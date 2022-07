Herman Miller hat eine Partnerschaft mit G2 Esports geschlossen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Herman Miller hat eine Partnerschaft mit G2 Esports bekannt gegeben, um die Teams nicht nur mit Ausrüstung zu versorgen, sondern auch an mehr Gamer-First-Designs zu arbeiten.

Das luxuriöse High-End-Möbelunternehmen ist eine exklusive Partnerschaft mit einer der bekanntesten Esports-Marken eingegangen.

Herman Miller wird offizieller Stuhlpartner von G2 und stattet alle Teamspieler, Entwickler und andere Mitglieder der Organisation mit seinen erstklassigen" Herman Miller X Logitech G Embody Gaming-Stühlen aus. Aber auch Gaming-Schreibtische und Monitorarme werden geliefert.

Im Gegenzug wird Herman Miller die Spieler von G2 dazu aufrufen, bei der zukünftigen Produktentwicklung mitzuwirken. Das Expertenwissen wird genutzt, um in Zukunft noch bessere Produkte für Gamer zu entwickeln. Dazu gehört nicht nur die Entwicklung von Gamer-first-Designs, sondern auch die Arbeit an Dingen wie der Unterstützung bei der Verletzungsprävention.

Jon Campbell, der General Manager von Herman Miller Gaming, hat die Logik hinter dieser Partnerschaft näher erläutert:

"Als wir in den Gaming-Bereich eingestiegen sind, haben wir uns verpflichtet, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, indem wir Produkte entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Spielers abgestimmt sind. Unsere Vision mit G2 ist es, weiterhin Wege zu finden, wie wir den Spielern in jedem Aspekt des Spiels entgegenkommen und sie unterstützen können."

G2 Esports verfügt über ein breites Spektrum an Erfahrung mit Profispielern, die in allen Arten von Spielen von League of Legends über Fortnite bis hin zu Rocket League und Valorant antreten.

Carlos 'ocelote' Rodriguez, CEO von G2 Esports, hat sich zu der Partnerschaft geäußert:

"Herman Miller ist das absolute Kronjuwel des Sitzkomforts. G2 und Herman Miller sind die Creme de la Creme und ich kann mir nicht viele bessere Partnerschaften vorstellen. Wenn Sie mich bitten würden, mit meinen idealen Marken zusammenzuarbeiten, käme Herman Miller buchstäblich unter die Top 10..."

Von Herman Miller werden wir in Zukunft sicherlich noch mehr interessante Dinge zu sehen bekommen.

Schreiben von Adrian Willings.