere Optionen anzeigen" klicken müssen, um die Nvidia-Systemsteuerung im Menü des ersten Schritts zu sehen.

Alternativ dazu:

Drücken Sie die Windows-Taste + I auf Ihrer Tastatur, um die Einstellungen zu öffnen

Klicken Sie auf Anzeigeeinstellungen

Scrollen Sie nach unten zu den erweiterten Anzeigeeinstellungen und klicken Sie dort

Probieren Sie das Dropdown-Menü für "Bildwiederholfrequenz auswählen" aus und wählen Sie die höchste Bildwiederholfrequenz.

Wie hoch ist Ihre aktuelle Aktualisierungsrate?

Es gibt ein nützliches Tool, mit dem Sie Ihre aktuelle Bildwiederholfrequenz überprüfen können, ohne auf die Einstellungen in Windows klicken zu müssen. Allerdings zeigt es Ihnen nur die aktuellen Einstellungen an, nicht die maximale Einstellung.

