Die hervorragende Roccat Kone XP ist jetzt auch im kabellosen Format erhältlich

(Pocket-lint) - Anfang 2022 stellte Roccat die großartige Roccat Kone XP vor. Damals dachten wir, wenn diese Maus eine kabellose Version hätte, wäre sie perfekt.

Jetzt ist die Zeit gekommen und Roccat hat die Roccat Kone XP Air vorgestellt. Eine auffällig aussehende Gaming-Maus mit eigenem Schnelllade-Dock und auffälligem 3D-RGB.

19K DPI Owl-Eye optischer Sensor, 50g Beschleunigung

2.4GHz Stellar Wireless und Bluetooth-Verbindung

1.000Hz Polling-Rate

99g Gewicht

100 Stunden Batterielebensdauer

Titan Switch Optische Mausschalter

15 programmierbare Tasten mit 29 möglichen Funktionen

Roccat hat die bereits hervorragende Roccat Kone XP noch besser gemacht. Viele der gleichen fantastischen Eigenschaften sind vorhanden, einschließlich der Titan Switch Optical Mausschalter, der Masse an programmierbaren Tasten und bis zu 19.000 DPI.

Nur verfügt die Roccat Kone XP Air jetzt über 2,4 GHz Stellar Wireless und Bluetooth mit niedriger Latenz. Außerdem hat sie etwas an Gewicht verloren, was für eine kabellose Maus eine beeindruckende Leistung ist, wenn man bedenkt, welche Technik zum Senden eines kabellosen Signals und zur Aufrechterhaltung der Batterielebensdauer erforderlich ist. So wiegt die Kone XP Air jetzt nur noch 99 Gramm statt der 104 Gramm der kabelgebundenen Version.

Zusammen mit der Maus erhalten Gamer auch eine AIMO-fähige RGB-Ladestation. Das Dock ist schnellladefähig, was bedeutet, dass es Ihnen innerhalb von 10 Minuten nach dem Andocken der Maus fünf zusätzliche Stunden Spielzeit verschafft. Bei voller Ladung verspricht die Kone XP Air außerdem eine Akkulaufzeit von 100 Stunden. Das ist nicht zu verachten.

Die Roccat Kone XP Air kann ab sofort in Schwarz oder Weiß zum Preis von 169,99 $, 149,99 £ oder 169,99 € vorbestellt werden.

Schreiben von Adrian Willings.