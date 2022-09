Noblechairs bringt zwei neue Hero ST Gaming-Stühle auf den Markt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Hersteller von Premium-Gaming-Stühlen, Noblechairs, ist mit zwei neuen Modellen zurück, die sein Angebot an verbesserten Bürostühlen ergänzen.

Die neuen Modelle der Hero ST-Serie sind eng mit dem meistverkauften Hero-Stuhl der Marke verwandt, allerdings mit einer großen Aussparung unterhalb der Kopfstütze.

Wir wagen zu behaupten, dass dies vor allem eine ästhetische Entscheidung ist, aber Noblechairs behauptet, dass dies auch eine bessere Luftzirkulation ermöglicht.

Aufmerksame Noblechairs-Fans haben dieses Design vielleicht schon einmal gesehen. Es wurde als exklusives Modell zum Black Friday 2020 eingeführt und diente auch als Chassis für die Star Wars-Kollaboration Stormtrooper Edition.

Jetzt gehört er jedoch zum Kernsortiment der Marke und bringt alle High-End-Funktionen mit, die wir von Noblechairs gewohnt sind.

Dazu gehören eine verstellbare Lendenwirbelstütze, 4D-Armlehnen, ein Schaukelmechanismus und die übliche Liege- und Höhenverstellbarkeit.

Der Noblechairs Hero ST ist in der Black Edition mit schwarzem PU-Kunstlederbezug oder in der TX Edition mit vlieskaschiertem, atmungsaktivem Stoff in Anthrazit erhältlich.

Beide Modelle sind für ein Gewicht von bis zu 150 kg geeignet und können in einem Winkel von bis zu 125 Grad geneigt werden.

Die Stühle sind ab heute erhältlich, der Hero ST Black Edition kostet £449.99 / €469.90 / $619.00, während der Hero ST TX Edition für £419.99 / €419.90 / $549.00 zu haben ist.

Schreiben von Luke Baker.