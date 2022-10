Welches Netzteil brauchen Sie für Ihren Gaming-PC?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie Ihren eigenen Gaming-PC bauen, haben Sie sich vielleicht schon gefragt, welche Art von Netzteil Sie benötigen.

Je nach dem System, das du baust, und den Komponenten, die du verwendest, gibt es einige komplizierte Dinge, z. B. wie viel Strom du brauchst, und sogar welche Kabel du möglicherweise benötigst.

Wir erklären Ihnen, was Sie alles wissen müssen, bevor Sie loslegen. Es ist wichtig, dass Sie alles richtig machen, denn das Netzteil ist das Herzstück Ihres Rechners, und wenn Sie sich vertun, kann das katastrophale Folgen haben. Aber keine Sorge, das wird schon bald klar werden.

Wie viel Leistung brauchen Sie?

Ein häufiges Problem beim Bau eines PCs ist die Frage, wie viel Strom man benötigt. Netzteile werden nach der Wattzahl verkauft, die sie liefern können. Je mehr Komponenten Sie verwenden, desto mehr Strom brauchen Sie für Ihr System.

Wenn Sie High-End-Komponenten wie die neuesten CPUs und Grafikkarten verwenden, benötigen Sie wahrscheinlich sogar noch mehr Strom als ein Computer der unteren oder mittleren Preis klasse.

Sie könnten also denken, dass es am besten ist, das größte Netzteil zu kaufen, aber das ist nicht immer der Fall, denn das ist Verschwendung, sowohl in Bezug auf das ausgegebene Geld als auch auf den Stromverbrauch. Außerdem kann es zu Problemen mit dem von Ihnen gewählten Gehäuse führen.

Andererseits könnte es auch verlockend sein, durch den Kauf eines billigeren Netzteils Geld zu sparen. Knappheit kann aber auch ein Problem sein, denn ein minderwertiges Netzteil kann einen Kurzschluss verursachen, eine Überspannung verursachen oder sogar Ihren gesamten PC zerstören.

Woher wissen Sie also, welches Netzteil Sie kaufen sollten?

Berechnen Sie zunächst die Wattzahl

Am einfachsten ist es, wenn Sie zunächst herausfinden, wie viel Watt Sie für die Stromversorgung Ihres PCs benötigen. Das ist einfacher, als Sie vielleicht denken.

Es gibt einen praktischen Rechner für die Stromversorgung, mit dem Sie anhand der verwendeten Komponenten herausfinden können, wie viel Watt Sie benötigen.

Geben Sie dazu einfach alle Komponenten ein, die Sie in Ihr System einbauen wollen. Wir empfehlen Ihnen, dies zu tun, bevor Sie mit dem Kauf von Bauteilen beginnen, damit Sie schon im Voraus wissen, was Sie brauchen. Wenn Sie eine Einkaufsliste von Teilen im Kopf haben, ist dieses Tool ideal, um Ihren Bedarf zu ermitteln.

Es ist auch nützlich, um sicherzustellen, dass Sie kein Netzteil kaufen, das den Anforderungen Ihres Systems nicht gerecht wird, und so Probleme zu vermeiden, die sonst auftreten könnten, wenn Sie nur nach dem Preis kaufen.

Gehen Sie das Tool durch und geben Sie alles ein, was Sie brauchen, und sehen Sie dann, was es empfiehlt.

Was ist mit Ihrem Fall?

Manche Gehäuse erfordern eine andere Art von Netzteil. Sie werden feststellen, dass Gehäuse mit kleinem Formfaktor oft ein passendes Netzteil mit kleinem Formfaktor benötigen.

Sie werden feststellen, dass Mini-ITX-, Micro-ATX- und sogar einige Mid-Tower-ATX-Gehäuse ein kleineres Netzteil benötigen. Es ist wichtig, dass Sie vor dem Kauf die technischen Daten Ihres Gehäuses oder des Netzteils, das Sie für die Stromversorgung Ihres Computers benötigen, überprüfen, um sicherzustellen, dass beide problemlos miteinander funktionieren.

