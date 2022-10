Rode hat eine neue Gaming-Sparte sowie zwei neue Mikrofone und Streaming-Software vorgestellt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Rode hat eine neue Untermarke angekündigt, die sich an Streamer und Content-Ersteller richtet. Rode X, wie es genannt wird, startet mit zwei neuen Mikrofonen und einer leistungsstarken virtuellen Mixing-Software, die sich an Streamer richtet.

Rode X wurde gegründet, um innovative Audiolösungen zu liefern, die den besonderen Anforderungen von Streamern und Gamern gerecht werden.

Eine dieser Lösungen ist die UNIFY-Software - eine virtuelle Mixing-Lösung, die speziell für Streamer entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um eine einfach zu bedienende Lösung, die die Funktionalität mehrerer Apps in einer einzigen Software bietet.

UNIFY ermöglicht das Mischen und Routing von bis zu vier verschiedenen USB-Mikrofonen und verschiedenen anderen Audiogeräten sowie sechs virtuellen Audioquellen (z. B. Spiele-Audio, Musik und Discord-Chat-Sounds) an einem Ort. Das bedeutet, dass Streamer verschiedene Mischungen über ihre Streaming-Software, an ihre Freunde auf Discord und an ihr eigenes Gaming-Headset ausgeben können. Das ermöglicht eine hohe Flexibilität und ein hochwertiges Streaming-Erlebnis.

Rode sagt, dass UNIFY auch Audioverarbeitung in Studioqualität, Sprach- und Soundeffekte, Mehrspur-Aufnahmeoptionen und vieles mehr bietet. UNIFY wird in Verbindung mit Rode X-Produkten kostenlos zur Verfügung stehen, kann aber auch über ein monatliches oder jährliches Abonnement erworben werden, um es mit Peripheriegeräten anderer Hersteller zu nutzen.

Für Streamer ist dies ein brillantes und leistungsstarkes Tool für ein erstklassiges Streaming-Gefühl und eine umfassende Kontrolle über alle Ihre Audioquellen.

Rode X XDM-100 und XCM-50 Mikrofone

Neben der UNIFY-Software hat das Unternehmen auch zwei Mikrofone vorgestellt, das XDM-100 und das XCM-50.

Das XDM-100 ist ein dynamisches USB-Mikrofon, das mit dem extrem rauscharmen Revolution Preamp von Rode mit hoher Verstärkung und hochauflösenden 24-Bit/48 kHz-Funktionen ausgestattet ist. Laut Rode kann man von diesem Mikrofon satte Broadcast-Audiosignale mit exzellenter Klarheit und hervorragender Rauschunterdrückung erwarten.

Das XCM-50 ist ein Kondensator-USB-Mikrofon, das ebenfalls für Streamer mit warmer Stimmpräsenz und Highlights wie einem internen Popschutz und einer Stoßdämpferbefestigung optimiert ist, damit Sie beim Streamen gut klingen.

Kombinieren Sie diese Mikrofone mit UNIFY und Sie können die digitale Signalverarbeitung mit der fortschrittlichen APHEX-Audioverarbeitung nutzen, um Ihre Stimme weiter zu verbessern. Dazu gehören Kompressor, Noise Gate, Hochpassfilter und verschiedene hochwertige Rode-Effekte wie Aural Exciter und Big Bottom.

Beide Mikrofone sind ab sofort erhältlich. Das XCM-50 kostet 149 US-Dollar und das XDM-100 ist für 249 US-Dollar zu haben.

Schreiben von Adrian Willings.