Wie man einen mechanischen Tastaturschalter auswählt

(Pocket-lint) - Mechanische Tastaturen sind etwas Wunderbares, vor allem, wenn Sie, wie wir, einen Großteil des Tages mit Tippen verbringen. Wenn Sie von einer zweidimensionalen Laptop-Tastatur kommen, werden Sie begeistert sein, denn nichts übertrifft das taktile Gefühl und den Klang einer hochwertigen Tastatur.

Die Entscheidung, auf eine mechanische Tastatur umzusteigen, fällt leicht, denn egal, ob Sie Gamer oder Schriftsteller sind, es lohnt sich immer, einen hochwertigen Tastensatz zu haben, auf den Sie einhämmern können. Wenn Sie sich jedoch zu einer Investition entschlossen haben, müssen Sie noch eine Menge Entscheidungen treffen.

Für einige Leute sind mechanische Tastaturen ein großes Hobby, das mit esoterischem Fachjargon, Insider-Witzen und überzogenen Kreditkarten einhergeht. Für den Rest von uns kann es einschüchternd sein, damit anzufangen.

Keine Sorge, wir helfen Ihnen bei einer der wichtigsten Entscheidungen, die ein Neuling in Sachen mechanische Tastaturen treffen muss: die Wahl des richtigen Schalters.

Ganz einfach ausgedrückt: Wenn Sie eine Taste auf Ihrer Tastatur drücken, wird ein Schalter aktiviert, der ein Signal an Ihren Computer sendet, damit dieser weiß, was Sie gedrückt haben. Verschiedene Arten von Schaltern fühlen sich unterschiedlich an, so dass mechanische Tastaturen oft mit einer Vielzahl von Optionen erhältlich sind, um den Geschmack der verschiedenen Benutzer zu treffen.

Idealerweise probieren Sie einige Schalter im echten Leben aus, um zu sehen, wie sie sich anfühlen. Wenn Sie das Glück haben, in der Nähe eines Geschäfts zu wohnen, das Gaming-Peripheriegeräte verkauft, haben diese vielleicht welche ausgestellt, die Sie ausprobieren können. Andernfalls könntest du in einen Schaltertester investieren, der im Wesentlichen eine Tastaturattrappe mit verschiedenen Schaltern ist, die du ausprobieren kannst.

Es gibt drei Haupttypen von Schaltern, die Sie kennenlernen werden:

Linear: Diese Schalter erfordern in der Regel die gleiche Druckkraft auf dem gesamten Weg nach unten und sind der häufigste Typ, den Sie auf Gaming-Tastaturen finden. Der Schalter löst irgendwo auf dem Weg der Taste aus, aber Sie können nicht spüren, wo das passiert. Er vermittelt ein sanftes, leichtes Gefühl und eignet sich hervorragend für eine schnelle Betätigung - die Art, die Sie beim Spielen von PC-Spielen benötigen.

Clicky : Ein Clicky-Schalter macht, wie nicht anders zu erwarten, beim Drücken ein Klickgeräusch. Der Tastenhub ist deutlich spürbar, gefolgt von einem Klicken, das Sie genau wissen lässt, wann die Tastatur Ihren Tastendruck registriert hat. Klickende Schalter kann man entweder lieben oder hassen. Wenn Sie in einem Büro arbeiten, werden Sie diese wahrscheinlich vermeiden wollen, da sie Ihre Kollegen in den Wahnsinn treiben könnten. Ihre Verwendung hat jedoch etwas sehr Befriedigendes und Schreibmaschinen-ähnliches an sich.

Taktil: Ein taktiler Schalter liegt irgendwo in der Mitte zwischen einem linearen und einem klickenden Schalter. Sie haben den gleichen Druckpunkt wie ein Klickschalter, aber ohne das Klicken. Sie sind oft immer noch lauter als ein linearer Schalter, aber weniger laut als ein Klickschalter. Dies sind unsere bevorzugten Allrounder, aber ob Sie das Gefühl mögen oder nicht, hängt von jedem Einzelnen ab.

Tastenschalter werden am häufigsten nach der Farbe des Schalterschaftes bezeichnet, was die Sache für Neulinge noch verwirrender macht, aber wenn man es erst einmal verstanden hat, ist es ziemlich einfach zu verstehen.