Einige kleinere Gehäuse benötigen ein SFX-Netzteil, da diese kleiner sind und nicht so viel Platz benötigen, aber dennoch genug Leistung für Ihr System liefern können. Es ist jedoch anzumerken, dass Sie nicht oft Netzteile mit hoher Wattzahl im kleinen Formfaktor-Design erhalten können. Erwarten Sie also nicht, dass Sie ein High-End-Gaming-System in ein winziges Gehäuse packen können.

Auch die größeren Netzteile mit einer Leistung von 1.000 Watt und mehr sind oft größer und passen nicht in jedes Gehäuse. Selbst einige Mid-Tower-Gehäuse könnten mit einigen der größeren Netzteile Probleme haben. Es ist also wichtig, die technischen Daten des von Ihnen bevorzugten Gehäuses zu überprüfen, bevor Sie sich auf die verschiedenen Komponenten festlegen.

Anforderungen der Nvidia GeForce RTX 40-Serie

Mit der Einführung der RTX 40-Grafikkarten von Nvidia wurden neue Anforderungen an die Stromversorgung gestellt, die auf den ersten Blick komplex erscheinen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass Sie sich in den meisten Fällen keine Sorgen machen müssen, wenn Sie die neuesten Grafikkarten von Nvidia kaufen. Ältere Netzteile funktionieren auch mit den GPUs der RTX 40-Serie, vorausgesetzt, sie haben genug Leistung, um die Empfehlungen zu erfüllen.

Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten:

Die Nvidia GeForce RTX 4090 benötigt 450 Watt TGP (Total Graphics Power), was bedeutet, dass Sie mindestens ein 850-Watt-Netzteil benötigen (mehr, wenn Sie viele Komponenten haben)

Die Nvidia GeForce RTX 4080 benötigt 320 Watt TGP, was bedeutet, dass Sie mindestens ein 750-Watt-Netzteil benötigen.

Die neuen Grafikkarten verbrauchen nicht nur mehr Strom, sondern erfordern auch etwas andere Stromanschlüsse an Ihrem Netzteil.

Jeder neuen GPU liegt ein neuer Adapter bei, mit dem Sie Ihr aktuelles Netzteil über die vorhandenen 8-poligen PCIe-Anschlüsse anschließen können.

Der Grund dafür ist, dass Nvidia bei seinen GPUs den neuen PCIe 5.0-Stromanschluss (12VHPWR) einsetzt. Das bedeutet, dass Sie in Zukunft ein ATX 3.0-Netzteil kaufen können. Dieses wird einen dedizierten PCIe Gen 5-Anschluss haben, so dass Sie ein einziges Kabel für die Verbindung zwischen Netzteil und GPU erhalten.

MSI ist eines der ersten Unternehmen, das eines dieser PCIe Gen 5 kompatiblen Netzteile vorstellt, aber sie sind noch nicht weit verbreitet.

In der Zwischenzeit ist der Standardadapter etwas unübersichtlich, da er drei oder vier 8-polige PCIe-Stromkabel benötigt, um vom Netzteil zum Adapter und dann zur Grafikkarte zu gelangen.

Nvidia hat hier eine Erklärung , die ein wenig in die Tiefe geht, sowie dieses praktische Diagramm:

Nvidia erklärt auch, dass:

"Netzteile liefern normalerweise nur bis zu 2x 8pin PCIe-Anschlüsse pro Ausgangskabel. RTX 4090 und RTX 4080 16GB benötigen mindestens 3x 8pin PCIe Anschlüsse oder einen 450W oder mehr PCIe Gen 5 Anschluss."

Alternative Kabel

Wenn Ihnen das Aussehen der offiziellen Nvidia-Adapter nicht gefällt, gibt es einige Alternativen. Corsair bietet ein 600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU Power Cable an, das stattdessen verwendet werden kann. Dieses Kabel ist für alle Corsair Type-4-Netzteile geeignet und ermöglicht den Anschluss von Nvidia RTX 40-Grafikkarten auf eine viel elegantere Weise.

Wenn Sie unsicher sind, bietet Corsair auch eine Kompatibilitätstabelle an, mit der Sie überprüfen können, ob die von Ihnen gewählten Kabel und das Netzteil gut zusammenpassen.

Schreiben von Adrian Willings.