Das Farbschema folgt in der Regel den Konventionen von Cherry, da die Marke eine der ältesten in diesem Bereich ist. Hier sind die gängigsten Optionen, die Sie finden werden:

Rote Schalter sind die gängigsten linearen Schalter, sie sind ziemlich leise und bei Gaming-Tastaturen sehr verbreitet. Sie sind beliebt für ihre schnelle Reaktion und ihr angenehmes Gefühl. Bei Razer-Tastaturen sind diese Schalter gelb.

Blaue Schalter sind der häufigste Klickschaltertyp und bieten ein lautes und stolzes Schreibmaschinengefühl. Sie sind einer der aufregendsten Schaltertypen für diejenigen, die von einer billigen Rubberdome-Tastatur kommen, aber das Geräusch kann ein bisschen zu viel sein, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten. Die Version von Razer ist ein grüner Schalter.

Braune Schalter sind eine beliebte taktile Option, die sich ähnlich wie blaue Schalter anfühlen, dabei aber weniger Geräusche verursachen. Viele Tipper finden, dass sie einen perfekten Mittelweg zwischen blauen und roten Schaltern darstellen. Razer nennt dies einen orangen Schalter.

Schwarze Schalter sind linear und verhalten sich ähnlich wie rote Schalter, erfordern aber einen höheren Kraftaufwand bei der Betätigung. Wenn Sie eine besonders schwere Hand haben, könnten Ihnen diese Schalter gefallen, aber sie sind wahrscheinlich die am wenigsten verbreiteten Schaltertypen.

Silberne Schalter werden oft als "Speed Silver" bezeichnet und zeichnen sich durch eine schnelle Reaktionszeit aus. Silberne Schalter, die sich vor allem an Gamer richten, sind eine lineare, nicht klickende Option mit einem höheren Aktivierungspunkt und weniger Widerstand.

Das war die Erklärung der Standardschaltertypen, aber damit ist der Spaß noch nicht zu Ende. Es gibt alle Arten von exotischen Schaltern für diejenigen, die nach etwas Einzigartigem suchen. Es gibt zu viele Typen, um sie alle aufzuzählen, aber wir haben im Folgenden einige der beliebtesten Optionen aufgeführt.

Topre-Schalter haben ein einzigartiges elektrostatisch-kapazitives Design, das irgendwo zwischen einem mechanischen Schalter und einer Gummikuppel liegt. Sie sind typischerweise taktile Schalter mit einem ausgeprägteren Bump als bei Cherry MX Brown. Diese Schalter sind berühmt für ihr befriedigendes "Thock"-Geräusch und werden in Tastaturen von RealForce, HHKB und gelegentlich auch Cooler Master eingesetzt.

Knickfederschalter wurden auf der kultigen IBM Model M-Tastatur verwendet, die für das Layout verantwortlich ist, das heute auf den meisten Tastaturen zu finden ist. Bei Knickfederschaltern wird, was vielleicht nicht überrascht, eine Feder verwendet, die beim Drücken der Taste einknickt. Sie erzeugen ein unglaublich befriedigendes Geräusch, brauchen aber sehr lange, um wiederholte Anschläge zu registrieren, was sie für ernsthafte Spiele ungeeignet macht.

Bei den optischen Schaltern hingegen dreht sich alles um die Spielleistung. Sie verwenden optische Sensoren, um die Tiefe des Tastenanschlags zu registrieren. Das bedeutet, dass Sie jede Taste als druckempfindliche Steuerung verwenden können, genau wie die analogen Auslöser eines Xbox-Controllers. Wenn Sie Ihre Tastatur schon immer zum Spielen von Rennspielen verwenden wollten, sind diese Switches genau das Richtige für Sie.

Leider ist das eine Frage, die nur Sie selbst beantworten können. Jeder hat andere Vorlieben, sowohl was den Klang als auch was die Haptik seiner Tastatur angeht. Wir zum Beispiel spielen gerne mit braunen Cherry MX-Schaltern, während die meisten Leute für diesen Zweck zu roten oder silbernen Schaltern raten würden.

Anhand der obigen Beschreibungen können Sie sich einen guten Überblick darüber verschaffen, was Sie erwarten können, und hoffentlich hilft Ihnen das dabei, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Tastatur zu finden. Letzten Endes kommt es jedoch auf das Gefühl an, und das können Sie nur durch Ausprobieren herausfinden.

Schreiben von Luke Baker.